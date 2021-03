Intervista a Ricky Avataneo “Antifurto. Una storia di mutanti” (Sillabe di Sale)

Abbiamo da poco recensito “Antifurto. Una storia di mutanti” (Sillabe di Sale) di Ricky Avataneo e abbiamo ora la possibilità di farci raccontare dall’autore qualcosa sul suo ultimo libro.

Buongiorno Ricky, grazie per essere passato a trovarci. Mi permetto di darti del tu se per te non è un problema:

È la prima volta che ti recensiamo e che quindi abbiamo il piacere di

intervistarti. Come prima cosa ci piace sempre scoprire oltre all’autore anche

l’uomo che vi si cela dietro. Ci puoi raccontare un po’ di te?

Ciao! Intanto, grazie a voi. Dunque, sono nato nei remoti anni sessanta. Era

previsto che nascessi in Luglio a Torino, invece sono nato ad Albenga in

Giugno. Mia mamma si era concessa qualche giorno al mare prima di

partorire, ma io decisi di rovinarle il soggiorno nascendo prematuro. Quando

mi chiedono: “ah, ma allora sei ligure?”, rispondo “no, sono un piemontese

nato in vacanza”. Sono cresciuto a Portacomaro, in provincia di Asti (sì, certo, il

paese del papa, ma pure del grignolino). Ho vissuto a lungo in Val di Susa, e

attualmente vivo a Moncalieri. Sono animatore musicale in campo sociale,

cantastorie, musicista folk, appassionato di cultura popolare. Dal 2004 al 2017

sono stato il cantante, chitarrista, armonicista e autore del gruppo folk-rock

valsusino “Polveriera Nobel”. Attualmente collaboro con altri musicisti folk, in

Piemonte e in Toscana, e occasionalmente con la compagnia astigiana “Teatro

degli Acerbi”. In solitaria, pandemia permettendo, giro le piole di Torino con la

mia chitarra e le mie armoniche. In qualità di scrittore, ho pubblicato i romanzi

“Una discarica, o forse il mare “ (Impressioni Grafiche, Acqui Terme, 2002) e,

appunto, “Antifurto”, con Sillabe di Sale. A breve dovrebbe vedere la luce

“Scambiatevi un segno di pace”, sempre per Sillabe di Sale. A chi fosse

interessato a seguirmi, nei concerti, nelle presentazioni e nelle altre

mirabolanti imprese, segnalo la mia pagina Facebook: Ricky Avataneo Doc.

2- Hai creato un modo di supereroi improbabili e molto particolari. Come ti è

venuta l’idea di questo romanzo?

Come dicevo poc’anzi, ho vissuto praticamente sempre in contesti

extraurbani. Quando nel 2013 mi sono trasferito nella prima cintura torinese,

ho iniziato a studiare il territorio e gli abitanti con un approccio antropologico.

A un certo punto, per gioco, mi è venuto da leggere questa realtà con la lente

ironica del fumetto dei supereroi americani, attribuendo a ogni personaggio

un superpotere, in base al suo abituale comportamento. Volevo rappresentare

questa attualità incattivita, stressata e conflittuale, in cui il prossimo è sempre

visto come potenziale nemico e si è disposti a uccidere per un parcheggio, nel

modo più divertente possibile. I personaggi del mio romanzo hanno sì

sviluppato dei superpoteri, ma non quelli grandiosi dei comics della Marvel,

bensì quei superpoteri modesti, cialtroni, meschini, quando non imbarazzanti,

che ben si sposano con il contesto rappresentato (tagliare la fila in posta,

rigare le macchine a distanza, rendere rumorosissimo qualunque veicolo

guidato, mettere fuori uso i sistemi anti taccheggio dei negozi, etc.). Il

protagonista avrebbe a disposizione un potere davvero notevole, ma a causa

dell’ansia da prestazione che lo perseguita, non è in grado di controllarlo.

3- La domanda sorge spontanea, sei un appassionato di fumetti e di supereroi?

Sono cresciuto coi fumetti della Marvel, prima di appassionarmi alla musica (e

a qualche eroe dello sport), la mia passione sono stati l’Uomo Ragno, Devil, i

Fantastici Quattro etc. Sono stati il vero Poema Epico della mia infanzia. In

qualche modo, “Antifurto” vuol essere anche un tributo a questa mia antica

passione. Qualche hanno fa mi sono ricomprato le ristampe delle serie

storiche della Marvel, e le custodisco con amore nella mia libreria. Devo

ammettere che la nouvelle vague dei supereroi non mi appassiona, e

attualmente mi capita di rado di leggere fumetti

4- C’è oltre all’Io narrante principale anche un secondo Io narrante, un

edicolante con velleità da giornalista. Come mai hai voluto inserire anche

questo secondo punto di vista con le sue storie?

Il principale io narrante è Alberto Raviotti, supereroe riluttante e protagonista

principale del romanzo, e come tale coinvolto nell’azione. Mi serviva un

secondo punto di vista, neutrale, che raccontasse le altre vicende che

incrociano la narrazione principale, ovvero la storia d’amore fra i giovani Dila e

Maria con le sue drammatiche conseguenze, e la saga del sensitivo Xavier

Vayres. Inoltre, a questa seconda voce sono delegate una serie di osservazioni

e considerazioni sul clima sociale che permea la cittadina di Moschetto, teatro

di tutte le vicende narrate.

5- Si può dire che l’assemblea condominiale, con i condomini che valgono per i

millesimi che rappresentano, sia una sorta di proiezione del parlamento?

In un certo senso un’assemblea condominiale è una versione in scala ridotta di

una seduta del parlamento, è comunque un consesso umano in cui è prevista

una discussione e un voto finale, e quindi risponde alle medesime dinamiche

e prevede rituali assai simili. In questo contesto, dove i millesimi determinano

i rapporti di forza, i personaggi danno il peggio di se stessi, mostrando tutta la

loro aggressività e la loro presupponenza. E’ uno dei passaggi principali del

romanzo (spero anche dei più divertenti), anche se, nella mia vita, non ho mai

partecipato a nessuna assemblea condominiale, ma ho ascoltato resoconti

molto dettagliati e coloriti. Del resto, Manzoni non ha dovuto ammalarsi di

peste per scrivere “I promessi sposi”.

6- Domanda che spesso mi piace porre agli autori. Ricky Avataneo, se questo romanzo avesse

una trasposizione televisiva o cinematografica chi vedresti come attori per i

tuoi protagonisti? E che colonna sonora sceglieresti?

Ah, questa è la domanda che mi ha messo maggiormente in difficoltà. L’unico

nome che azzarderei è quello di Teco Celio nella parte del villain, il malandato

ma irriducibile antagonista di Alberto. Per il resto non riesco a individuare, nel

novero delle attrici e degli attori italiani che conosco, qualcuno che possa

impersonare i due protagonisti Alberto Raviotti e Liò Veneziani – anche per

una questione anagrafica, i due sono sulla trentina (per la parte di Alberto

sarebbe stato perfetto, vent’anni fa, Valerio Mastandrea). Magari potrebbe

essere l’occasione per lanciare qualche volto nuovo, e comunque sarei

davvero curioso di scoprire le scelte dell’ipotetico regista (e suppongo che

sarei in feroce disaccordo, come accade quasi sempre in questi casi…). Per ciò

che concerne la colonna sonora, immaginerei una soundtrack strumentale,

orchestrale e pomposa, una sorta di parodia dei blockbuster americani, e,

visto il carattere locale del mio romanzo, inserirei una serie di canzoni

prodotte da cantautori e musicisti di area torinese, magari non conosciute dal

grande pubblico, ma molto efficaci nell’evocare i luoghi e le atmosfere della

storia. Mi vengono in mente, così su due piedi, “Mariel & il capitano” di

Eugenio Rodondi e “Una stagione in silenzio” di Linda & the Greenman. A quel

punto, proverei a proporre al regista anche qualche mia canzone, perché no…

Anni fa, col mio gruppo “Polveriera Nobel”, sono andato vicino a veder inserita

una mia canzone in una colonna sonora, per cui mi è rimasto un po’ di

rammarico (ma questa è una storia che magari racconterò un’altra volta…). Ne

ho giusto una che fa….

Grazie mille a Ricky Avataneo per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti.

David Usilla