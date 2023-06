INTERVISTA ANTONIO SOFIA – “4/4” – CATARTICA EDIZIONI.

Abbiamo da poco recensito “4/4”, scritto da Antonio Sofia, edito da Catartica Edizioni e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autore. Buongiorno, grazie essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Che rapporto hai avuto con tuo padre?

È una domanda a cui un figlio cerca di rispondere per tutta la vita. Come scrivo nel romanzo non si smette mai di essere figli: il rapporto coi genitori è il primo ingresso nel mondo per tutti, qualsiasi forma abbia; anche la loro assenza pesa. Viviamo tutta la vita evolvendo, allontanandoci da quel primo rapporto, ma la verità è che il rapporto coi nostri genitori evolve con noi. Quando e se diventiamo genitori a nostra volta i ricordi si fanno improvvisamente più vividi e bisogna farci i conti con più urgenza.

Se hai figli, come ti poni nei loro confronti?

Come dicevo, come ho cercato di scrivere, essere padre è qualcosa di strettamente collegato all’essere figli. Non si può ridurre al “non fare gli errori che i miei hanno fatto con me” anche perché noi siamo chi siamo per quelle scelte che possiamo giudicare errori, per cui il giudizio è assai più complesso. Cerco di essere un buon padre, so che non sono il miglior padre che vorrei essere, perché è così per tutti. I figli devono evolvere e allontanarsi dai genitori, per quanto faccia male. E allora quel che resta è il desiderio di un padre che la propria figlia, il proprio figlio trovino un po’ di felicità nel suo viaggio.

Cosa dovrebbero fare gli uomini e le donne per venirsi incontro?

Non so se le donne debbano fare qualcosa. So che gli uomini devono “farsi a pezzi” per questo ho scritto 4/4. Dobbiamo scavare nel nostro maschilismo, per riconoscerlo in tutto ciò che ci sembra naturale. Se sembra semplice acquisire che la violenza è un orrore, non è detto che sia così semplice guadagnare la consapevolezza di cosa sia violento nell’essere maschile.

La piaga del femminicidio (concretizzata da maschi frustrati, timorosi di perdere le loro posizioni di presunta superiorità nei confronti del gentil sesso) è qualcosa di drammaticamente attuale: che opinione ti sei fatto in proposito?

Credo che l’assassinio di una donna sia chiamato femminicidio in modo inefficace. Serve a perimetrare l’estrema violenza in una categoria di consumo nella comunicazione. Le donne sono uccise, le donne sono annientate, le donne guadagnano meno, le donne non sono ascoltate: siamo in una società dell’abuso maschile ancora. Credo che il maschilismo sia un concetto più utile su cui ritornare perché non assume la donna a vittima, ma il maschio a carnefice.

Che autori hai come punti di riferimento?

Non saprei. Ho quarantasei anni e ho letto tanto, inevitabilmente: se scrivi devi amare la lettura. In questo lungo cammino ho avuto compagni di viaggio che si sono succeduti anno dopo anno. Ho letto romanzi, ho letto fumetti, mi appassiona la scrittura per i film o per la musica. Per evitare di non rispondere posso dire che i primi autori a cui mi sono sentito legato sono stati Dumas, Kundera, Svevo, Phil K. Dick.

Cosa preferisci leggere?

In questo momento leggo saggi per lavoro e romanzi che raccontano la giovinezza, l’adolescenza per lavoro e per piacere. Mi sono piaciuti tantissimo quelli di Sharon G. Flake tra gli ultimi che ho letto. Oltre a qualche manga ancora, quando ho tempo.

Cosa preferisci scrivere? Romanzi, racconti, saggi …

Non so. La forma del romanzo, al quarto tentativo, è quella che preferisco. Ma per lavoro, sono un ricercatore, devo produrre documentazione della mia ricerca.

Sembri critico nei confronti del tuo stesso sesso: credi che anche le donne abbiano qualcosa da rimproverarsi?

No. Non ha senso che un maschio si permetta una risposta diversa.

Quando ti sei accostato al mondo della letteratura?

Ho letto tantissimo sin da piccolo, coi romanzi di verne, Moby Dick, il mio adorato I tre moschettieri… In casa mia non c’erano libri. Li chiedevo, li prendevo in prestito, li recuperavo. Leggevo qualsiasi cosa trovassi.

A cosa ti sei ispirato per scrivere questo libro?

Non è nato da un’ispirazione, bensì da un bisogno di chiarezza.

Stai lavorando ad un nuovo progetto?

Non so se scriverò ancora narrativa. Non in questa fase. Chiede tanto tempo la scrittura, ma quello è un tempo che ti ripaga in qualche modo per la gioia stessa di fare qualcosa che ami. È il tempo che serve per dare vita a un libro dopo la scrittura che non ho, è un tempo che non riesco a trovare per quanto riconosca che accompagnare un libro fino e soprattutto oltre la pubblicazione sia necessario. Come padre, come figlio, come cittadino che ritiene giusto impegnarsi per la sua comunità, come ricercatore con un’etica che mi spinge a non lesinare impegno, non riesco a impegnarmi per sostenere i miei romanzi ed è frustrante. Per cui per ora mi concentro sulla ricerca di giorno e non scrivo narrativa di notte, come ho fatto per anni senza riuscire poi ad accompagnare i miei libri verso i lettori.

Grazie mille per la disponibilità, arrivederci a presto sempre sulle pagine de I Gufi Narranti.