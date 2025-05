Messa – The Spin – Il viaggio dei nostri corpi e delle nostre anime.

Messa – The Spin

Anno: 2025

Paese di provenienza: Italia

Genere: rock progressivo

Casa discografica: Metal Blade

1. Void Meridian

2. At Races

3. Fire On The Roof

4. Immolation

5. The Dress

6. Reveal

7. Thicker Blood

Ormai quando si parla dei Messa ci si rivolge ad un gruppo che ha costruito intorno a sé una meritatissima solidità all’interno dell’underground. Il loro bellissimo disco del 2022, Close, li ha lanciati nel panorama internazionale e la popolarità raggiunta ha permesso al gruppo veneto di firmare per Metal Blade. L’impatto sull’immaginario collettivo è notevole; di fatto quest’anno il nuovo album dei Messa, questo The Spin che mi accingo a recensire, è il ventesimo LP più venduto in Italia.

Al di là della qualità, sia tecnica che espressiva, proposta dai Messa ad ogni disco, The Spin testimonia un’evoluzione, a riprova che al gruppo interessa anche incastonare nella propria discografia capitoli distinguibili tra loro. Dove Close aveva personalizzato in maniera mirabile le radici doom con inserti etnici, ora The Spin abbandona queste sonorità rimpiazzandole con un animo più asciuttamente prog e un piglio a tratti direttamente hard rock. La partenza di The Spin è dritta al cuore: The Void Meridian è un condensato di rock progressivo e vibrazioni post punk ottantiane. At Races, pezzo più bello del disco, si fa’ forza di un ritornello fortissimo ed emozionante, nonché di una struttura sonora fantastica. Fire On The Roof è il primo degli episodi più duri e, nella sua semplicità, funziona. Al centro della scaletta un pezzo estroso come Immolation che amplifica emozioni e sensazioni del gruppo, impegnato ora in un tappeto di voce e piano che sfocia in una catarsi di chitarra solista con un gusto che ormai (purtroppo) non appartiene più a questa epoca, ma che i Messa (per fortuna) hanno voluto e saputo recuperare.

The Dress, mette in scena uno spettacolo non dissimile, affidando tutta la carica comunicativa ad atmosfere e momenti di puro minimalismo, in cui la voce può esporsi in tutta la sua bellezza. Il viaggio dura più di otto minuti ed esprime un orgoglio e sofferenza in salsa hard rock, blues e jazz(sono l’unico ad aver pensato al tema di Stranger Things con quel giro di chitarra?). Parlando di blues l’insolita partenza di Reveal affonda in un abisso sabbathiano ed è la seconda puntata in territori più diretti, ma sempre egregiamente scritti. Chiusa di disco con Thicker Blood, un momento intensissimo introdotto da synth cupi e trasposto con un doom che si plasma a piacimento del gruppo, come nessun’altra band fa’. Lungo il suo percorso affronta fluidi cambi umorali, fino ad una coda che è l’estasi assoluta.

I Messa costituiscono un’unicità e, nel loro meccanismo perfetto di sincronismi ed ispirazione, custodiscono, tra i tanti pregi, quello più importante della musica, cioè dare piacere e brividi a chi la ascolta.

Voto: 10

Marco Zanini