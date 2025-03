Razor – Custom Killing – Annientamento forzato.

Razor – Custom Killing

Anno: 1987

Paese di provenienza: Canada

Genere: thrash metal

Membri: Stace McLaren – voce; Dave Carlo – chitarra; Mike Campagnolo – basso; Mike Embro – batteria

Casa discografica: Fist Fight

1. Survival Of The Fittest

2. Shootout

3. Forced Annihilation

4. Last Rites

5. Snake Eyes

6. White Noise

7. Going Under

8. Outro

Nonostante la fama ottenuta di gruppo thrash schietto e senza fronzoli, i Razor nell’87 si accodano alla ricerca comune di un approccio più cerebrale alla materia metal. Là dove le tracce una volta esaurivano il loro contenuto dopo un paio di riff e delle implacabili, ma anche onestamente monotone, pedalate di batteria, ora si ergono monolitiche composizioni più elaborate e cervellotiche. A farla da padrone in Custom Killing sono l’apertura Survival Of the Fittest e Last Rites (entrambe undici minuti di durata); una scelta curiosa anche all’interno dello stesso movimento thrash, che raramente ha prodotto brani così estesi. Ad ogni modo entrambe le canzoni si fanno ricordare per i continui cambi di riff e gli stacchi imprevedibili che contribuiscono a rendere affascinante la nuova incarnazione dei Razor. McLaren migliora nuovamente il suo approccio vocale donando prove ispirate e riuscite come in Shootout, traccia morbosa ed efferata. Il gruppo canadese si ricorda comunque di essere un assassino del moshpit come si può notare nella violenza inaudita di Snake Eyes o nel pezzo killer White Noise, un sublime coacervo di mid – tempo micidiali e ripartenze al fulmicotone. Bellissima anche Going Under, il momento più suggestivo di Custom Killing, un incontro riuscito di cavalcate thrash e riff hard rock.

Pezzo conclusivo (se può essere definito tale), Outro, un’enigmatica mitragliata di trenta secondi (quasi ad emulare le brevissime sfuriate grind che stavano prendendo forma oltre oceano). Custom Killing è fino a questo punto l’album più ispirato prodotto dai Razor, in cui decidono di voler dimostrare di essere ottimi costruttori oltre ad efferati esecutori. Raggiunto questo ragguardevole traguardo quale sarà la strada da intraprendere?

Voto: 9

Marco Zanini