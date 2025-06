Intervista: Roberto Pegorini – “Lo hijab mancante” (Todaro Edizioni)

Abbiamo da poco recensito “Lo hijab mancante” (Todaro Edizioni), ultima fatica letteraria di Roberto Pegorini e abbiamo il piacere di poter scambiare quattro chiacchiere con l’autore per conoscere meglio lui ed il suo nuovo libro.

Buongiorno Roberto e benvenuto sulle nostre pagine, è un grande piacere poterti ospitare e scambiare quattro chiacchiere con te. Mi permetto di darti del tu se non è un problema.

Di solito quando intervistiamo un autore per la prima volta ci piace farci raccontare da lui qualcosa di sé, di quella che è la sua vita al di là della scrittura. Ti va di farci un breve ritratto di te, di quello che fai nella vita, dei tuoi hobbies e dei tuoi interessi?

Sono giornalista da quasi trent’anni e pur essendomi occupato di tutto, resto fondamentalmente un nerista. Ho collaborato con varie testate e sono stato per vent’anni anche direttore di un settimanale a carattere locale. Il mio percorso da scrittore nasce nel 2001 con “Vita a spicchi” un romanzo ambientato nel mondo dello sport che aveva la prefazione di Gianmarco Pozzecco e la fortuna di un gatto in tangenziale. Decisi di abbandonare questa strada fino al 2014 quando mi cimentai nel mio primo noir dove ho inserito la mia esperienza di giornalista di cronaca nera. “Cuore apolide”, questo il titolo, ebbe un buon riscontro. Da quel momento, per mia fortuna, è stato un crescendo con altri quattro romanzi tra cui “Lo hijab mancante”. L’incontro con Todaro editore lo considero una vera e propria svolta professionale e sarò sempre grato a Veronica. Nella vita di tutti i giorni amo seguire lo sport (dopo due crociati rotti, non mi resta che guardarlo), leggo in continuazione, scrivo perennemente perché è una mia urgenza e sono innamorato di Dublino e di Praga. Mi piace sorseggiare un calice di vino rosso e guardare il cielo. A 56 anni dovrei imparare a dire qualche volta “no”, ma non sono molto capace.

Valerio Giusti è un personaggio che colpisce per la sua complessità: da un lato è il poliziotto rigoroso, dall’altro un uomo tormentato e profondamente umano. Quanto c’è di autobiografico nella costruzione di Giusti, e in che modo hai deciso di bilanciare i tratti duri del mestiere investigativo con la sua sfera emotiva e privata, evitando gli stereotipi del genere noir?

Sempre difficile dire quanto ci sia di autobiografico in un personaggio. Il mio obiettivo è sempre quello di non fare un clone del sottoscritto e Valerio non lo è, anche se in alcuni tratti del suo carattere posso ritrovarmici. Parto da un presupposto: la nostra esistenza è emozionante per noi, ma banale per chi ci circonda, quindi fare autobiografia può risultare noioso. Per quanto riguarda il bilanciare i tratti duri di un mestiere come quello del poliziotto con la sua sfera emotiva e privata, invece, per me è quasi naturale. Noi non siamo il mestiere che facciamo, non possiamo raccontarci solamente per le ore che spendiamo in ufficio o in fabbrica. I personaggi, nel mio modo di vedere la scrittura, sono persone reali e non posso raccontarle senza entrare anche nella loro vita privata e nelle loro emozioni.

Il romanzo affronta tematiche sociali molto attuali – violenza di genere, razzismo, integrazione culturale – intrecciandole con una trama investigativa. Quali difficoltà hai incontrato nel cercare di mantenere l’equilibrio tra la tensione narrativa e la profondità della denuncia sociale, senza che uno degli aspetti prevalesse sull’altro?

Io credo che la tensione narrativa de “Lo hijab mancante” sia proprio nei temi sociali che vengono affrontati. Ho cercato di fare in modo che la trama investigativa non esulasse mai dall’obiettivo che mi ero posto, cioè parlare di integrazione culturale e questioni di genere coniugate al femminile, ma anche di scelte dolorose che molti personaggi si trovano a dover prendere. Forse è questo il segreto per cui, spero, l’equilibrio sia stato mantenuto.

La squadra di Giusti – Melissa, David e Bettoni – non è solo un gruppo di colleghi, ma diventa quasi una famiglia, con dinamiche interne che offrono sia momenti di calore e ironia che momenti di contrasto e indurimento. Quanto è stato importante per te costruire questo microcosmo umano e quanto pensi che la coesione del team influisca sul successo della narrazione noir?

Non credo molto nel poliziotto solitario, anche se apparentemente Valerio lo è, semplicemente perché nella mia esperienza di nerista ho appurato che questo non esiste. La squadra di Giusti ricalca in pieno quello che sono le squadre di Polizia Giudiziaria nei commissariati minori. L’affiatamento e l’essere quasi famiglia è qualcosa di reale e non leggenda. Non so se può essere un motivo di successo nella narrazione noir, ho letto numerosi romanzi dove questo aspetto è secondario, eppure sono successi riconosciuti. La ricetta per un romanzo vincente non credo esista, ma se proprio dovessi sbilanciarmi direi che questa deve prevedere storie e personaggi che siano il più possibile credibili nelle azioni e nei sentimenti.

Lo hijab, nel romanzo, assume una duplice funzione: è sia un elemento concreto della scena del crimine sia un potente simbolo culturale e identitario. Quali riflessioni personali o ricerche ti hanno guidato nella scelta di questo oggetto come fulcro narrativo e quale messaggio volevi trasmettere al lettore attraverso il suo valore allegorico?

Da un punto di vista narrativo, lo hijab era un oggetto perfetto per farlo credere come un ipotetico trofeo dell’assassino. Ma è evidente che nello sviluppo del romanzo è soprattutto un simbolo culturale e identitario. Sono tante le donne, ma anche le ragazze che lo indossano e non per questo sono persone che non sono integrate nella nostra società. Non so tutti lo leggeranno come un messaggio che volevo lanciare, ma di certo posso asserire che per me l’indossare lo hijab non potrà mai essere un motivo per prendere le distanze da qualcuno.

Il rapporto tra le famiglie di Umut e Jessenia, e più in generale i legami familiari nel romanzo, mostrano tensioni profonde tra tradizione e desiderio di libertà personale. In che misura hai voluto che questa tensione rappresentasse non solo un elemento narrativo ma anche uno specchio delle contraddizioni sociali della contemporaneità?

Credo che le tensioni esistano in tutte le famiglie, così come la ricerca di un senso di libertà, in particolare nei giovani, che si trasforma a volte in ribellione. Non lo vedo come uno specchio delle contraddizioni sociali della contemporaneità, ma come dinamiche naturali che esistono da sempre. Invece le tensioni tra le famiglie di Umut e quella di Jessenia, hanno radici storiche, ma anche di interessi personali che erano perfette per l’elemento narrativo. Nessuna denuncia da parte mia, perché se ci pensiamo bene non è qualcosa che non riguarda noi occidentali. Quante volte sentiamo di pessimi rapporti di vicinato che sfociano in litigi a volte anche estremi?

Nella figura di Nida, la madre di Jessenia, troviamo un conflitto devastante tra giustizia personale, vincoli religiosi e imposizioni culturali. Come hai lavorato sulla psicologia di questo personaggio femminile per renderlo così credibile e sfaccettato, e che ruolo ha nella tua visione di “giustizia” all’interno del romanzo?

Nida è uno di quei personaggi secondari che per me sono invece primari. Stiamo parlando di una madre e le madri sono uguali in ogni angolo del mondo. Ce ne sono di meravigliose e di pessime ovunque. Nida crede nella sua famiglia e nel ruolo marginale che deve tenere perché questa è la cultura afgana, ma crede anche nell’amore che la lega alla figlia. E questo amore ha la priorità su tutto anche se deve emergere con cautela. Nida per me è una donna fortissima che si ribella a tutto, perfino ad accettare che un innocente possa essere considerato l’omicida di sua figlia, solo perché è una persona “odiata”. Nida ha un senso di giustizia vero e non è guidata da un senso di vendetta. Lavorare sulla sua psicologia non è stato semplice e ho cercato di evitare superficialità e luoghi comuni, sperando di esserci riuscito

Tu provieni dal giornalismo di cronaca nera, un’esperienza che si percepisce chiaramente nella precisione delle ambientazioni e nella cura dei dettagli procedurali. Quanto ha influito la tua esperienza giornalistica nella costruzione del realismo della trama, e ci sono episodi o casi reali che ti hanno ispirato alcune scene del libro?

La mia esperienza di cronista di nera direi che è stata fondamentale. Cerco sempre di essere il più fedele possibile alla realtà quando si tratta di procedure investigative anche se la finzione narrativa richiede a volte di forzare qualcosa. Il romanzo è tutto frutto di fantasia, ma qualche ispirazione a situazioni con cui sono venuto a contatto in effetti ci sono. Si tratta soprattutto di dettagli che però credo possano fare la differenza tra una buona descrizione e una descrizione approssimativa.

Il romanzo suggerisce che, spesso, la verità giudiziaria e quella morale non coincidono, e che il pregiudizio può trasformare le vittime in colpevoli. In un’epoca in cui la giustizia mediatica sembra prevalere su quella legale, quanto hai voluto sottolineare questo tema e quale riflessione personale emerge da questa contrapposizione?

Al giorno d’oggi i processi si fanno sui social ed è una cosa che personalmente mi spaventa. La giustizia non è qualcosa di pancia, ma nasce da riflessioni lunghissime e a volte pure sofferte. Chi ha scritto i nostri codici non l’ha fatto al bar, davanti a un bicchiere di vino. Nel romanzo ci sono personaggi pessimi che però non possono essere “condannati” per reati cosiddetti morali così come ci sono colpevoli che però non possono non suscitare quasi comprensione. Come dici tu, la giustizia mediatica spesso prevale su quella legislativa e non va bene per niente. C’è gente che non ha mai preso in mano un codice penale, che non sa cosa siano le attenuanti e le aggravanti, eppure si erge paladino della giusta sentenza, seguito da migliaia di persone. È una delle cose che più mi fanno inorridire.

L’hinterland milanese è descritto con grande precisione e realismo, diventando quasi un personaggio a sé stante. Che ruolo ha per te l’ambientazione nel definire l’atmosfera del noir e quanto è importante radicare una storia di questo tipo in un contesto urbano riconoscibile e problematico?

Qui sarò brevissimo: l’ambiente per me deve essere un personaggio a tutti gli effetti e lo è a maggior ragione nel noir. Milano, nel mio caso, vive insieme ai personaggi. Una storia come questa la dovevo ambientare in un contesto urbano dove non stonasse e Milano e il suo hinterland credo sia il suo vestito perfetto.

Il noir mediterraneo, cui il tuo lavoro sembra richiamarsi, ha la peculiarità di coniugare intrattenimento e denuncia sociale. Ritieni che questo genere sia oggi uno dei veicoli più efficaci per raccontare le ombre della società contemporanea? Qual è, a tuo avviso, la responsabilità di chi scrive noir rispetto al lettore?

Credo che il mio forse sia più un noir metropolitano, ma le definizioni sono relative, perché entrambi, come dici tu, coniugano intrattenimento e denuncia sociale e ben si prestano a raccontare le ombre della nostra società. La responsabilità di uno scrittore noir verso un lettore è un argomento delicato e forse anche soggettivo. Non amo i capipopolo che si autoproclamano tali. Io scrivo e basta. E parto dal presupposto che voglio rispettare il lettore, quindi non voglio imporgli nulla. Nei miei romanzi cerco di non esprimere giudizi, ma racconto quanto vedono miei occhi. Diciamo che la responsabilità che mi sento addosso è quella di essere sincero e di non scrivere mai con il bilancino allo scopo di vendere una copia in più. Una cosa che i miei lettori mi dicono spesso, e che mi rendono orgoglioso, è che percepiscono sensibilità e sincerità nei miei romanzi.

Dopo “Almeno non questa notte” (Caosfera) del 2021 e “Lo hijab mancante” pensi che Valerio Giusti e la sua squadra avranno ancora l’opportunità di essere coinvolti in nuove indagini? Che progetti hai per il futuro?

Valerio Giusti mi sta regalando tantissime emozioni ed entusiasmo sia con “Almeno non questa notte” che con “Lo hijab mancante”. Con il mio editore ne abbiamo parlato: io ho un’idea in testa per un terzo episodio e lei è disposta ad appoggiare il progetto. Quindi sì, sto scrivendo ancora di Valerio e della sua squadra. Al momento ho messo nero su bianco circa un terzo di questo progetto e spero proprio che nel 2026 l’ispettore Giusti possa tornare a farvi compagnia.

Grazie mille a Roberto Pegorini per essere stato nostro graditissimo ospite e lo aspettiamo ancora presto sulle nostre pagine.

David Usilla