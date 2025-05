Intervista Alferio Spagnuolo – Mille motivi per un assassinio – Robin Edizioni

Abbiamo da poco recensito Mille motivi per un assassino edito da Robin Edizioni e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autore.

Ciao Alferio, bentornato sulle pagine dei I gufi narranti, visto che ci conosciamo già iniziamo subito con le domande:

Una tematica toccata nel tuo libro è quella della violenza sulle donne, pensi che, nel tempo, si siano fatti dei buoni passi in avanti nella risoluzione di questa grave piaga sociale ad opere di maschi frustrati e timorosi di perdere il proprio potere?

R. La lotta contro la violenza sulle donne ha sicuramente fatto dei passi avanti nel tempo, ma la strada è ancora lunga. Sul piano culturale, giuridico e sociale, molti Paesi hanno introdotto leggi più severe, campagne di sensibilizzazione, centri antiviolenza, e programmi educativi per prevenire e contrastare questa piaga. Tuttavia, i dati continuano a mostrare che la violenza di genere, soprattutto quella domestica, è ancora molto diffusa.

Il fatto che questa violenza sia spesso esercitata da uomini – talvolta frustrati, insicuri o spaventati dalla perdita del controllo in relazioni affettive – indica una matrice culturale profonda, legata al patriarcato e a un’idea distorta di potere e possesso. Quando le donne conquistano autonomia, libertà e parità, alcuni uomini reagiscono con violenza, vedendo minacciata la propria identità e posizione sociale. Questo dimostra quanto la questione sia sistemica, non solo individuale e solo intervenendo sulla cultura – a partire dalla scuola, dai media, dalla famiglia e dalle politiche pubbliche – si può realmente trasformare la società e prevenire la violenza.

Sono stati compiuti dei progressi, ma la resistenza culturale è forte e occorre ancora molto lavoro su educazione, prevenzione e cambiamento culturale, soprattutto tra gli uomini.

La famiglia è davvero questo ambiente rassicurante?

R. La famiglia è rassicurante quando i genitori lo sono. Attualmente trovare questa particolarità diventa sempre più difficile perché i genitori non coinvolgono i loro figli nella propria vita e, diciamolo, anche nei propri errori. Io credo che non solo i genitori devono giudicare i figli: anche loro hanno il diritto osservare con occhio critico i loro genitori. Se questi ultimi riescono ad accettare che ciò possa verificarsi, allora la famiglia può diventare rassicurante per tutti i loro componenti.

I tuoi personaggi sembrano in generale molto provati dalle vicende della vita, trovi che si possano nettamente distinguere in buoni e cattivi oppure che non sia così semplice farlo in quanto da entrambe le parti ci siano luci ed ombre con giudizi difficili da esprimere? Il colpevole che troviamo alla fine del tuo libro, può essere addirittura comprensibile se non giustificabile?

R. Ogni personaggio da me inserito nei racconti è descritto come una persona che può attraversare in un attimo il confine del bene e comportarsi contro le regole.

Il problema di ognuno è la capacità o incapacità di tornare indietro nei confini originari.

Chi non ne è in grado allora rompe un equilibrio generando episodi spiacevoli, più o meno gravi.

Anche i miei poliziotti, soprattutto nell’ultimo romanzo, superano in alcuni casi i limiti che per la loro professione non sono consentiti; ma, pur se hanno raggiunto delle zone d’ombra, riescono a ritornare indietro nella normalità, facendo in modo che ciò che hanno eventualmente compiuto al di fuori dalle regole abbia minori conseguenze possibili.

Gli atteggiamenti del colpevole, nelle ultime pagine del libro, diventano comprensibili per il mio commissario, ma solo perché anche lui ha avuto nella sua vita attimi di smarrimento simili a quelli dell’assassino.

Anche lui ha provato rabbia, ansia, invidia e impotenza nei confronti della ex moglie.

Salvati comprende il turbinio di queste sensazioni nella mente del colpevole, ma non riuscirebbe mai a giustificare la soluzione di un assassino: lui non sarebbe mai stato capace di diventare un omicida. Per Giulio Salvati chiunque riesca a ragionare e lavorare su se stesso in quei tragici momenti-che potrebbero portare alla rottura di un equilibrio con conseguenze irrimediabili-è meritevole di essere apprezzato e, se del caso, anche perdonato quando i suoi atteggiamenti non hanno messo in pericolo la vita di nessuno.

Fra le cose, si parla di tematiche razziali e di voglia di riscatto: cosa pensi che si possa fare per giungere a una maggiore integrazione fra popoli e culture? Come trovi che sia la situazione nella tua città?

R . Sarebbe opportuno inserire nei programmi scolastici moduli dedicati alla conoscenza di diverse tradizioni, religioni e storie nazionali, con laboratori di confronto diretto fra studenti di background diversi, così come promuovere scambi e gemellaggi tra scuole in città differenti (anche all’estero), per far vivere ai ragazzi un’esperienza immersiva in altre culture.

La letteratura deve necessariamente avere una funzione anche educativa e latrice di messaggi importanti oppure basta che intrattenga?

R. i libri devono innanzitutto intrattenere. Il problema è che chi vuole scrivere un libro contenente consigli di vita o considerazioni filosofiche, si confronterà nel nostro paese sempre con un pubblico di nicchia. A meno che non sia uno scrittore che si fa pubblicità tramite il canale più invasivo della nostra quotidianità: la televisione. Oggi accade spesso nei talk show vedere pubblicizzati addirittura due libri contemporaneamente. Spesso però in questi casi il libro viene acquistato in famiglia solo per curiosità ma non certo per l’argomento istruttivo che vuole trasmettere.

Quali sono stati o sono tuttora i tuoi (per così dire) mentori letterari?

R. Mi ha ispirato moltissimo il compianto Renato Olivieri con il suo Commissario Ambrosio. Da lui ho preso in prestito il nome Giulio del suo poliziotto. Mi hanno sempre influenzato le sue descrizioni accurate di una Milano grigia e umida. Il commissario Ambrosio si muove tra strade e piazze delineate con precisione da Olivieri.

Io cerco di fare altrettanto, ma Napoli ha dei colori e rumori che sono introvabili in altre grandi città. Credo di riuscire, nonostante tutto, a descrivere i luoghi e le strade che vengono calpestate dai miei investigatori nel miglior modo possibile.

Per i dialoghi ho sempre amato il modo di scrivere degli autori americani di genere, in particolare Lawrence Block e, ovviamente, Raymond Chandler.

Che consigli ti senti di dare a giovani e meno giovani che vogliono raccontare le loro storie su carta?

R. Di leggere molto, perché non leggendo non si sviluppa la fantasia. Oggi leggere è ritenuto come un hobby di persone anziane; i giovani preferiscono leggere i messaggi sul loro telefonino e ciò è molto pericoloso perché in futuro non si avrà più la possibilità di raccontare qualcosa di nuovo, di ideare storie originali.

Il Commissario Giulio Salvati (col suo carattere ombroso) tornerà in qualche nuova avventura? Sei comunque all’opera su qualche nuovo romanzo e se sì, puoi anticipare di cosa tratti?

R. Certo: un’indagine che riguarderà ragazzi per bene ma, anche se provenienti da un’ottima famiglia, possono diventare assassini senza alcun ostacolo.

Si parlerà della nuova moda della “movida notturna” e della voglia dei giovani di evadere anche se per poco dalla vita quotidiana.

Ci sarà un nuovo personaggio: un’investigatrice privata che per arrotondare i suoi guadagni lavora sporadicamente come ragazza immagine…

Matteo Melis