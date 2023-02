Intervista a Vincenzo Meleca – “La morte viene dal passato” (TraccePerLaMeta Edizioni)

Abbiamo da poco recensito “La morte viene dal passato” (TraccePerLaMeta Edizioni) di Vincenzo Meleca e abbiamo ora la possibilità di approfondire con lui i temi relativi al suo ultimo libro e per farci raccontare qualcosa di lui e dei suoi futuri progetti.

Buongiorno Vincenzo, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te non è un problema:

È la prima volta che ti recensiamo e che quindi abbiamo il piacere di intervistarti. Ci piace prima di tutto conoscere meglio l’autore che andiamo a scoprire di cui impariamo ad apprezzare le opere. Assieme all’artista ci piace conoscere l’uomo. Ci puoi raccontare qualcosa di te?

UN PAIO DI AMICI MI HANNO DETTO, PARAFRASANDO PIRANDELLO, CHE SONO “UNO, NESSUNO E CENTOMILA”, FORSE PERCHE’ NELLA MIA VITA SONO STATO DIRETTORE DEL PERSONALE, MILITARE (NON DI CARRIERA, MA, NEL TEMPO, CON VARIE ESPERIENZE IN DIVISA), GIORNALISTA, AVVOCATO, VIAGGIATORE E, LAST BUT NOT LEAST, SCRITTORE

La storia che racconti nel tuo ultimo libro inizia con una serie di avvenimenti che possiamo datare attorno al novembre del ‘44 quando le truppe sovietiche si stanno approssimando ai campi di concentramento nazisti in Polonia, tra cui il più famigerato, quello di Auschwitz. Si è scritto molto di ciò che avveniva nei campi di concentramento, abbiamo migliaia di testimonianze ma credo che ancora si sappia troppo poco degli esperimenti che all’interno di questi si compivano. Tu che ne pensi?

SI SA MOLTO SULLO SCIENTIFICO MASSACRO DI MILIONI DI PERSONE NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NAZISTI, MOLTO MENO INVECE DEI TERRIBILI ESPERIMENTI MEDICI CHE IN QUEI CAMPI (MA ANCHE IN QUELLI GIAPPONESI IN MANCIURIA). SAREBBE OPPORTUNO CHE VENISSERO DIVULGATI DOCUMENTI SU QUESTI ESPERIMENTI, ANCHE SE CIO’ DOVESSE TOCCARE CASE FARMACEUTICHE ANCORA ATTIVE.

In questo libro si parla di nazismo, uno dei periodi più bui della storia dell’umanità, uno dei periodi che ha dimostrato di quanta malvagità è capace l’essere umano. Tu credi che il nazismo sia un qualcosa che ormai è relegato alla memoria, alla storia, o credi che al contrario ancora oggi certi rigurgiti possano essere un qualcosa di potenzialmente pericolose e da non sottovalutare?

FACCIO UN PASSO INDIETRO PER CERCARE DI SPIEGARE MEGLIO IL MIO PENSIERO. SE PER GENOCIDIO SI INTENDE L’UCCISIONE IN MODO PROGRAMMATO E SISTEMATICO DI INTERE COMUNITA’ O GRUPPI ETNICI, PENSO CHE, NEL CORSO DELLA SUA STORIA, L’UMANITA’ DI GENOCIDI, ANCHE IN TEMPI RELATIVAMENTE RECENTI, NE ABBIA VISTI MOLTI: SOLTANTO NEL SECOLO SCORSO, RICORDO IL MILIONE E MEZZO DI ARMENI MORTI DURANTE LE MARCE DELLA MORTE ORGANIZZATE DAI TURCHI DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE; O I TRE O QUATTRO MILIONI DI UCRAINI MORTI PER FAME PER VOLONTA’ DEL REGIME SOVIETICO NEGLI ANNI TRENTA; O IL MILIONE E TRECENTOMILA CAMBOGIANI MORTI NELLA SECONDA META’ DEGLI ANNI SETTANTA PER MANO DEI KHMER ROSSI DI POL POT; O IL MEZZO MILIONE E OLTRE DI TUTSI MASSACRATI IN RUANDA DAGLI HUTU NEGLI ANNI NOVANTA…IL GENOCIDIO COMPIUTO DAI NAZISTI E’ PERO’ DIVERSO DAGLI ALTRI NON SOLO PER IL NUMERO DI MORTI E PER LA “SCIENTIFICITA’” CON CUI FU PENSATO, ORGANIZZATO ED ESEGUITO, MA ANCHE PERCHE’ E’ STATO BEN DOCUMENTATO. LA PREOCCUPAZIONE E’ DOVUTA AL FATTO CHE L’IDEOLOGIA NAZISTA NON E’ MORTA CON IL NAZISMO NEL 1945, MA HA UNA SERIE DI PROSELITI IN VARIE PARTI DEL MONDO, COME AD ESEMPIO, IN TEMPI ATTUALI, IN QUELLA COMPAGNIA DI VENTURA RUSSA CHE NON A CASO SI CHIAMA “WAGNER” PER PRECISA VOLONTA’ DEL SUO FONDATORE, DIMITRI UTKIN, AMMIRATORE DEL III REICH.

Il tuo romanzo è ambientato in gran parte nell’Arcipelago delle isole Svalbard, un territorio a nord della Norvegia (quasi 2000 Km da Oslo). Descrivi questo territorio in maniera davvero precisa, accurata, dando al lettore davvero l’impressione di essere li tra i ghiacci. È una descrizione fatta un po’ con la fantasia oppure hai avuto modo di vedere con i tuoi occhi quelle terre così particolari?

NO, NO. HO AVUTO LA FORTUNA DI POTER TRASCORRERE TRE SETTIMANE IN QUELL’ARCIPELAGO, VISITANDO -IN TENDA, SACCO A PELO, CASSA CUCINA E…ARMATO!- VARI PUNTI DI ALCUNE ISOLE, IN PARTE CON UNA GUIDA ITALIANA, UN GIOVANE RICERCATORE CHE LI’ LAVORAVA E CON IL QUALE SONO ANCORA IN CONTATTO. ESPERIENZA BELLISSIMA

Leggendo mi ha colpito il fatto che si dice che sulle isole Svalbard non si può nascere e morire. Ci spieghi questa cosa?

COMINCIAMO A DIRE CHE IL TITOLO “NELLE ISOLE SVALBARD E’ VIETATO NASCERE E MORIRE” UTILIZZATO NEGLI ULTIMI ANNI DA ALCUNI QUOTIDIANI E SITI INTERNET NON E’ PROPRIO VERO….QUANTO ALLA MORTE, FINO AL SECOLO SCORSO QUALCHE CACCIATORE, QUALCHE PESCATORE, PERSINO QUALCHE ABITANTE SONO MORTI DI MORTE, PER COSI’ DIRE, NATUALE. ALTRI, MAGARI TURISTI INCAUTI, SONO MORTI AGGREDITI DAGLI ORSI POLARI…. NON A CASO ESISTE A LONGYEARBYEN, LA “CAPITALE” DELLE SVALBARD, UN PICCOLO CIMITERO E NON A CASO ESISTE QUALCHE ISOLATA TOMBA IN POSTI LONTANI. IL PROBLEMA, COMUNQUE, NON E’ L’IMPOSSIBILITA’ DI MORIRE, MA LA GRANDE DIFFICOLTA’ DI SEPPELLIRE I MORTI, A CAUSA DEL PERMAFROST, CIOE’ DEL FENOMENO PER CUI, IL TERRENO, COMPLETAMENTE GELATO NEI PERIODI INVERNALI, DURANTE LA BREVE ESTATE ARTICA SI DISGELA SOLO NELLA PARTE CORTICALE, PROFONDA MEZZO METRO AL MASSIMO, E QUANTO E’ STATO SEPOLTO VIENE PORTATO IN SUPERFICIE PER UN EFFETTO FISICO-MECCANICO. PER QUESTO MOTIVO, IN CASO DI DECESSI, SI E’ DECISO DI INUMARLI IN TERRAFERMA. QUANTO AL DIVIETO (O ALL’IMPOSSIBILITA’) DI NASCITA, CIO’ E’ PiU’ CHE ALTRO LA CONSEGUENZA DEL RIDOTTO NUMERO DI ABITANTI DI SESSO FEMMINILE E ALLA MANCANZA DI UN OSPEDALE CON REPARTO NEONATALE: NEL RARO CASO IN CUI SIANO PRESENTI ALLE SVALBARD DONNE IN GRAVIDANZA, SI E’ COMPRENSIBILMENTE PREFERITO FARE SI’ CHE AL MOMENTO OPPORTUNO SIANO TRASFERITE IN TERRAFERMA (DI SOLITO, IN NORVEGIA) IN CENTRI ABITATI DOTATI DI IDONEE STRUTTURE SANITARIE.

I tuoi personaggi sono davvero molto ben descritti e davvero molto ben caratterizzati sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. Come nascono i protagonisti dei tuoi romanzi?

CON UN MIX DI FANTASIA E DI REALTA’: IN QUESTO ROMANZO, COME NEI PRECEDENTI, I PROTAGONISTI SONO STATI “DISEGNATI” SU PERSONE VERE, CAMBIANDO SOLTANTO IL NOME (E NEPPURE SEMPRE!) E CHIEDENDO COMUNQUE LORO L’AUTORIZZAZIONE

Credi che i romanzi storici, se scritti in maniera accurata e seria, possano essere un veicolo importante per raccontare alle nuove generazioni la Storia, quella con la S maiuscola?

ASSOLUTAMENTE SI’, VISTO CHE I TESTI DI STORIA SONO TROPPO “PALUDATI” E SPESSO SCRITTI CON UNO STILE NOTARIL-BIBLIOTECARIO…

Quando tu scrivi parti dalla trama oppure decidi di raccontare un dato periodo storico e poi ci cuci una trama adeguata?

PARTO DA UNO O PIU’ PRECISI EPISODI STORICI E POI DA QUELLI COSTRUISCO LA TRAMA

Credi che questo romanzo avrà un ulteriore seguito? Hai in mente già nuovi progetti editoriali?

PUO’ DARSI, MA NON A BREVE. PER ORA STO LAVORANDO AD UN ALTRO TESTO DI CARATTERE STORICO-MILITARE

Grazie mille a Vincenzo Meleca per la sua cortesia e la sua disponibilità. Speriamo di averlo ancora presto ospite sulle nostre pagine

GRAZIE!

David Usilla