Razor – Evil Invaders – La danza del thrash.

Razor – Evil Invaders

Anno: 1985

Paese di provenienza: Canada

Genere: thrash speed metal

Membri: Stace “Sheepdog” McLaren – voce; Dave Carlo – chitarra; Mike Campagnolo – basso; Mike “M – Bro” Embro – batteria

Casa discografica: Viper Records/ Roadrunner Records

1. Nowhere Fast

2. Cross Me Fool

3. Legacy Of Doom

4. Evil Invaders

5. Iron Hammer

6. Instant Death

7. Cut Throat

8. Speed Merchants

9. Tortured Skull

10. Thrashdance

L’urgenza all’esordio è così grande che i Razor pubblicano un secondo album nello stesso anno. Evil Invaders contiene altri dieci inediti che incredibilmente mostrano già un’evoluzione che porta il gruppo di Guelph ad ispessire la proposta sonora, prendendo le distanze dallo speed metal per avvicinarsi sempre di più ad un thrash crudo, diretto e micidiale. Sorprende già la partenza di Nowhere Fast che vede i Razor optare per una sorta di intro strumentale ma ben articolata, a rotta di collo fra riff potenti e batteria implacabile. I canadesi proseguono senza pietà con Cross Me Fool e Legacy Of Doom, brani che diventano di diritto simboli thrash, fino a Evil Invaders, in anticipo sulla Peace Sells… But Who’s Buying? dei Megadeth con il suo incedere lento ma pesante, con schegge di hard rock che appaiono qua e là.

Evil Invaders è un album che tiene sempre altissima l’adrenalina e uno dei momenti più esaltanti è sicuramente Cut Throat con il suo ritornello semplice che si stampa nel cervello. Non c’è un attimo di respiro per l’ascoltatore e a confermarlo ci sono le ultime tre tracce, Speed Merchants, Tortured Skull e un finale che, com’era usanza in quegli anni, mostra tutta l’autorefenza possibile nei confronti del genere praticato, Thrashdance. Spediti come una Harley – Davidson, cattivi come l’inferno, i Razor tentano di cambiare pelle istantaneamente per dirigersi ad un livello di cattiveria che possa avvicinarli il più possibile ai competitori dell’epoca, Slayer su tutti.

Voto: 9

Marco Zanini