L’ultima notte di Luce di Massimo Bertarelli (Frilli editori)

Dopo i fatti raccontati in “Kabbalah noir a Milano” (Frilli Editori), e in “Due spari al Parco Lambro” (Frilli Editori), Enrico “Erri” Tombamasselli detto Tomba, personaggio creato dalla splendida penna di Massimo Bertarelli torna ad indagare su un nuovo caso. In “L’ultima notte di Luce” (Frilli Editori) Tombamasselli si trova per le mani un caso che lo porterà ad un certo punto anche a rischiare la carriera per giungere alla verità. Il tutto parte con la scomparsa di una giovane ragazza, Luce Colombo, che dopo aver trascorso una allegra serata con le amiche in un locale scomparirà dai radar. Genitori, fidanzato ed amiche non ne hanno più notizia. Le indagini si rivelano essere una corsa contro il tempo nella speranza di ritrovare Luce viva, una corsa ad ostacoli fatta di false piste, di buchi nell’acqua, di grandi intuizioni che si rivelano essere giganti di sabbia e come tali si sgretolano in un amen. Non bastasse questo ci si mettono pure i media con la loro invadenza e pervasività ad aggiungere caos al caos. Anche se non sempre tutto il male vien per nuocere e forse alle volte pure un’immagine dalla tv può aiutare a dare una svolta ad un’indagine che sembra arenarsi. Al centro di questo romanzo c’è il dramma di donne violate, donne maltrattate, donne la cui vita diventa un inferno a causa di uomini che di umano non hanno nulla. Lo sappiamo bene, questo è un tema più che mai attuale, un tema che spesso scalda il dibattito pubblico ma che troppe volte viene svilito da squallide strumentalizzazioni e non permette di risolvere seriamente il problema. Massimo Bertarelli ci ha abituato ad una scrittura raffinata, in punta di penna, fluida e molto piacevole. Anche questa volta, nonostante la crudezza dell’argomento trattato, Bertarelli riesce a mantenere la sua eleganza, la sua classe e la sua ironia riuscendo a raccontare in maniera davvero efficace una storia davvero difficile dal punto di vista emotivo. Ovviamente per il vicequestore aggiunto Tombamasselli non c’è solo un caso da risolvere ma anche una vita, la sua, a cui dare un senso, una vita che magari può mescolarsi ad un’altra vita che come la sua è stata bastonata per bene. Chissà che due vite sulle quali il destino ha infierito impietosamente possano mescolarsi così bene da creare una nuova vita fatta di gioia e semplice felicità. A questo punto serve per forza un quarto capitolo che possa far capire quale direzione prenderà la vita di Erri, quali incastri ha deciso il destino per lui. A noi non resta che aspettare fiduciosi.

David Usilla