Intervista doppia a Paola Mizar Paini e Pier Emilio Castoldi – Emily. Cronache dal passato

Abbiamo da poco recensito “Emily. Cronache dal passato” di Paola Mizar Paini e Pier Emilio Castoldi ed ora abbiamo la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con loro per parlare dell’ultimo libro.

Buongiorno Paola e Pier Emilio, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darvi del tu se per voi non è un problema:

La prima domanda, come si dice, sorge spontanea. Come è nata l’idea di unire le vostre penne e dare vita al progetto di Emily Cronache dal passato?

Pieremilio: Parafrasando la Madame d’una celebre opera pucciniana: “Un po’ per celia un po’ per non morir.”

In verità è nata come una via di mezzo tra sfida e curiosità. Il desiderio, soprattutto, di capire come è possibile, e quante difficoltà comporta, cimentarsi in una narrazione condivisa. So di romanzi scritti a quattro o addirittura a sei mani e mi ero sempre chiesto come si possano conciliare idee e stili narrativi differenti in un unico racconto. Finché qualcuna non mi ha assecondato.

Paola: Lui è stato l’artefice di tutto questo! È successo così:

-Pieremilio: Mizar, che ne pensi della scrittura a quattro mani?

-Io: Ah, guarda, non capisco proprio questo forma di scrittura. Non credo di esserci portata.

-Pieremilio: Peccato…

-Io: (pausa + sorrisetto teso)

-Pieremilio: Sì, peccato perché volevo proporti di scrivere un libro a quattro mani. Ma se non sei portata…

Ecco, in un nanosecondo avevo cambiato idea. Sfida, esperienza in qualcosa di nuovo. Mi mancava, e alla luce dei risultati la sfida è stata largamente superata

Come è stato condividere lo stesso progetto, condividere le idee contaminandole con quelle dell’altro? Vi siete sempre trovati d’accordo o avete dovuto in qualche modo mediare?

Pieremilio: Si è partiti da un’idea di base stabilendo il genere e niente più. Quel che ne è seguito è stato un lavoro con un’infinità di variazioni, schemi saltati e idee che fiorivano e mutavano in corso d’opera. Ne è nato materiale per almeno due sequel. Non ci siamo quasi mai trovati d’accordo, ma questo credo sia proprio il bello di quello che tu chiami “contaminazione”.

Paola: Desideravo da tempo scrivere un horror o uno psycho-thriller e Pier lo sapeva bene. Quindi, la scelta del genere è stata la base di partenza. Per il resto nessuno schema, però aver creato due personaggi distinti, che raccontavano la storia dal proprio punto di vista ha permesso di mantenere il proprio stile e le proprie tracce narrative, (e quando sopraggiungevano idee opposte, cercavo di convincerlo, prendendolo per sfinimento.)

Questa è una storia molto intensa e coinvolgente, come è nata l’ispirazione per portarla alla luce?

Pieremilio: Una volta stabilito il genere (inutile sottolineare che è stato scelto da Paola, vera fanatica dei thriller/mistery) ci siamo concentrati sull’individuazione e la successiva stesura di una trama originale.

Abbiamo avuto fortuna nel trovarne una in pochissimo tempo. Nei mesi restanti ci siamo impegnati molto nel complicarla.

Paola: Diciamo che solitamente la trama viene definita e poi discussa. Solo in fase successiva si caratterizzano i personaggi che entreranno a far parte della storia. In questo caso credo sia successo il contrario e sono stati Emily e Leo a imbastire tutta la vicenda. È come se a un certo punto avessero preso vita e guidato la nostra penna.

Tra le varie tematiche trattate nel romanzo c’è anche quello del bullismo.

C’è qualcosa di voi, di autobiografico, in qualcuno dei personaggi del libro?

Pieremilio: Il bullismo penso che bene o male abbia toccato tutti, nell’infanzia e poi nell’adolescenza. Personalmente, nello specifico, nessuna esperienza particolare tranne qualche piccolo episodio che tutti noi abbiamo provato come adolescenti. Nonostante questo, rispondendo alla seconda parte della domanda, credo che nei personaggi, pur se alcuni scrittori si ostinano a negarlo, ci sia sempre un briciolo di personale, come nella trama tanto si trova delle persone che conosciamo, degli ambienti che frequentiamo, di esperienze e situazioni. Insomma, siamo un po’ quello che scriviamo.

Paola: Sì e no. Nel senso che, come ha detto bene Pieremilio, ogni scrittore nel proprio libro regala qualcosa di sé. Io, un po’ come Emily, sono stata una bambina timida e taciturna, anche se non piegata dalle brutture della vita. Però in compenso avevo due fratelli maschi più grandi di me, che spesso mi prendevano bonariamente in giro.

Poi, da adolescente sono passata alla fase di ribellione e ci litigavo spesso in quanto mi rendevo conto di come loro in quanto maschi “potessero tutto” (giocare a pallone, uscire, andare al cinema la sera) mentre io no. Ecco, bullismo assolutamente no, ma vittima di pregiudizi maschilisti sì.

Nel leggere il libro ho sentito che mancava solo una cosa, la colonna sonora. Secondo voi quali brani musicali sarebbero indicati a fare da soundtrack a questo vostro libro?

Pieremilio: Nel libro vengono citati alcuni brani (in particolare la celebre Supper’s Ready tratta all’album Foxtrot dei Genesis – 1972). Ecco. Potrei suggerire quella, ma preferisco non farlo, per non seminare discordia tra co-autori. Paola non era molto soddisfatta di questa mia citazione musicale, ma una concessione doveva pur farmela e questa è stata.

Paola: Qui sono preparatissima e non sto a tirarla per le lunghe. (se non per sottolineare i pessimi gusti del mio socio in fatto di musica)

Pink Floyd – Atom Heart Mother… e ho detto tutto. Aggiungo anche, per il finis di Emily: Hight hopes

Quali sono i vostri progetti futuri? State già lavorando a qualche progetto letterario? Secondo voi l’esperienza della scrittura a quattro mani tra voi due potrebbe ripetersi?

Pieremilio: So che Paola ha già qualche buona idea sul blocco note. Ogni tanto ne accenna così ”pour parler”, sperando che abbocchi all’amo. Non escludo la cosa, magari appena chiusi un paio di romanzi lasciati a metà. In fondo devo confessare che lavorare con Paola è stato divertente e arricchente allo stesso tempo. Ha un bel carattere, creatività in abbondanza e un entusiasmo contagioso.

Paola: Tenendo conto che abbiamo scritto, soprattutto durante il primo lockdown, il confronto avvenivano per telefono (mandavo al povero Pier vocali anche di 20 minuti per volta)

Devo dire che questa esperienza, è stata assolutamente positiva. Con la scrittura a quattro mani si ha il vantaggio di lavorare a ritmo ridotto e, cosa molto importante, si è certi di poter supplire ad eventuali blocchi creativi contando sull’aiuto e lo stimolo del co-autore.

Caro Gufo narrante David, in merito all’ultima domanda… Sto cercando di convincere il co-autore con le buone…in caso contrario, prendendolo per sfinimento!

David Usilla