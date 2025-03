Onslaught – The Force – La fiamma dell’anticristo.

Onslaught – The Force

Anno: 1986

Paese di provenienza: UK

Genere: thrash metal

Membri: Sy Keeler – voce; Nige Rockett – chitarra; Jase Stallard – chitarra; Paul Mahoney – basso; Steve Grice – batteria

Casa discografica: Under One Flag

1. Let There Be Death

2. Metal Forces

3. Fight With The Beast

4. Demoniac

5. Flame Of The Antichrist

6. Contract In Blood

7. Thrash ‘Til The Death

Nel giro di un anno cambiano un sacco di cose per gli Onslaught! Sy Keeler entra alla voce, Paul Mahoney passa al basso e Jase Stallard diventa secondo chitarrista. In più il nuovo disco, The Force, viene pubblicato dalla Under One Flag e si rivela un successo commerciale superiore al precedente Power From Hell. E’ il momento del grande salto all’interno del panorama metal per gli Onslaught che raggiungono il Dynamo Festival, acompagnano Girlschool, Exciter e Anthrax in tour e, in seguito, organizza un proprio tour europeo.

Venendo al disco, The Force, nel suo complesso è superiore a Power From Hell da un punto di vista compositivo. La scaletta è occupata da brani fluenti e dalle strutture molto ben studiate, in cui il gruppo aumenta la percentuale metal a discapito della schiettezza punk dell’esordio. Let There Be Death, Metal Forces e Fight With The Beast sono tutti brani che si equivalgono in grande esecuzione, intelligenza e brutalità. Il nuovo cantante Sy Keeler poi dimostra più versatilità di Mahoney producendosi spesso in note acute tipicamente heavy metal.

The Force si fa’ seriamente inquietante giunti a Flame Of The Antichrist, il pezzo più esteso del disco, dall’intro davvero spettrale e dal riff roboante geniale. Efferati e spietati, gli ultimi due episodi di The Force, Contract In Blood e Thrash ‘Til The Death puntano tutta sulla velocità e sull’animo puramente thrash, nel primo caso un po’ alla Metallica. The Force ci consegna gli Onslaught in un grande momento, di fatto il migliore della loro carriera. Il successivo passo discografico li avvicinerà agli anni ‘90, la fase più difficile per tutti i gruppi del loro ambiente.

Voto: 9

Marco Zanini