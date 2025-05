Mary Star – La Fine Dei Nostri Anni (EP) – Come la stella del nord.

Mary Star – La Fine Dei Nostri Anni (EP)



Anno: 2025

Paese di provenienza: Italia

Genere: screamo, post hardcore

Membri: Mauri – voce e chitarra; Ema – seconda voce e chitarra; Giuse – basso; Isma – batteria

Casa discografica: Tapefactory

1. Stella Del Nord

2. La Fine Dei Nostri Anni

3. Indaco

4. Parole Rumore

Potrebbe essere l’ennesimo gruppo screamo ma non è così. Perchè fin dall’impeto iniziale con cui si abbatte sull’ascoltatore Stella Del Nord, è chiaro quanto i Mary Star vogliano e siano abili a miscelare varie entità hardcore ed estreme. E’ così che torna ad apparire il black metal contaminato e moderno dei Downfall Of, Gaia andandosi ad accoppiare fluidamente con sensazioni alt rock ed emo.

Non mancano certo le linee vocali ultra disperate su tappeti acustici, marchio di fabbrica da cui il genere sembra non volersi staccare mai, ricetta impiattata con gustoso autocompiacimento. Poco male, perché pezzi come Indaco sciolgono ogni dubbio sui Mary Star, mostrando una band ben consapevole delle proprie capacità. Con un fare poetico, chiaramente sofferto, ma con un piglio compositivo da non sottovalutare, la band torinese arriva alla prima fatica discografica ufficiale, disponibile in cassetta, mostrando validi accenni di personalità.

Voto: 8

Marco Zanini