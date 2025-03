Megafauna – Demo 2023/ 2024 (Demo) – Emarginati nel vuoto.

Megafauna – Demo 2023/ 2024 (Demo)

Anno: 2025

Paese di provenienza: Italia

Genere: punk hardcore/ metalcore

Membri: Rent – chitarra e voce; Vaneleone – basso e voce; Chiane – batteria

Casa discografica: autoprodotto

1. Vuoto

2. Nocche

3. A. C. A. B.

4. Ma Che Ti Ho Fatto?

5. Emarginato

Piacenza, una città piccola ed eternamente gretta, per tanto tempo non ha conosciuto (stranamente) l’affollamento di gruppi musicali politicizzati di matrice punk/ metal. Negli ultimi anni però, grazie anche ad un ricambio generazionale di un certo tipo, si sta assistendo ad una rifioritura musicale che rappresenta un’alternativa anche abrasiva e senza mezze misure (finalmente). I Megafauna (due dei quali sono ancora liceali), fanno parte di questo movimento (ma si potrebbe parlare anche dei My Bicycle Keys, più orientati sul garage, ma sempre di recentissima formazione e di valida prospettiva). Ciò che emerge da questo demo di debutto dei Megafauna è sicuramente un’attitudine invidiabile per dei ragazzi così giovani, sia musicalmente parlando che politicamente. Venendo all’aspetto tecnico è chiaro che solo la pratica continua può alzare il livello, ma già in questo Demo 2023/ 2024 il terzetto dimostra idee chiare, buona esecuzione e un amalgama non scontata di punk hardcore, thrash e metalcore; la traccia d’apertura Vuoto e la seguente Nocche sono sintesi pressocchè perfette di queste influenze.

megafaunahc.bandcamp.com/album/demo-2023-2024

Voce iper distorta di Rent, la seconda voce gutturale di Vaneleone e la chitarra scura, sono i tratti distintivi dei Megafauna, in un mix quasi apocalittico, a tratti crust, a tratti dissonante, breakdown instransigenti, c’è tutto quello che il punk più maligno ha riconosciuto nei suoi anni di evoluzione. Si passa da A. C. A. B., dedica necessaria ai fatti della Caserma Levante, per Ma Che Ti Ho Fatto?, diretta ed efficace. Chiusura con intro tratta da Frankenstein Junior (come da copertina, perchè siamo come creature create in laboratorio, spiazzati dal mondo in cui viviamo), e sfuriata finale con Emarginato, altro massacro infarcito di breakdown da brividi! Un assaggio di Megafauna, una fetta di torta al cianuro da tre regaz che sono partiti proprio bene!

Voto: 9

Marco Zanini