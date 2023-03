INTERVISTA AD ETHAN RIOT – “MILLE MOTIVI PER UCCIDERE” – ELISON PUBLISHING.

Abbiamo da poco recensito “Mille motivi per uccidere”, scritto da Ethan Riot, edito da Elison Publishing e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autore.

Com’è nata l’idea dei racconti nel racconto?

Per caso! Originariamente il libro doveva essere un singolo racconto breve, che tuttora è quello contenuto nel primo capitolo, ma pensai di dargli una cornice, e creai i due futuri protagonisti. Da lì, l’idea fu di scrivere una raccolta di racconti, ma la cornice iniziale divenne una trama molto più ampia.

A quale dei protagonisti ti senti più “vicino”?

Domanda interessante, che rischia anche di farmi fare spoiler! Diciamo che, come sempre quando scrivo, vedo un pochino di me in tutti i personaggi principali; forse c’è un qualcosa che mi avvicina di più all’avvocato Bartolucci, per il modo in cui poco a poco si “sveglia” durante la storia.

Il libro racconta la storia esattamente come l’avevi immaginata all’inizio o hai cambiato progetto durante la stesura?

Sicuramente il finale, sarà cambiato una mezza dozzina di volte! Non è che non fosse definito, ma mi sembrava scialbo, e per me un finale mediocre può rovinare qualsiasi buona opera. Credo che quello definitivo sia stato il miglior finale possibile, mi piace soprattutto il climax degli ultimi capitoli.

Che effetto fa aver dato alla stampa/pubblicato il tuo libro?

Ho festeggiato con grande gioia la mia prima pubblicazione, ma allo stesso tempo per me resta solo un primo passo; magari non con grande rapidità, ma voglio scrivere molto altro, per il momento, a questo romanzo ha fatto seguito la pubblicazione di vari racconti.

Da lettore vuoi consigliarci un libro che ti è piaciuto ma è poco conosciuto?

Sono poco bravo a capire se e quanto un libro sia mainstream. In questo periodo sto leggendo “A volte ritorno” Di John Niven, diciamo solo che lo consiglio a chi ama le cose scomode.

Stai lavorando a un nuovo romanzo?

Sto lavorando a uno vecchio! 1000 motivi non è il primo libro che ho scritto, lavoro da tanto a una saga fantasy, ci tengo tantissimo, ma il fantasy non è granché il genere preferito degli italiani, e dal canto mio mi rendo conto che c’è sempre da migliorare il manoscritto.

Grazie mille per la disponibilità, arrivederci a presto sempre sulle pagine de I Gufi Narranti.

Sandra Pauletto