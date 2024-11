Intervista Alessandro Galano – Scuola di santi – Les Flâneurs Edizioni

Abbiamo da poco recensito il romanzo di Alessandro Galano: Scuola di Santi e abbiamo ora la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao Alessandro possiamo darci del tu?

Qual è il tuo rapporto con la religione?

Sono agnostico, ma provengo da una famiglia molto cattolica e riconosco, con orgoglio, la cultura cristiana che mi ha formato. Da sempre, poi, mi appassiona l’antico tentativo dell’essere umano di stabilire un dialogo con qualcosa di superiore e intelligibile: le idee di anima, immanenza divina e aldilà hanno una carica creativa e simbolica straordinaria, in grado di rivelarci moltissimo sull’uomo (e, di contro, molto poco su Dio). Finché sarà l’uomo a parlare di Dio, Dio non parlerà mai all’uomo: la vedo così. Ma questo cortocircuito è nondimeno divertente.

Secondo te, le vicende dei tuoi personaggi sono inequivocabilmente senza speranza oppure uno spiraglio di luce si può vedere nonostante tutto?

I personaggi della raccolta sono tutti protesi verso “uno spiraglio di luce”: come le falene, di notte, essi “cercano” la luce, che per gli insetti è la luna. Il problema non sono loro, ma la luna stessa che, spesso, non è alla loro portata. E così, come le farfalle notturne, la confondono con altro: luci di lampioni, faretti, lampade… E vi sbattono contro, miseramente.

Che ruolo può ricoprire la letteratura nell’andare avanti nella vita di tutti i giorni?

Alcuno, purtroppo. La letteratura ha valore solo per chi crede nella letteratura, per chi è in grado di comprendere (e vedere) “l’utilità dell’inutile”, proprio come titolava il filosofo Nuccio Ordine in un suo bellissimo libretto. O per chi, come dice Neruda, è in grado di sedere sul “pozzo dell’ombra / a pescare luce caduta / con pazienza”.

La religione, è sbagliata in sé stessa (come il racconto Scuola di santi sembra lasciare intendere) oppure può comunque avere una valenza importante, magari modificandone un po’ i rituali e le regole?

La religione non è affatto sbagliata e, a differenza della letteratura, di cui sopra, è piuttosto utile. Sbagliate, a mio avviso, sono certe credenze, certe interpretazioni, certe forzature. Un esempio? I miracoli. I presunti, miracoli. Forzature della logica, secondo Saramago, non a caso citato in esergo del racconto (da “Il vangelo secondo Gesù Cristo”, opera immensa). Un frate illuminato, Padre Stefano De Luca, che mi ha onorato della lettura del libro, mi ha spiegato che persino nella bibbia, a proposito di Gesù, non si parla mai di miracoli. Bensì di segni. Significazioni. È una roba del tutto diversa e decisamente più seria, più spirituale.

Hai tratto spunti dalla tua vita e/o da quelle di persone a te vicine per le brevi narrazioni del tuo libro?

Sono partito da spunti biografici salvo poi stravolgere il resto, inventando, distorcendo, talora esagerando. Non in tutti, ma in quasi tutti i racconti. E, soprattutto, non ho avuto vergogna: o scrivi o hai pudore, diceva più o meno Philip Roth. Ho scritto.

Hai sempre dato peso alla letteratura oppure è stato qualcosa di più graduale nella tua vita?

Ho sempre dato peso all’immaginazione, sin da quando ero bambino e mio nonno mi raccontava della Seconda Guerra Mondiale, che ha combattuto in Africa. Bengasi, mi diceva, era una piccola Parigi, e sognava di ritornarvi, malgrado i tempi duri affrontati lì in Libia. Il bello è che mio nonno non è mai stato a Parigi, eppure, la immaginava. La sognava. Non lo sapeva, ma in quel momento, con quei racconti, stava facendo letteratura. È questa la magia. Il peso.

Qual è stata la parte del tuo volume più difficile da scrivere e quella più divertente?

Il racconto d’apertura e il brano che si intitola “Shame” mi hanno dato filo da torcere, sia per la “vicinanza” biografica, sia per la struttura, per non parlare del ritmo e della lingua, soprattutto in “Shame”. Il più divertente è un doppio, in realtà: “Stanotte ho sognato le tue tette che urlavano” e “Paradiso perduto”. È stato divertente far tornare un personaggio, dargli il suo “vero” nome, affidargli un gatto, alla fine, al posto di un destino.

Sei già all’opera su qualcos’altro? Se sì, ci puoi dire se sarà anch’esso così profondo e introspettivo oppure maggiormente leggero e spensierato?

Sono alle prese con una storia vera ma al momento il panorama è ancora informe. Non so cosa sarà, se mai sarà. L’unica cosa che so è che non scriverò mai nulla che possa rassicurare il lettore: per questo ci sono le serie televisive, i quiz a premi (ci sono ancora, vero?), gli aperitivi (quelli ci sono, ne ho le prove). Parafrasando un grandissimo, non mi interessa “il gesto infinito” dell’intrattenimento.

Grazie per la disponibilità ad Alessandro Galano arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti.

