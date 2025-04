Razor – Open Hostility – Tortura mentale.

Razor – Open Hostility

Anno: 1991

Paese di provenienza: Canada

Genere: thrash metal

Membri: Jon Armstrong – basso; Bob Reid – voce; Dave Carlo – chitarra e batteria elettronica

Casa discografica: Fringe Product

1. In Protest

2. Sucker For Punishment

3. Bad Vibrations

4. Road Gunner

5. Cheers

6. Red Money

7. Free Lunch

8. Iron Legions

9. Mental Torture

10. Psychopath

11. I Disagree

12. End Of The War

Con un ulteriore cambio di formazione i Razor danno alla luce il loro settimo album in studio a conferma di una vena molto prolifica nonostante le difficoltà. Open Hostility, rappresentato in copertina da un’immagine incisiva come il gruppo canadese ci ha spesso abituati, è frutto di una line up ridotta a tre elementi con l’ingresso di Jon Armstrong al basso e Dave Carlo impegnato, oltre alla chitarra, anche alla produzione di un tappeto di batteria digitale. Tutto ciò che può lasciar presagire ad un peggioramento della proposta dei Razor viene spazzato via dalla furia e dalla bravura con cui i tre musicisti in questione stendono questo Open Hostility. Bob Reid si conferma un ottimo successore di Stace McLaren e contribuisce a suggellare una raccolta di tracce che adempiono egregiamente al loro dovere. In un susseguirsi inarrestabile di tupa tupa, riff thrash di pregevole fattura e di testi cantati al vetriolo, Open Hostility è una bordata devastante sulle orecchie dell’ascoltatore.

Grande pregio di questo lotto di canzoni è la virata abbastanza netta verso un’inflessione più hardcore, nella quale sono ormai invisibili le tracce dello speed metal o del rock’n roll degli esordi. Questo mantiene aggiornata la proposta dei Razor, pur senza snaturarne l’identità, e srotola un filo coerente con le tematiche anti sociali e politiche contenute nell’album. Si va dalla rutilante In Protest alla completezza di Sucker For Punishment, in cui il mix di mid tempo e tupa tupa si dimostra pregevole. Si passa dai grandi riff thrash di Bad Vibrations alla sulfurea Road Gunner. Con Open Hostility i Razor si congedano temporaneamente alla grande (torneranno nel 1997) e si dimostrano impermeabili al susseguirsi delle mode musicali. L’unica cosa che conta è il fottutissimo thrash metal.

Voto:9

Marco Zanini