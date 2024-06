La casa degli scherzi – Francesco e Annalisa Agostinacchio – Fides

La casa degli scherzi di Francesco e Annalisa Agostinacchio (Fides Edizioni)

Lungo il cammino della vita spesso si capita di inciampare negli errori e cadere, allora bisogna essere bravi a rialzarsi e ricominciare a camminare, altre volte capita invece di inciampare in storie che davvero ti danno la sensazione di elevarti, ti regalano un’emozione particolare, di quelle che si attaccano al cuore. Più ancora della trama del libro in questione, “La casa degli scherzi” (Fides Edizioni) è la storia che c’è dietro alla sua venuta alla luce che colpisce l’anima. In poche parole, Francesco Agostinacchio medico oculista con la passione per i thriller ed i noir inizia a scrivere un romanzo, ma purtroppo l’opera rimane incompiuta perché il 2 ottobre del 2005 un brutto incidente aereo lo strappa alla vita. Passano tredici anni e Annalisa, la sorella minore, trova per caso il manoscritto e dopo qualche dubbio e qualche perplessità decide di riprendere in mano la storia e portare a termine il lavoro del fratello. Io credo che in questa storia ci sia di fondo prima di tutto un forte legame d’amore di una sorella verso un fratello scomparso, che ha fatto sì che trovasse dentro di sé il coraggio di approcciarsi ad un mondo, quello della scrittura, che non aveva mai praticato prima. Parto con il dire che il risultato è davvero di grande livello e mi auguro che ora Annalisa Agostinacchio prenda in considerazione l’idea di proseguire in qualche modo l’attività di scrittrice perché, secondo me, ha grandi potenzialità. Leggendo il libro è evidente la differenza di stile narrativo tra i due fratelli ma è anche vero che entrambi gli stili sono molto interessanti e coinvolgenti. Alla fine il risultato è un libro con una trama avvincente, robusta, molto coerente, con una serie di colpi di scena che rendono l’esperienza di lettura molto gradevole e gratificante. Non mancano spunti di riflessione interessanti come, ad esempio, il valore della giustizia e dell’etica professionale. Le due penne hanno in comune una grande fluidità di scrittura, ed è apprezzabile il grande lavoro di Annalisa nel riuscire a rimanere molto coerente sia a livello stilistico che lessicale, con quanto scritto precedentemente dal fratello. L’intero sviluppo della trama del romanzo è, a mio parere, molto ben congegnato e questo permette al lettore di farsi coinvolgere dalle vicende e sentirsi esso stesso parte della storia. I personaggi sono molto ben caratterizzati, sia psicologicamente che fisicamente e questo permette al lettore di entrare in empatia con loro. Se volete leggere un libro non troppo lungo, con una storia avvincente e ricca di colpi di scena e con uno scacchiere di personaggi molto ben costruiti e caratterizzati, beh direi che questo è il libro giusto per voi.

David Usilla