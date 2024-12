L’enigma del capitano dell’Aphrodite di Mariacristina Pettorini Betti – Tralerighe Libri

A quasi un anno di distanza dall’uscita del suo primo giallo, Delitto all’ombra delle Tre Cime (Tralerighe Libri), Mariacristina Pettorini Betti ritorna in libreria con un nuovo avvincente romanzo, L’Enigma del capitano dell’Aphrodite (Tralerighe Libri).

Un nuovo caso attende il Commissario Manfred Biasini e la sua squadra, un caso difficile nel quale trovare il bandolo della matassa non sarà assolutamente una passeggiata.

Il secondo capitolo della serie che Mariacristina Pettorini Betti dedica alle indagini del Commissario Biasini non delude assolutamente le attese, anzi al contrario a mio avviso vede un elevarsi della qualità, sia a livello di scrittura che di impianto narrativo.

Personalmente amo molto la scrittura dell’autrice che risulta essere essenziale ma raffinata, capace di accompagnare il lettore lungo tutta la storia facendolo sentire come parte integrante della struttura dell’opera.

Le descrizioni dei personaggi e dei luoghi, delle emozioni dei protagonisti e delle caratteristiche dei luoghi fa si che il lettore abbia la vivida sensazione di trovarsi immerso nel racconto. C’è una chicca che, secondo me, è un piacevole valore aggiunto in un romanzo già di per sé molto godibile, e mi riferisco al fatto che qua e là, lungo il percorso, l’autrice ci regali qualche sfiziosa ricetta tipica dei luoghi in cui il romanzo si snoda.

Seguendo le avventure di Manfred Biasini fino ad ora avevamo conosciuto scorci di Toscana e di Trentino-Alto Adige sicuramente molto suggestivi ed ora, con questo secondo capitolo, l’autrice ci porta a conoscere un pochino di Grecia.

Non mancano, come fu anche per il primo capitolo, importanti spunti di riflessione per il lettore.

In questo romanzo si parla di un tema purtroppo molto attuale, quello della violenza sulle donne.

L’autrice tratta l’argomento senza nessun tipo di vittimismo e frasi fatte, racconta semplicemente una storia, e lascia che sia il lettore a trarre le sue conclusioni e a farsi una propria opinione.

Lo sentivo già dopo aver letto il primo capitolo, ma ora ne sono più che mai convinto, Manfred Biasini è un personaggio destinato ad entrare nel cuore di un gran numero di lettori, e sicuramente molto adatto per essere un giorno portato sugli schermi televisivi.

In un panorama letterario attualmente molto confuso e invaso da tanti libri di cui non si sentirebbe la mancanza, Mariacristina Pettorini Betti è una boccata di aria fresca, una giornata di sole dopo tanta pioggia, è sicuramente un’autrice di cui tenere un gran conto.

Non vedo l’ora di ritrovare Manfred Biasini in una nuova indagine.

David Usilla