Potere Negativo – Benvenuto All’Inferno – Fantasmi dell’hardcore.

Potere Negativo – Benvenuto All’Inferno

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: punk hardcore

Membri: Stefano – voce; Schweps – chitarra; Andrea – basso e voce; Michael – batteria

Casa discografica: Trujaca Fala, Nunchakupunk, Global Help Records, Distro – Y Records, Death Trap Records, Little Jan’s Hammer Records

1. Demoni

2. Fantasmi

3. Vendetta

4. Crepa

5. Fiume Dell’Odio

6. In Trappola

7. In Eterno

8. Danza Macabra

9. Farsa

Direttamente da Sondrio i Potere Negativo quest’anno rilasciano l’album Benvenuto All’Inferno, tradizionale quanto rilevante opera punk hardcore abrasiva e nichilista. Per scelta dei suoni ed attitudine i nostri ricordano non poco i Golpe, anche se si nota piacevolmente la tendenza ad arricchire le sfuriate punk con affondi doomy, utilissimi a costruire atmosfere ancora più alienanti e disperate. Un ottimo esempio di questo è la seconda traccia Fantasmi.

C’è tanto della vecchia scuola italiana nell’universo rappresentativo dei Potere Negativo e Crepa trasuda Wretched pensiero da tutti i pori. Brevissime, essenziali ma terribilmente efficaci In Trappola e In Eterno sono due stilettate che fanno dei loro testi crudi ed incisivi il loro punto di forza. La qualità ruvida e sofferente dei Potere Negativo si esplica nuovamente nell’abisso montato dalla conclusiva Farsa. Passando per concetti tipici e, a quanto testimoniato da questo recente gruppo, immortali dell’hardcore, i Potere Negativo fanno loro una vecchia lezione portandola a compimento al meglio, con furia, oscurità e grande coesione d’insieme.

Voto: 8

Marco Zanini