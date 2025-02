Nulla è stato inutile – Alfredo Annicchiarico (Les Flaneurs Edizioni)

Nulla è stato inutile di Alfredo Annicchiarico (Les Flaneurs Edizioni)

Chi non ha mai sentito parlare degli “Anni di Piombo”? Forse i giovani ne hanno poca contezza ma chi è figlio degli anni 70/80 del secolo scorso sa benissimo di cosa si tratta. Fu una stagione tragica, nella quale è stato sparso tantissimo sangue, nella quale la violenza ha sicuramente prevalso sulla ragionevolezza e sul buonsenso. Come sempre però succede che una volta calato il sipario su un periodo storico il velo dell’oblio si stenda su quelle vicende e pian piano tutti si vada avanti riponendo tutto nel cassetto del dimenticatoio. In realtà a ben pensarci ogni guerra, perché gli “Anni di Piombo” furono una vera e propria guerra, lascia sul terreno delle vittime e dei carnefici. Qualcuno si è mai fermato a pensare che le vittime avevano delle famiglie dietro a piangerli? Nessuno si è mai posto il problema di come i carnefici abbiano poi vissuto il proseguio della loro vita? Credo che qualche risposta a queste domande ce le possa dare Alfredo Annicchiarico con il suo ultimo, bellissimo, libro, “Nulla è stato inutile” (Les Flaneurs Edizioni). In quest’opera si racconta di Roberto Ruggeri, apprezzatissimo traduttore di libri, che negli Anni di Piombo ha militato in una banda armata convinto che la violenza potesse essere il mezzo giusto per riportare giustizia e libertà nel paese. In questo suo percorso di militanza lo ha portato ad essere tra i protagonisti di un brutale atto criminoso, l’uccisione del sindacalista Antonio Tangorra. Alla fine, dopo un periodo di esilio in Francia, paga il suo conto con la giustizia e torna ad essere un membro della società civile. Aver pagato il conto allo Stato non significa aver pagato il conto alla propria coscienza che è poi il giudice più severo, quello con cui fare i conti è più difficile. Il libro segue da una parte il percorso che Roberto intraprende, assieme allo psicologo Egidio Sportelli, un percorso per provare a redimere la sua anima dai peccati della gioventù, un percorso che lo porterà a trovarsi a tu per tu con Betta Tangorra, figlia del sindacalista che contribuì ad uccidere tanti anni prima. C’è poi il racconto di quelli che erano gli anni 80, di quelle che erano le emozioni ed i sentimenti di allora, di come il protagonista ha vissuto quell’epoca. Questo è un libro che emoziona molto, che porta il lettore a farsi molte domande, che nasconde tra le sue pagine molti spunti di riflessione. Credo sia un libro che vada assolutamente letto, che vada letto con una certa attenzione e con grande predisposizione d’animo. Sono profondamente convinto che questo sia uno di quei libri che non termina il suo compito una volta finito di leggere, questo è uno di quei libri che graffia l’anima anche dopo, uno di quelli che rimane vivo nel tempo. Come sempre Les Flaneurs Edizioni ci porta a conoscere grandi autori e grandi libri e questo credo sia un merito veramente grandissimo.

David Usilla