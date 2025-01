Notte senza fine – Antonio Zamberletti (Todaro Edizioni)

Notte senza fine di Antonio Zamberletti (Todaro Edizioni)

A distanza di 16 anni dalla loro ultima apparizione letteraria tornano due personaggi davvero speciali, Vincenzo Torres e Ivano Falco. Era il 2008 quando dalla meravigliosa penna di Antonio Zamberletti uscì “Silenziosi nella notte” (Todaro Edizioni). Oggi, con “Notte senza fine” (Todaro Edizioni), Torres e Falco tornano in azione e ci tornano davvero alla grande, in un romanzo dalle forti emozioni, molto adrenalinico e ricco di azione. Torres, investigatore privato ed ex poliziotto, e Falco, che è stato un mercenario (o come si dice oggi, un contractor), non sono solo amici, sono fratelli di sangue. A distanza di anni, perché oltre che per noi e per l’autore gli anni sono passati anche per loro, si ritrovano a dover tornare a scavare nel torbido, a doversi reimmergere nelle viscere del crimine. La storia inizia con un avvocato, Elena Pagani, che contatta Torres per conferirgli un incarico, indagare su un’ingiusta accusa di maltrattamenti a carico di un questurino di cui tra l’altro lui conosceva il padre. Elena Pagani però non è una persona qualunque, è stata il suo primo e indimenticato amore. Se pensiamo che questo è un noir di quelli come si deve, molto crudo, ricco di azione e adrenalina possiamo dire che questa parentesi romantica è davvero curiosa ma molto interessante. Un’altra simpatica implicazione che il ricordo di questo amore porta è il fatto che l’autore ci porta indietro nel tempo, negli anni 80, a ricordarci cos’erano quegli anni e a farci tornare con la memoria, a quei tempi, agli eroi di quei giorni, come ad esempio Capitan Harlock, ai cantanti, ai personaggi alle canzoni e a tutte le cose che accompagnavano i giorni di chi come me ha ormai passato il fatidico “mezzo del cammin di nostra vita”. All’interno del romanzo, oltre ai protagonisti e ad Elena Pagani si muovono una grande quantità di personaggi tutti molto interessanti, molto ben costruiti e caratterizzati sia dal punto di vista psicologico che da quello puramente fisico, figure mai banali, ed ognuno con il suo carico di peccati sulla coscienza con cui fare i conti. Le ambientazioni sono davvero molto ben descritte sotto ogni punto di vista, senza che però questo diventi un peso all’interno della narrazione che invece risulta sempre molto scorrevole, intensa ed impetuosa. I dialoghi tra i personaggi sono molto realistici, verosimili, non danno mai la sensazione di essere artefatti. Leggendo gli scambi tra i personaggi sembra di essere li con loro e di sentire due persone qualunque che discutono, che complottano, che si confrontano in maniera normale e molto naturale. Credo che questo sia veramente un noir con i controfiocchi, scritto in maniera magistrale da un Antonio Zamberletti in stato di grazia. Chiunque ami il genere non deve farsi assolutamente scappare l’occasione di leggerlo.

David Usilla