Maquina – Prata – Sludge, alternative, krautrock. Un mix intrigante!

Maquina – Prata

Anno: 2024

Paese di provenienza: Portogallo

Genere: post metal/ rock alternativo/ rock psichedelico

Membri: Halison – batteria e voce; Tomàs – basso; Joao – chitarra

Casa discografica: Fuzz Club

1. Body Control

2. Denial

3. Subversive

4. Kontakte

5. Desterro

6. Concentrate

Di recentissima formazione, i portoghesi Maquina sono una delle entità più interessanti del panorama musicale attuale. Robotici come i Kraftwerk, stranianti come il garage punk più allucinato, così come le suggestioni industrial, possenti come il post metal. All’apice delle loro abilità c’è proprio quella di riuscirsi a sistemare in mezzo a tutte queste influenze, al fine di creare un sound personalissimo. Prata si apre con la hit Body Control e dopo di questa veniamo infatti trascinati nell’oblio ossessivo di Denial, un vero e proprio colpo di genio trascinante ed inarrestabile. Sempre più minimali e claustrofobici, dall’incedere quasi elettronico, i Maquina stupiscono nuovamente con la magica Subversive, brillante maleficio oscuro quasi dance. Ideale proseguimento di questa, ma forse ancora più tetra nei toni, la ugualmente fantastica Kontakte, prolunga che materializza un tappeto tribale fatto di ritmiche echeggianti, grida lontane e suoni ruvidissimi ma caldi.

Coagulo definitivo della massa più garage, psichedelica e danzante è la finale Concentrate, un marasma ossessivo che ti obbliga ad agitare tutto il corpo, dalla testa ai fianchi. Un album di personalità alta, di grande consapevolezza ed intenti per nulla scontati. Indefinibile e bellissimo.

Voto: 9

Marco Zanini