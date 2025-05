Oaxaca – Materia Tersa – Il mondo sotto jazz.

Oaxaca – Materia Tersa

Anno: 2025

Paese di provenienza: Italia

Genere: fusion/ jazz

Membri: Mattia Bernardi – batteria; Alberto Dutto – chitarra; Davide Pignata – sax; Alberto Danzi – basso; Mano, Francesca, Alessandra, Arianna, Cosimo e Vinz – voci su Lamezia

Casa discografica: Jacob Records, Vollmer Industries

1. Joskar Ola

2. Boston

3. Lamezia

4. Minsk

5. Bayou Creque – Inhaka – Makoko

6. Nam Dinh

7. Arequipa

Gli Oaxaca sono un gruppo di Cuneo fautore di una proposta gravitante attorno ai territori del jazz. Se nei precedenti lavori si poteva notare un approccio più asciutto ed univoco, in quest’ultimo Materia Tersa i nostri compiono un salto compositivo ed elaborativo, spaziando in maniera mirabile tra jazz, fusion e funky. Il risultato è un album che è una montagna russa emotiva e strumentale in cui fraseggi matti si rincorrono, sollecitati da un sax irresistibile, che improvvisamente si fa’ malinconico e suggestivo. Le atmosfere si alternano in maniera imprevedibile ma fluida, gli accenti di batteria si fanno incontrollabili, ma il tutto distende un tappeto trascinante in cui l’ascoltatore viene rapito e trasportato in una fase di spazio e tempo in cui gli Oaxaca dominano. La fantastica combo Boston – Lamezia, con l’ultima condita da vocalizzi e schiamazzi, sfonda la barriera della world music, creando un’atmosfera stradaiola un po’ freak, un po’ gipsy.

oaxacaband.bandcamp.com/album/materia-tersa

Da Minsk a Nam Dinh Materia Tersa dispiega un viaggio colorato ma nostalgico, in cui si alternano fotografie di un passato vissuto in amore trasmesso in musica. La conclusiva Arequipa è forse il momento migliore della scaletta. In ogni caso fate vostro Materia Tersa perché è un album bellissimo.

Voto: 9

Marco Zanini