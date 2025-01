Intervista impossibile a Sherlock Holmes

Avete mai pensato di fare quattro chiacchiere con il più grande investigatore di tutti i tempi?

Qui ci siamo divertiti a fare a Sherlock un’intervista impossibile!

Buona lettura!

Quando ti sei accorto di avere questo tuo dono così speciale di un intelletto sopraffino?

S.H.: Da bambino, non mi si poteva raccontare una bugia perché riuscivo sempre ad arrivare prima o poi alla verità (mi bastava una semplice espressione facciale).

Ci sono stati dei casi nei quali persino tu ti sia sentito a un punto dall’arrenderti?

S.H.: Mai, ho sempre avuto fiducia nel fatto che, sulla base di un atteggiamento logico, si potesse risolvere un caso per quanto complicato.

Le tue indagini dimostrano quanto tu sia affascinante e carismatico nel tuo metodo di ricerca, come parleresti delle tue stesse capacità?

S.H.: Io penso che se tutti ci mettessimo a pensare alle cose con grande lucidità e razionalità, ci sarebbero più Sherlock Holmes in giro: purtroppo, spesso non è così.

Nel leggere i resoconti dei tuoi casi sembri davvero razionale, non c’è proprio spazio per il sovrannaturale nella tua vita?

S.H.: Per me la razionalità vale tantissimo, solo con ordine e metodo si può uscire vincenti dalle situazioni più problematiche; però, non escludo del tutto la possibilità di un Ordine superiore al quale tutto si riconduca, fonte di quello terreno.

C’è mai stato un criminale che ti sapesse realmente tenere testa?

S.H.: Sì, il professor James Moriarty. Se solo avesse rivolto verso il bene e la civiltà le sue sue eccezionali doti intellettive! E’ stato un grande e stimolante avversario per me…

Che peso ha avuto nella tua vita la figura di Irene Adler?

S.H.: Ho sempre escluso le donne dalla mia vita (e nonostante ciò, la mia governante mi vuole bene lo so) e represso quanto più possibile le emozioni (perché non mi obnubilassero il cervello), ma che donna Irene Adler col suo carisma e le sue doti intellettive! Un’avversaria formidabile….

Che sentimenti provi per il tuo fedele amico e compagno d’avventure John Watson? Quant’è importante per te?

S.H.: Non lo do a vedere per orgoglio e bloccato dalla mia corazza emotiva, ma con il suo candore e le sue idee spesso ingenue, lui è un insostituibile compagno di avventure e amico fedele per me.

Quale caso ricordi con maggiore orgoglio?

S.H.: Ce ne sono tanti, per esempio quello del Mastino di Baskerville (una dimora avita permeata da un’atmosfera lugubre e colpita da una fantomatica maledizione ancestrale!) e quello delle Cascate di Reichenbach, nel quale ho avuto un durissimo scontro con la mia nemesi Moriarty.

Nella tua famiglia c’è stato qualcun altro con le tue stesse doti intellettive oppure no?

S.H.: Ah, assolutamente sì! Mio fratello Mycroft è anche migliore di me, il suo unico problema è di essere meno propenso del sottoscritto a muoversi e cercare la verità dove essa si trovi (sprecando così il suo dono).

Il tuo eccezionale intelletto come t’influenza nei rapporti con gli altri? Sei algidamente consapevole della tua superiorità o ti risulta più facile andare incontro agli altri?

S.H.: Mi rendo conto di risultare distaccato e snob nei confronti degli altri, ma pur amando risolvere i casi criminosi con la mia ben nota razionalità, non aspiro necessariamente alla fama (a volte, ho lasciato che le forze dell’ordine ufficiali si prendessero il merito dei miei successi).

Quando sei inattivo ti pesa molto e cerchi vari modi per non annoiarti, arrivando perfino a drogarti pur di provare emozioni forti: qual è ora il tuo atteggiamento nei confronti di questo tuo vizio?

S.H.: Io sono sempre alla ricerca di qualcosa che mi faccia mettere in moto il cervello, in seguito al quale ripristinare ordine e giustizia; quando ciò non accade avverto un gran vuoto e, purtroppo, sono caduto nel tunnel della droga. Però, intendo senz’altro smettere e non rischiare di spegnere il mio intelletto e rovinare anche la mia salute fisica….

Matteo Melis