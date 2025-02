Onslaught – Power From Hell – Gli angeli della morte.

Onslaught – Power From Hell

Anno: 1985

Paese di provenienza: UK

Genere: thrash metal

Membri: Paul Mahoney – voce; Nige Rockett – chitarra; Jase Stallard – basso; Steve Grice – batteria

Casa discografica: Children Of The Revolution

1. Damnation

2. Onslaught (Power From Hell)

3. Thermonuclear Devastation

4. Skullcrusher I

5. Lord Of Evil

6. Death Metal

7. Angels Of Death

8. The Devil’s Legion

9. Steel Meets Steel

10. Skullcrusher II

11. Witch Hunt

12. Mighty Empress

Tra le più rappresentative incarnazioni dell’ibrido fenomeno thrash, ci sono sicuramente gli inglesi Onslaught. Di fatto il sottogenere del metal più acclamato degli anni ‘80 è un autentico crossover delle tendenze più dure dei suoi tempi, e la band di Bristol ha trovato un modo tutto suo, quasi perfettamente autoctono, di suonarlo. Nati con una formazione che proponeva punk, nel giro di un paio di anni gli Onslaught cambiano assetto e rilasciano Power From Hell, un disco imprescindibile per ogni appassionato di thrash metal e non solo. Di fatto il marchio di fabbrica impresso in questo disco, figlio dello scurissimo punk hardcore suonato poco prima dai britannici Discharge, accresce le sonorità tipiche del crust punk; un’altra ala dell’hardcore abrasiva e cruda come poche altre. Ciò attesta gli Onslaught come gruppo trasversale capace di coniugare perfettamente diverse attitudini. Da un punto di vista tematico tuttavia siamo nel pieno mondo del metal satanico e degli inferni post nucleari (tutta materia che infuocherà le generazioni death e black metal, con le loro varie ibridazioni).

Ad ogni modo, bando alle ciance, Power From Hell, dopo un’intro cavernosa e satanica si apre con Onslaught (Power From Hell), un capolavoro di semplicità ed irruenza. Chitarra nera come la pece, musicalità estrema, sensazioni apocalittiche e un ritornello indimenticabile. Giusto per non abbassare il livello della cattiveria segue Thermonuclear Devastation, traccia che con il suo minuto e trenta di durata ci ricorda le origini punk della band in un fulgido momento di delirio.

Pregevole l’arpeggio di Skullcrusher I, prima di due tracce strumentali in cui è il metal a scorrere poderoso tra riff da puro headbanging e assoli velocissimi. Iconica, Lord Of Evil, mid tempo di sette minuti con accelerazione finale, esprime tutto il feeling autenticamente Onslaught. Altra traccia simbolo, Death Metal, che getta le basi, in questo caso solo etimologicamente, per le future generazioni metal (ci troviamo di fatto di fronte ad una specie di versione più cupa ed accelerata dei Running Wild). Dopo tre episodi tutto sommato manieristici irrompe la seconda parte di Skullcrusher, un’altra estasi sonora strumentale, una scorribanda incontenibile davvero ben orchestrata. E con il cupo ed affascinante riff di Witch Hunt, pezzo davvero magnetico, si affonda nella tonitruante conclusione operistica di Mighty Empress.

Power From Hell, un esordio che ha lasciato indubbiamente il segno, il cui unico limite a tratti è forse l’autocompiacimento del suono e del canovaccio trovato; in ogni caso il lavoro è ottimo. Selvaggiamente, apocalitticamente, unicamente Onslaught.

Voto: 8

Marco Zanini