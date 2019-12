Mostra: Bacon, Freud, la scuola di Londra fino al 23/2/20 Roma

Mostra BACON, FREUD, LA SCUOLA DI LONDRA

Opere della TATE

dal 26 settembre 2019 al 23 febbraio 2020 al Chiostro del Bramante di Roma

Francis Bacon e Lucian Freud

Due giganti della pittura, Francis Bacon e Lucian Freud per la prima volta insieme in una mostra in Italia. Uno dei più affascinanti, ampi e significativi capitoli dell’arte contemporanea mondiale con la Scuola di Londra. Una città straordinaria in un periodo rivoluzionario.

Bacon, Freud, l’arte britannica in oltre sette decenni, lo spirito di una città in mostra al Chiostro del Bramante di Roma dall’autunno 2019 fino a febbraio 2020, a cura di Elena Crippa, Curator of Modern and Contemporary British Art, Tate e organizzata in collaborazione con Tate, Londra.

Insieme a Francis Bacon e Lucian Freud, Michael Andrews, Frank Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego, artisti che hanno segnato un’epoca, ispirato generazioni, utilizzato la pittura per raccontare la vita.

No Filter

Grazie a uno straordinario prestito di Tate, la pittura di sei artisti con opere dal 1945 al 2004 rivela, in maniera diretta e sconvolgente, la natura umana fatta di fragilità, energia, opposti, eccessi, evasioni, nessun filtro, verità.

Tanti i temi affrontati: gli anni della guerra e del dopoguerra, storie di immigrazione, tensioni, miserie e insieme, desiderio di cambiamento, ricerca e introspezione, ruolo della donna, dibattito culturale e riscatto sociale. Al centro di tutto questo la realtà: ispirazione, soggetto, strumento, fino a essere ossessione.

Un tema più che mai attuale, in un’epoca, la nostra, di filtri e #nofilter.

La scuola di Londra

In mostra oltre quarantacinque dipinti, disegni e incisioni di artisti raggruppati nella “School of London”. Artisti eterogenei, nati tra l’inizio del Novecento e gli anni Trenta, immigrati in Inghilterra per motivi differenti che hanno trovato in Londra la loro città, il luogo dove studiare, lavorare, vivere.

Francis Bacon (1909-1992) nasce e cresce in Irlanda e arriva in Inghilterra quindicenne, Lucian Freud (1922-2011) scappa dalla Germania per sfuggire il nazismo, lo stesso succede, pochi anni dopo a Frank Auerbach; Michael Andrews è norvegese e incontra Freud suo professore alla scuola d’arte; Leon Kossoff è nato a Londra da genitori ebrei russi; Paula Rego lascia il Portogallo per studiare pittura nelle scuole inglesi.

Nell’architettura cinquecentesca progettata da Donato Bramante trovano spazio, con un approccio cronologico e tematico, opere che raccontano individui, luoghi, vita vissuta, per mostrare la totalità dell’esperienza di essere umano. Opere in cui la fragilità e la vitalità della condizione umana viene presentata tramite lo sguardo dell’artista: disegni e dipinti che ritraggono esistenze e luoghi scandagliati nella sua crudezza senza filtri.

I progetti speciali

Due progetti speciali di DART Chiostro del Bramante ne ribadiscono la vocazione sperimentale fatta di contaminazioni tra linguaggi, trasversalità e coinvolgimento del pubblico.

Per “BACON, FREUD, LA SCUOLA DI LONDRA” il racconto di mostra è affidato alla voce narrante di Costantino D’Orazio, storico dell’arte e saggista. La speciale audio-guida accompagnerà i visitatori in un percorso di approfondimento e in un viaggio nella Londra dell’epoca, raccontando non solo gli artisti e le opere, ma i retroscena di un periodo tanto affascinante.

Chiostro del Bramante, inoltre, ha commissionato a Enrico Maria Artale, uno dei più promettenti giovani registi italiani già riconosciuto in ambito internazionale, un’opera filmica per raccontare l’esposizione.

Per la prima volta in Italia la narrazione di una mostra è affidata a un autore cinematografico con un progetto audio visivo inedito, dal titolo “The Naked Truth”, interpretato da Stefano Cassetti, Adamo Dionisi, Lucrezia Guidone e Sarah Sammartino, dove la pittura viene evocata attraverso la messa in scena di un istante immaginario che precede l’atto del dipingere.

RACCONTI DI MOSTRA

Per gli adulti un viaggio nella Londra dell’epoca tra aneddoti, commenti e curiosità, a cura di Costantino D’Orazio, storico dell’arte e speaker radiofonico.

Per gli adolescenti un percorso sonoro selezionato dal gruppo post rock Mokadelic: “BACON FREUD Exhibit Inspire” su Spotify. Open Now!

Per i più piccoli una divertente e originale avventura con un simpatico extraterrestre. Vivi insieme a Globber l’affascinante viaggio alla scoperta dell’essere umano, tra immagini, forme e colori.

MOSTRA PRODOTTA E ORGANIZZATA DA DART Chiostro del Bramante

ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON Tate, Londra

MOSTRA A CURA DI Elena Crippa

Catalogo Skira

Ufficio stampa

adicorbetta

[email protected] | t. 02 89053149

Chiostro del Bramante

Raffaele Brancato e Annalisa Esposito

[email protected]

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

+ 39 06 68 80 90 35

ORARIO DI APERTURA

Da lunedì a venerdì 10.00 – 20.00 Sabato e domenica 10.00 – 21.00

(la biglietteria chiude un’ora prima)

APERTURE STRAORDINARIE:

1 novembre 10.00 – 21.00 | 8 dicembre 10.00 – 21.00 | 24 dicembre 10.00 – 17.00 | 25 dicembre 17.00 – 22.00 | 26 dicembre 10.00 – 21.00 | 31 dicembre 10.00 – 18.30 | 1 gennaio 10.00 – 21.00 | 6 gennaio 10.00 – 21.00 | la biglietteria chiude un’ora prima.

BIGLIETTI

(audioguida compresa)

BIGLIETTO INTERO € 15,00

BIGLIETTO RIDOTTO € 12,00

Accompagnatore per diversamente abile; guide con tesserino; possessori Wanted in Rome Card; studenti universitari fino ai 26 anni.

BIGLIETTO RIDOTTO € 10,00

Dai 12 ai 18 anni.

BIGLIETTO RIDOTTO € 8,00

Dai 4 agli 11 anni

BIGLIETTO OMAGGIO

Bambini fino a 3 anni; diversamente abile; insegnante in visita con gruppo di alunni/studenti previa prenotazione effettuata all’indirizzo email [email protected];

www.chiostrodelbramante.it/post_mostra/bacon-freud-la-scuola-di-londra/