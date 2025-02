Mostra – THE WORLD OF BANKSY – 21/3 – 29 /6/ 25 – Milano

THE WORLD OF BANKSY

21 marzo 2025 – 29 giugno 2025

Spazio Varesina 204

via Varesina 204, Milano

Milano, che ha dato il via allo straordinario tour italiano della mostra The World of Banksy The Immersive Experience, si prepara a ospitarla nuovamente dal 21 marzo al 29 giugno 2025, con un concept completamente rinnovato. L’esposizione si terrà nel nuovo spazio espositivo Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District, quartiere al centro di un’importante rigenerazione urbana promossa da RealStep.

Dopo il successo internazionale a Barcellona, Parigi, New York e molte altre città, la mostra torna a Milano con oltre 100 opere, tra cui graffiti, fotografie, installazioni e stampe, tutte riprodotte appositamente per l’esposizione. Il percorso offrirà un’esperienza immersiva che celebra l’arte provocatoria e sociale di Banksy, esplorando temi universali come consumismo, guerra, potere e disuguaglianza. L’esposizione inviterà i visitatori a riflettere sulle contraddizioni della società moderna, sfidando le convenzioni artistiche tradizionali e incoraggiando un dibattito visivo stimolante. Una sezione video arricchirà l’esperienza, approfondendo la storia dei murales più celebri e significativi dell’artista.

Le prevendite sono aperte da oggi sul sito della mostra www.theworldofbanksy.it e su tutti i principali portali di ticketing: www.ticketone.it, www.vivaticket.com e www.happyticket.it.

Curata da Artful Events Collective e con la direzione creativa di Emre Ezelli, la mostra si distingue per la sua capacità di rimanere fedele all’essenza critica e sociale dell’arte di Banksy, pur introducendo nuovi allestimenti digitali che amplificano l’esperienza immersiva.

In un mondo dove il mistero dell’artista è ancora intatto, questa è una delle poche occasioni in cui poter entrare nel suo universo provocatorio e riflessivo, immergendosi in un’esperienza che non lascerà indifferenti.

Informazioni

Milano, Spazio Varesina 204, Via Varesina 204, 20156 Milano, MI, Italia

21 marzo – 29 giugno 2025

Orari

Da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18:00)

Aperture straordinarie

21 aprile e 2 giugno 2025

Giorni infrasettimanali con presso festivo

Lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile giovedì 1 maggio e lunedì 2 giugno 2025

Biglietti

Intero € 14,00 da martedì a venerdì / € 16,00 weekend e festivi

Ridotto bambini 6 – 12 anni € 7 da martedì a venerdì / € 8 weekend e festivi

Sito web e contatti www.theworldofbanksy.it | [email protected] +39 331 7841330

