Razor – Shotgun Justice – Uniti dall’odio.

Razor – Shotgun Justice

Anno: 1990

Paese di provenienza: Canada

Genere: thrash metal

Membri: Bob Reid – voce; Dave Carlo – chitarra; Adam Carlo – basso; Rob Mills – batteria

Casa discografica: Fringe Product

1. Miami

2. United By Hatred

3. Violence Condoned

4. Electric Torture

5. Meaning Of Pain

6. Stabbed In The Back

7. Shotgun Justice

8. Parricide

9. American Luck

10. Brass Knuckles

11. Burning Bridges

12. Concussion

13. Cranial Stomp

14. The Pugilist

Violent Restitution chiude idealmente una fase della storia dei Razor. Gli anni ‘80 volgono al termine e con loro l’età d’oro del thrash metal. Il frontman storico, Stace “Sheepdog” McLaren, resosi inconfondibile con le sue altissime urla disperate, cede il microfono a Bob Reid. Tuttavia uno dei simboli del metal canadese non cede terreno e si butta subito alla scrittura di un nuovo album, Shotgun Justice, che apre il nuovo decennio mettendo in mostra un thrash metal fedele alla linea. Ai Razor spetta comunque il non facile compito di bissare l’apice compositivo e distruttivo di un disco incredibile come Violent Restitution. Shotgun Justice è globalmente un buon album, che mantiene pressochè inalterato l’impatto frontale incontenibile del suo predecessore. Da un punto di vista tematico il discorso si mantiene coerente e ci troviamo di nuovo di fronte ad una scaletta che è un autentico viaggio nel dolore e nella violenza.

I brani che meritano attenzione sono svariati, dall’apertura di Miami a Violence Condoned e Electric Torture, passando per l’alternanza tra mid tempo roboante e cavalcata chirurgica di Meaning Of Pain. I Razor continuano a saper sfornare pezzi che rimangono in testa e che adempiono egregiamente al loro dovere cioè far pogare fino all’esaurimento delle forze. American Luck, Parricide, Shotgun Justice, Stabbed In The Back, Brass Knuckles e la conclusiva The Pugilist, sono tutti momenti alti della storia del thrash metal più schietto. Cosa può mancare ad un album come Shotgun Justice? L’innovazione, la caparbietà e il coraggio, tutte particolarità che un gruppo come i Razor sembra non calcolare. Ci può stare, anche se qui a tratti la ripetizione può sembrare un limite.

Voto: 8

Marco Zanini