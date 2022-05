La guerra dei Multimondi – L’infiltrato di Alberto Costantini (Gilgamesh Edizioni)

Alberto Costantini dettò in un suo precedente romanzo del 2002, “I sentieri di Ucronia” (pubblicato da Mondadori come “Terre accanto”), le 6 leggi che regolano l’equilibrio dei Multimondi e che per nessun motivo possono essere violate, salvo magari essere in qualche modo sistemate con emendamenti ad hoc. In effetti nelle prime pagine del suo nuovo libro, La guerra dei Multimondi” (Gilgamesh Edizioni), Costantini ci ricorda quali sono queste 6 leggi e quali sono gli emendamenti che le perfezionano.

Molti si domandano se possono esistere uno o più mondi paralleli nei quali un determinato episodio storico possa essersi sviluppato in maniera differente rispetto a come lo conosciamo dai nostri libri di storia, modificando in quel particolare mondo il corso della storia stessa. Potremmo fare un esempio pensando che in un mondo parallelo al nostro, la crisi dei missili di Cuba dell’ottobre del 62, che vide Usa e Urss ad un passo dalla guerra, si potesse essere evoluta in un cruento scontro bellico di livello globale. Come sarebbe oggi quel mondo? Come sarebbero gli equilibri internazionali? Quello che aggiunge in questo suo nuovo romanzo Alberto Costantini è l’idea che per un qualche motivo i due mondi non siano più impermeabili l’uno all’altro ma ci possa essere la possibilità di aprire uno squarcio tra le due realtà. E’ un qualcosa di molto affascinante e per certi versi anche inquietante se ci pensiamo, un qualcosa che se un giorno si dimostrasse scientificamente possibile ci metterebbe davanti a degli scenari, che con le conoscenze attuali, non saremmo neanche in grado di immaginare. Questo romanzo è ambientato in Italia e va a scavare in un certo senso il periodo storico che abbraccia la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda dipingendo una realtà alternativa del nostro paese, molto diversa da quella che conosciamo. L’inizio della storia è francamente un pochino nebulosa, misteriosa, si incontra una certa difficoltà nel capire le varie dinamiche che legano i vari personaggi. Poi pagina dopo pagina questa nebbia si dirada e tutto diventa molto più chiaro e l’esperienza di lettura assolutamente appagante e piacevole. La trama è solida e robusta, molto ben strutturata ponendosi in una via di mezzo tra la fantascienza ed i thriller, con un ritmo particolare, quasi da serie tv, tanto che ogni fine capitolo lascia al lettore quella sensazione di dover per forza andare avanti nella lettura per soddisfare la curiosità di capire cosa succederà nel capitolo successivo.

Le relazioni profonde tra i vari personaggi si scopriranno solo alla fine. E’ un romanzo scorrevole e coinvolgente, pieno di colpi di scena, ricco di momenti emozionanti. Alla fine ci si trova ad avere due finali che danno spiegazione di tutti i come e di tutti i perché anche se bisogna dire che l’autore un po’ di indizi che preparassero questi finali lungo il racconto li aveva messi. Lettura che sicuramente va a soddisfare anche i palati più esigenti, soprattutto quello degli amanti della fantascienza, del thriller e, perché no, della storia italiana.

David Usilla