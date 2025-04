Razor – Violent Restitution – Le arti marziali del thrash metal.

Razor – Violent Restitution

Anno: 1988

Paese di provenienza: Canada

Genere: thrash metal

Membri: Stace “Sheepdog” McLaren – voce; Dave Carlo – chitarra; Adam Carlo – basso; Rob Mills – batteria

Casa discografica: Fringe Product, Steamhammer

1. The Marshall Arts

2. Hypertension

3. Taste The Floor

4. Behind Bars

5. Below The Belt

6. I’ll Only Say It Once

7. Enforcer

8. Violent Restitution

9. Out Of The Game

10. Edge Of The Razor

11. Eve Of The Storm

12. Discipline

13. Fed Up

14. Soldier Of Fortune

Il 1988 è un anno fondamentale nella storia dei Razor. Violent Restitution, loro quinto album, si avvale della distribuzione di due nuove etichette, la Fringe Product per il nord America e la Steamhammer (sua affiliata) per l’Europa. Inoltre si annoverano due cambi di formazione: escono Mike Campagnolo e “M – Bro” ed entrano Adam Carlo (fratello di Dave) e Rob Mills. Il disco in questione è dedicato a Charles Bronson ed è una tappa obbligatoria nella discografia del gruppo canadese. Il titolo è chiaro e ne lascia presagire il contenuto. Di fatto i Razor restituiscono all’ascoltatore la violenza arrivata a compimento con Malicious Intent. Va da sé che ogni velleità approntata con Custom Killing viene spazzata via in favore di un approccio molto diretto, scandito da tracce piuttosto brevi. La produzione e la precisione in questo caso però fanno la differenza e ci regalano i migliori Razor in assoluto. Affrontare la scaletta di Violent Restitution è esattamente come iniziare un viaggio nella crudeltà e nel dolore; una lezione eguagliata da band quali Exhorder o Dark Angel. Il tupa tupa è incessante, i riff violentissimi, la pietà inesistente.

The Marshall Arts, annunciata da un lunghissimo e lancinante urlo in pieno stile “Sheepdog”, è un viatico da brividi lungo un percorso fatto di spine, pugni, e teste rotte. La sublime cattiveria di Hypertension, la devastante Enforcer, la stessa Violent Restitution, le cascate di riff pesantissimi di Edge Of The Razor mettono in mostra un gruppo a maturità raggiunta, che non vuole fare prigionieri e che può solo esigere un headbanging sfrenato sotto al palco. In mezzo al motore di una motosega che fa’ capolino qua e là, compaiono anche pezzi che non tradiscono le origini heavy ‘n roll del gruppo come, I’ll Say It Once, Below The Belt, Eve Of The Storm (come dei Motörhead sparati a mille all’ora) e Discipline, che nonostante questo riescono sempre a tenere alta l’adrenalina del disco. Violent Restitution in definitiva è un capolavoro di cattiveria, un dettagliato, inappuntabile e massacrante esempio di thrash metal.

Voto: 10

Marco Zanini