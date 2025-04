Mostra – lL SEGNO DI MAGNUS – Da Alan Ford a Tex – Pordenone 5-4 / 12-10-25

lL SEGNO DI MAGNUS – Da Alan Ford a Tex

lL SEGNO DI MAGNUS

Da Alan Ford a Tex

Al Palazzo del Fumetto di Pordenone la mostra definitiva sull’indiscusso maestro che ha segnato la storia del fumetto italiano.

Per la prima volta in assoluto esposte tutte le tavole del leggendario Texone.

ORARI:

giovedì e venerdì dalle 15 alle 20

sabato e domenica dalle 10 alle 20

PREZZO E AGEVOLAZIONI:

12 euro intero

9 euro ridotto (RIDOTTO: 11-17, over 65, studenti e docenti con badge, comitive almeno 10 persone, Family Carnet, Socio Coop Alleanza 3.0, Socio FAI, Socio Bcc Pn-Monsile, Compagnia Rose, Visionario Card, Cinemazero Card, Socio Camper Club IT, Carta docente),

(RIDOTTO: 11-17, over 65, studenti e docenti con badge, comitive almeno 10 persone, Family Carnet, Socio Coop Alleanza 3.0, Socio FAI, Socio Bcc Pn-Monsile, Compagnia Rose, Visionario Card, Cinemazero Card, Socio Camper Club IT, Carta docente), 5 euro agevolato (AGEVOLATO: persone con disabilità),

(AGEVOLATO: persone con disabilità), gratis 0-10 anni, Guide turistiche, Giornalisti, FVG Card, Accompagnatori, Docenti con scolaresche

Il Palazzo del Fumetto di Pordenone accende le luci sul talento di uno dei più grandi maestri italiani della Nona Arte: l’artista bolognese Roberto Raviola, in arte Magnus (1939–1996). A lui è dedicata la mostra-evento: Il segno di Magnus. Da Alan Ford a Tex, curata da Michele Masini, Luca Baldazzi e Giovanni Nahmias, la più ampia mai realizzata sul suo lavoro, che si inaugura sabato 5 aprile e sarà visitabile fino al 12 ottobre 2025.

L’esposizione rappresenta una panoramica di oltre 300 opere con numerose tavole e disegni inediti mai visti finora a cui si aggiunge l’esposizione in sequenza integrale delle 224 tavole a fumetti della storia di Tex La valle del terrore, conosciuta come “il Texone di Magnus”, alla quale l’autore dedicò gli ultimi sette anni di vita e che fu pubblicata postuma nel maggio 1996 dall’editore Sergio Bonelli. Gli originali di questa avventura western, oggetto di culto tra gli appassionati della Nona Arte, non sono mai stati esposti prima d’ora: accompagnati da studi preparatori, bozzetti, sketch e appunti di lavorazione, sono una testimonianza preziosa e unica del lavoro di Magnus e dell’incontro di uno dei maestri più noti e amati con l’eroe più popolare e conosciuto del fumetto italiano.

Per Magnus, artista tra i più eclettici nel panorama internazionale del fumetto, Tex fu il punto di arrivo. La mostra racconta tutto il suo percorso artistico: dai lavori realizzati negli anni Sessanta in coppia con lo sceneggiatore Luciano Secchi, alias Max Bunker (i “neri” Kriminal e Satanik, il satirico Maxmagnus, il popolarissimo Alan Ford), ai personaggi creati e disegnati in proprio come Lo Sconosciuto, nato esattamente cinquant’anni fa, fino alle storie nelle quali riversò e incrociò le sue passioni per la fantascienza, per le culture e le filosofie orientali (I Briganti, Milady, Le femmine incantate).

La mostra non vuole essere una retrospettiva ma, al contrario, una fresca occasione di scoperta di un artista consegnato alla contemporaneità da opere mirabili e senza tempo.

Un viaggio emozionante, che ha per filo conduttore il segno.

Da autentico “viandante” – come egli stesso si definiva – Magnus visse la sua opera come una ricerca continua, sia artistica sia esistenziale, in un cammino sospeso tra l’ideale della bellezza e il confronto costante con le asprezze della realtà. Attraversando e spesso mescolando i generi più diversi del racconto (il noir e il comico-grottesco, la spy-story e l’avventura, il giallo e la fantascienza, il fumetto giornalistico “di realtà” e la favola orientale, l’esotico, l’erotico, il folklore dell’Appennino emiliano e il western…), li seppe di volta in volta reinterpretare con altrettanta poliedricità di stili grafici, ma con una fortissima impronta personale che emerge nitida e resta sempre riconoscibile malgrado i frequenti cambi di rotta.

Alla mostra si accompagna il catalogo che ne approfondisce i contenuti e riproduce ogni opera esposta: si tratta di un prodotto editoriale originale del Palazzo del Fumetto proposto per ogni esposizione, un oggetto da collezione arricchito da contributi eccellenti di esperti, appassionati e studiosi del fenomeno Magnus.

Eventi complementari.

In attesa dell’apertura della mostra, il Palazzo del Fumetto ha in programma una serie di appuntamenti di avvicinamento all’imponente opera di Magnus attraverso interviste con esperti e incontri di approfondimento: Aspettando Magnus si terrà il 25 marzo per un incontro con il direttore artistico del Palazzo del Fumetto, Luca Raffaelli, e il 1° aprile con Stefano Zattera. Tali incontri proporranno uno sguardo originale e laterale del panorama fumettistico dell’epoca e attuale. A seguire, saranno organizzati ulteriori periodici eventi complementari che accompagneranno la mostra per l’intera sua durata.

Tutti gli incontri sono a cura del responsabile bookshop del Palazzo del Fumetto Riccardo Pasqual.

Dichiarazioni.

“La mostra raccoglie un corpus ampio e articolato della sterminata produzione di Magnus, che abbraccia un vastissimo arco temporale (dalla metà degli anni ’50 alla metà degli anni ’90), dai primi ingenui lavori giovanili alla sua opera monstre bonelliana: il Texone. Arco temporale segnato da profondi cambiamenti socioculturali che si sono inevitabilmente riflessi nella produzione di uno dei più attenti, poliedrici e sensibili autori di fumetto che il nostro Paese, ma non solo, abbia mai espresso. Lasciatevi allora prendere per mano dal Viandante, come si autodefinì lo stesso Magnus, fatevi condurre da lui al cospetto della sua arte, seguite il suo segno, ma soprattutto non ponetevi limiti nel viaggiare fra le sue opere, muovendovi liberamente fra le sezioni in cui è concepita la mostra, per ripercorrerle, soffermarvi su taluni particolari, curiosare”.

I curatori Michele Masini, Luca Baldazzi e Giovanni Nahmias

“Realizzare questa iniziativa al Palazzo del Fumetto di Pordenone è un grande onore ma anche una grande responsabilità per il posto che Roberto Raviola occupa nella storia del fumetto italiano. L’onda lunga della sua influenza lo rende un autore seminale nel panorama del fumetto e, credo, anche lui ne fosse consapevole. La sua cura, l’attenzione posta nel suo lavoro, l’autocritica continua hanno fatto sì che la sua figura sia stata e sia ancora oggi percepita come quella di un vero maestro”.

Marco Dabbà, Presidente Palazzo del Fumetto

“I primi fumetti di Magnus, Kriminal, Satanik, Alan Ford e altri, sono frutto della collaborazione con Max Bunker e realizzati dal 1964 per undici anni a ritmi forsennati. L’ultimo, il Texone, è il rovescio della medaglia: sette anni per 224 tavole cesellate minuziosamente. Tra questi due estremi il percorso di un artista che ha cercato attraverso il fumetto un progetto di vita e di ricerca. Questa mostra vuole offrire ai visitatori la grandezza di un artista unico che ha saputo disegnare il proprio destino”.

Luca Raffaelli, Direttore Artistico Palazzo del Fumetto

