Mostra: In viaggio con Wondy – dal 19 al 30/6/21 – San Giuliano Milanese

Il comune di San Giuliano Milanese, dal 19 al 30 giugno presso la Sala Esposizioni Mario Tapia Radic Piazza della Vittoria, ospita la mostra fotografica “In viaggio con Wondy” dedicata alla vita di Francesca “Wondy” Del Rosso giornalista e scrittrice che per sei anni ha affrontato e raccontato con il suo consueto sorriso e con ironia il tumore che l’aveva colpita e che se l’è portata via prematuramente, nel 2016, a soli 42 anni. Questa mostra, composta di 16 tavole, è un omaggio ad una donna straordinaria, una donna che ha saputo affrontare la malattia con forza d’animo, con positività e con grande coraggio. Con queste immagini si vuole raccontare la vita di Francesca e della sua meravigliosa famiglia, dal momento in cui “due sassolini” nel seno destro decretano l’inizio di un percorso ad ostacoli in cui però Francesca non ha mai smesso di sorridere e di vivere. E’ la storia di un viaggio, anzi di quattro viaggi che si incrociano, è il racconto di una viaggiatrice che ama assaporare ogni angolo del mondo, è il racconto del viaggio che la malattia compie dentro di lei e che Francesca non ha mai avuto il timore di chiamare con il suo nome: Cancro.

Una serie di istantanee dei momenti più intensi vissuti con i figli e con suo marito, il giornalista e scrittore Alessandro Milan che con forza e con immenso amore porta avanti iniziative come l’associazione “Wondy sono io”, di cui è anche il presidente, che si occupa di veicolare il messaggio di resilienza, voglia di vivere oltre le paure, di sorridere anche nella malattia come ha fatto sua moglie fino all’ultimo, atteggiamento che come grande testamento spirituale andrebbe abbracciato da tutti.

INFO:

dal 19 al 30 giugno presso la Sala Esposizioni Mario Tapia Radic

Piazza della Vittoria – San Giuliano Milanese

Orari:

Dal lunedì al sabato 9-12 / 14-18

Domenica: 14.30 – 18.30

INGRESSO LIBERO contingentato con obbligo di mascherina come da disposizione anti-covid 19 attualmente vigente.

David Usilla