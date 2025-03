Razor – Malicious Intent – Violento speed metal che fa’ a pezzi.

Razor – Malicious Intent

Anno: 1986

Paese di provenienza: Canada

Genere: thrash speed metal

Membri: Stace McLaren – voce; Dave Carlo – chitarra; Mike Campagnolo – basso; Mike Embro – batteria

Casa discografica: Viper Records

1. Tear Me To Pieces

2. Night Attack

3. Grindstone

4. Cage The Ragers

5. Malicious Intent

6. Rebel Onslaught

7. A. O. D.

8. Challenge The Eagles

9. Stand Before Kings

10. High Speed Metal

Una volta elaborato ciò che vogliono e possono fare, i Razor si buttano a capofitto, e senza variazioni sul tema, in un vortice devastante di thrash speed violento ed incessante. Dopo le coordinate impostate da Evil Invaders, che preannunciava questo inasprimento, Malicious Intent è la sua degna prosecuzione. Il quartetto dell’Ontario rende sempre più serrata, precisa e chirurgica la proposta, inanellando una serie di pezzi tra loro abbastanza simili ma condotti dalla stessa contagiosa ferocia. Impossibile resistere all’apertura di Tear Me To Pieces. Così come è innegabile il potenziale distruttivo di pezzi come Cage The Ragers, Malicious Intent o Rebel Onslaught.

Le composizioni sono contenute nelle durate e non aspirano a costruire architetture sonore particolari; cosa che contemporaneamente elevò il livello di tante formazioni thrash. Rimane il limite quindi dei Razor che però, dimostrano di saper fare il massimo con ciò che hanno in dote. Conclusioni furiose come High Speed Metal pochi gruppi possono vantarle. Stace McLaren continua a rimanere un punto di riferimento vocale all’interno del sottogenere più violento ed infuocato del momento.

Voto: 9

Marco Zanini