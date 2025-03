Onslaught – In Search Of Sanity – Lascia che sia rock.

Onslaught – In Search Of Sanity

Anno: 1989

Paese di provenienza: UK

Genere: heavy metal

Membri: Steve Grimmett – voce; Nige Rockett – chitarra; Rob Trottman – chitarra; James Hinder – basso; Steve Grice – batteria

Casa discografica: London Records

1. Asylum

2. In Search Of Sanity

3. Shellshock

4. Lightning War

5. Let There Be Rock

6. Blood Upon The Ice

7. Welcome To Dying

8. Power Play

Gli Onslaught arrivano alla prova del terzo album con una formazione quasi rivoluzionata: Jase Stallard e Paul Mahoney lasciano e al loro posto vengono arruolati Rob Trottman e James Hinder; inoltre, su suggerimento della nuova etichetta, la London Records, il gruppo cerca un nuovo cantante, nonostante all’inizio non fosse particolarmente d’accordo. E’ addirittura Steve Grimmett (ex Grim Reaper) a subentrare come nuovo frontman, spostando ancora di più verso l’heavy metal la direzione degli Onslaught! Con In Search Of Sanity la metamorfosi del gruppo è di fatto completa (in un percorso non dissimile da quello dei connazionali English Dogs, passati dal punk all’heavy metal nell’arco di una decade). La band di Bristol ha ancora tanto da esprimere e si prende tutto il tempo del mondo per farlo (le canzoni sono tutte piuttosto lunghe e perfino l’intro, Asylum, dura cinque minuti!).

Nella traccia che titola il disco è contenuta la nuova affascinante ricetta musicale degli Onslaught: la voce di Grimmett ben si sposa con le trame sofisticate ed eleganti dei chitarristi, impegnati ad erigere architetture metal serrate, precise e ricche di armonizzazioni e assoli. Siamo dalle parti di quel metal ottantiano piuttosto tecnico, ritmicamente sostenuto ma mai eccessivamente aggressivo, tipico di Annihilator, Heathen, Risk ecc.. In Search Of Sanity è davvero una perla, grazie anche all’intuizione fantastica di adornarlo con un arpeggio laconico che capeggia ogni tanto. Strutture barocche per Shellshock, pezzo davvero bello oltre ad essere magistralmente eseguito. Plettrate velocissime e ultra tecniche per Lightning War, momento dall’alta cifra thrash, ma senza mai trascurare la sopraffina esecuzione. Gli Onslaught si buttano addirittura su una cover degli AC/ DC, a metà strada tra l’hard rock e l’heavy metal, in una personalizzazione riuscita!

Niente di che da dire su Blood Upon The Ice, traccia che emula un po’ ciò che si è detto con Lighting War senza grandi variazioni. Grandissime cose si devono invece dire per Welcome To Dying, capitolo ambiziosissimo (ben dodici minuti di lunghezza), canzone di una bellezza cristallina. Dopo un viaggio così curato e melodico si torna alle velocità siderali con Power Play, traccia che chiude In Search Of Sanity con un tocco di adrenalina. L’album raggiungerà la trentaseiesima posizione nella classifica britannica metal e il gruppo supporterà gli Annihilator nel tour europeo. In Search Of Sanity è anche il lavoro spartiacque degli Onslaught, che perdono diversi fan della prima ora, scontenti dell’evoluzione melodica, e soprattutto si scioglieranno di lì a poco. Scaricati dalla London Records, nonostante fossero in procinto di rilasciare un nuovo disco, non si sentirà più parlare degli Onslaught fino al fatidico revival thrash degli anni 2000, carrozzone sul quale saliranno anche i thashers di Bristol.

Voto: 8

Marco Zanini