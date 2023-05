Julie’s Haircut – Plaster Mask (EP) – Psych sotto maschera electro!

Julie’s Haircut – Plaster Mask (EP)

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: musica elettronica/ rock psichedelico

Casa discografica: Rocket Recordings

1. Plaster Mask

2. Plaster Mask (J. Zunz Remix)

3. Plaster Mask (Mike Bourne Remix)

Ultima uscita per i Julie’s Haircut, compagine reggiana che scopro solo ora ma in attività dalla fine degli anni ‘90! Non avendo mai avuto occasione di parlare di loro su i Gufi Narranti va da sé che questa recensione serva sia per scrivere due righe su Plaster Mask, degno di essere segnalato, ma anche per fare il punto su un gruppo gigantesco del nostro panorama underground. Gli albori dei Julie’s Haircut sono pregni del sound italiano anni ‘90 tipico di Verdena e co., ma ciò che di più valido il gruppo ha realizzato crescendo deriva dall’evoluzione che li ha portati dal rock alternativo vagamente punk ad un flusso sempre più sognante di psichedelia, atmosfere filmiche ed elettronica. La loro discografia è piena zeppa di dischi imprescindibili come After Dark, My Sweet, Our Secret Ceremony, The Wildlife Variations, Julie’s Haircut Plays Jodorowsky & Rota, Ashram Equinox, Music From The Last Command, In The Silence Electric… insomma capite anche voi che di roba valida ne hanno fatta tanta. Avere una band in Italia capace di attraversare le influenze di Amon Duul e Pink Floyd con classe e varietà, oltre a non essere affatto semplice, è un vero e proprio orgoglio.

Venendo all’EP, Plaster Mask, il gruppo ci offre tre declinazioni dello stesso: versione originale più due remix. La traccia di partenza è già di suo un ottimo connubio di rock psichedelico e synth sulla scia di Kraftwerk, Tangerine Dream e Popol Vuh; le due riedizioni aggiungono partiture sempre più elettroniche, con minime differenze ma con altrettanta bellezza.

E’ un gran bel viaggio cosmico questo Plaster Mask, ma lo è ancora di più andarsi a ripescare i bei dischi che i Julie’s Haircut hanno fatto prima!

Voto:10

Zanini Marco