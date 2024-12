Nelle case dei morti non ci sono scale – Lucia Perrucci – Mondadori

Lucia Perrucci esce il libreria con un nuovo romanzo edito da Mondadori ragazzi: “Nelle case dei morti non ci sono scale” una storia che rapisce fin dalle prime pagine e che non smette di appassionare fino alla fine.

Il romanzo dalla copertina accattivante, contiene al suo interno anche qualche tavola illustrata di indubbio effetto.

Il titolo dell’opera è solo in parte indicativa dell’atmosfera che si respira

Una storia emozionante, a tratti a mio avviso claustrofobica, che nasconde molto di più di una trama dagli scenari paranormali.

I protagonisti principali sono giovani adolescenti, ma gli adulti presenti, fanno da contorno solo per modo di dire, spicca infatti fra tutti la figura della vecchia nonna..

Una presenza in qualche modo apparentemente inquietante, almeno agli occhi dei giovani protagonisti, impauriti dai suoi comportamenti a loro giudizio senza senso, come se la donna fosse una vecchia pazza, ma è davvero così?

Come si può capire dalla copertina, e dal titolo, anche la casa in cui tutto si svolge, ha un ruolo da protagonista, una villa a dire il vero con una particolarità che non voglio spoilerare, vi basti sapere che ad una parte di essa è severamente vietato l’accesso ai ragazzi.

Il romanzo si svolge in Puglia e il fatto che sia ambientato in Italia dà un valore aggiunto alla storia.

L’atmosfera del romanzo è sicuramente inquietante, eppure è solo uno degli aspetti e delle sensazioni che l’autrice vuole trasmetterci, e devo dire che lo fa con grande abilità e in maniera profonda, onestamente sono stata così avvolta dalla casa che è diventata, per una notte, protagonista di un mio incubo…

Ma non lasciatevi fuorviare, c’è tanto in: “Nelle case dei morti non ci sono scale”, e c’è soprattutto, qualcosa che da un titolo così non vi aspettereste mai.

Durante lo svolgersi della storia, farà la sua comparsa anche una strana filastrocca che aggiunge quel tocco di mistero e ansia in più, nel caso ce ne fosse stato bisogno…

Anche un’altra frase è presente nel libro: le case assomigliano a chi le abita, una grande verità che fa riflettere, ma è sempre male quello che ai nostri occhi appare come male o esiste anche un altro modo di vedere le cose?

Tuffatevi tra le pagine de: “Nelle case dei morti non ci sono scale” magari lasciando una luce accesa…ma tranquilli, il finale sarà una boccata di ossigeno dopo tanti capitoli in apnea, e quando chiuderete l’ultima pagina del libro, so già che non potrete che dire: “WOW”

Sandra Pauletto