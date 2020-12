Intervista Alessandro Bastasi: Milano e i pensieri oscuri – Fratelli Frilli editore

Abbiamo da poco recensito il romanzo di Alessandro Bastasi: “Milano e i pensieri oscuri” e abbiamo il piacere di avere nuovamente ospite sulle nostre pagine l’autore con cui scambiare due chiacchere.

Ciao Alessandro, bentornato sulle pagine de I Gufi Narranti:

La prima domanda è quasi d’obbligo, ti piace Wulf Dorn?

Conosco il tipo di romanzi scritti da Wulf Dorn, quindi comprendo il senso della domanda (che però non rivelo 😊), ma devo confessare che non ho mai letto niente di lui. Prometto che colmerò al più presto questa lacuna, così da poterti rispondere.

Credi veramente che anche delle persone incensurate per i soldi siano disposte a tutto?

Conosco tante persone che mai e poi mai sarebbero disposte a venir meno ai propri principi. Ma molte altre lo sono eccome. Ho introdotto nel romanzo “le persone incensurate che per soldi sono disposte a tutto” per rappresentare il fascino che esercita su troppa gente il mito del successo, dello status symbol, del denaro, provocando il decadimento culturale, etico e sociale di cui siamo testimoni tutti i giorni, e la facilità con la quale si scende a compromessi sulla base di autogiustificazioni più o meno di comodo. Nel romanzo ho cercato di raccontare questo stato di cose con vari personaggi e diverse sfumature, dalla più lieve alla più feroce. Ma non posso ovviamente dire di più. Il lettore saprà sicuramente identificarle.

Nel tuo romanzo c’è spazio anche per il fervore religioso, credi che possano coesistere militanza politica e integralismo religioso?

Direi proprio di sì. Fenomeni che sembravano appartenenti a un passato remoto sono riaffiorati un po’ ovunque, soprattutto nell’ultimo decennio. E non mi riferisco solo al fanatismo di matrice islamica grondante di sangue, ma anche a quello che cova – in maniera il più delle volte mascherata, che però a volte esplode in azioni spaventose – in questo mondo occidentale apparentemente così evoluto. Un esempio per tutti: le stragi in Norvegia del 2011 il cui autore, Anders Breivik, in tribunale affermò di avere compiuto quelle azioni per mandare un “messaggio forte al popolo, per fermare i danni del partito laburista” e per fermare “una decostruzione della cultura cristiana norvegese per via dell’immigrazione in massa dei musulmani”. Ma, senza arrivare a tanto, anche quando qui da noi sento parlare un Adinolfi o un Magdi Allan mi vengono i brividi. Per non parlare di certi politici e amministratori locali.

Hai scritto il romanzo durante la prima quarantena COVID o sei uno dei tanti che in quel periodo ha subito il blocco dello scrittore?

All’inizio, come tanti, non riuscivo né a leggere né a scrivere. Poi però in maggio mi sono ritirato assieme a mia moglie nella nostra casuzza in collina e lì sono riuscito a lavorare e in un paio di mesi ho sfornato il romanzo. In luglio l’ho inviato all’editore e in settembre è uscito. Temevo di non farcela, ma fortunatamente ‘sto maledetto virus non è riuscito a tarparmi le ali.

Ti è mai capitato di scrivere un libro per poi lasciarlo nel cassetto perché non ti soddisfaceva al cento per cento?

Non direi. Può succedere che inizi a scrivere prendendo un percorso più o meno pianificato, per poi accorgermi che alcune diramazioni, alcuni snodi tra quelli previsti non mi soddisfano, hanno poco senso nell’economia del romanzo, e valuti quindi altre strade, magari con nuovi personaggi. Questo può succedere, anzi, è successo, ad esempio con “Milano rovente”, ma cominciare un libro, o addirittura completarlo, per poi abbandonarlo, questo non mi è mai capitato.

Come ti sei documentato per affrontare Milano e i pensieri oscuri?

Mi sono documentato cercando in internet casi affini all’argomento trattato nel romanzo, consultando presso un amico psicologo il “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali” e leggendo un paio di libri, tra i quali quello più importante è stato “Una stanza piena di gente” di Daniel Keyes. In generale per ogni aspetto riconducibile a fatti reali (come ad esempio per i cenni ai finanziamenti a Casa Pound o a Forza Nuova) ho ritenuto doveroso documentarmi. Soprattutto in un noir, ambientato in un luogo e in un tempo ben preciso, non puoi fare affermazioni a vanvera, ne perderesti di credibilità.

Grazie ad Alessandro Bastasi per essere tornato a trovarci, arrivederci a presto sulle pagine de I Gufi Narranti.

Grazie a voi per l’ospitalità.