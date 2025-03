Razor – The Executioner’s Song – La marcia della morte inizia.

Razor – The Executioner’s Song

Anno: 1985

Paese di provenienza: Canada

Genere: thrash speed metal

Membri: Stace “Sheepdog” McLaren – voce; Dave Carlo – chitarra; Mike Campagnolo – basso; Mike “M – Bro” Embro – batteria

Casa discografica: Viper Records/ Roadrunner Records

1. Take This Torch

2. Fast And Loud

3. City Of Damnation

4. Escape The Fire

5. March Of Death

6. Distant Thunder

7. Hot Metal

8. Gatecrasher

9. Deathrace

10. Time Bomb

11. The End

Negli anni ‘80 il Canada si è fatto davvero rispettare in quanto a fucina di gruppi metal. Perciò ovviamente non solo Voivod! Nell’82 il chitarrista Dave Carlo fonda i Razor, una band che diventerà molto rappresentativa della scena thrash. Non assurgerà a fenomeno mainstream, forse per la sua attitudine iper oltranzista o forse per l’affastellamento a cui anno dopo anno il movimento andrà incontro fino alla totale saturazione. In ogni caso la qualità, ma anche la quantità (sette dischi in sei anni, tutti meritevoli), è insita nei Razor fin dall’esordio. The Executioner’s Song è un disco di metal iperveloce e furioso, in cui si distingue già la voce impazzita di Stace McLaren, oltre a tappeti ritmici devastanti. La scaletta di The Executioner’s Song è infuocata e si passa dai chiari richiami a Metallica e Exciter, ma anche ad influenze più nostalgiche come Judas Priest e la NWOBHM iper vitaminizzata e spinta alle massime velocità.

L’album propone già diversi brani di livello, le prime cinque tracce vantano un grande impatto e spiccano per efficacia ed immediatezza. Si può dire che a parte un brano non particolarmente esaltante, Distant Thunder, The Executioner’s Song è già un ottimo album, forte anche di momenti micidiali come lo stop ‘n go di Hot Metal, l’iconica Gatecrasher, l’ammaliante Time Bomb e la conclusiva particolarissima The End; due minuti condotti da un riff slayeriano serpeggiante e da una voce velenosa, un matrimonio perfetto tra metal maligno e hard rock. Fulmini e saette si annunciano nel cielo per il futuro dei Razor.

Voto: 9

Marco Zanini