Intervista a Massimo Bertarelli – “L’ultima notte di Luce” (Frilli Editore)

Abbiamo da poco recensito “L’ultima notte di Luce” (Frilli Editore) di Massimo Bertarelli che è tornato a trovarci per raccontarci qualcosa di più di questo suo nuovo libro

Buongiorno Massimo, grazie per essere tornato a farci visita e per aver accettato di scambiare ancora quattro chiacchiere con noi.

“L’ultima notte di Luce” è il terzo capitolo di una saga che ha inizio con “Kabbalah noir a Milano” (Frilli Editore) e che è proseguita con “ Due spari al Parco Lambro” (Frilli editore) in cui il protagonista è il vicequestore aggiunto Enrico “Erri” Tombamasselli. Si era notata una certa differenza narrativa tra i due romanzi precedenti, nella fattispecie il primo mi è sembrato più ricco di azione mentre il secondo è sembrato più completo, si è tolto qualcosa dal punto di vista dell’azione e si è aggiunto molto dal punto di vista della conoscenza dei personaggi e delle loro storie pregresse. Con questo terzo capitolo andiamo ancora più a fondo sia nella conoscenza di Tombamasselli che nell’imparare a conoscere Grazia, colei che sembra essere entrata in maniera definitiva nella sua vita. Quando hai iniziato a scrivere di Erri avevi già in mente questa sua evoluzione oppure il personaggio si trasformato man mano che ne hai raccontato le imprese? Hai già in mente l’evoluzione futura di questo personaggio?

Ciao David, bellissimo ritrovarci per la terza volta, ancora grazie per l’attenzione che mi dedicate. La genesi di questa serie è stata molto lineare: per prima cosa ho creato la figura del mio protagonista, inquadrando la sua vita in un preciso momento. Un uomo arrivato ai cinquant’anni, convinto che la sua esistenza abbia ormai preso una direzione stabilita, senza più aspettarsi novità. Ho quindi costruito quella che sarebbe stata l’evoluzione decidendo di spalmarla in 4/5 libri. Solo dopo aver avuto bene in testa tutto il suo futuro, sono andato alla ricerca del nome da dargli e, non trovandone uno adatto, ho chiesto aiuto alla mia passione per l’enigmistica. Difatti, Erri Tombamasselli altro non è che l’anagramma del mio nome e cognome. Infine, ho lavorato di fantasia per la creazione della prima indagine, ho invece attinto a fatti di cronaca per le due seguenti.

In questo romanzo vediamo Tombamasselli occuparsi di un caso che prende sicuramente spunto da quella che è un po’ l’attualità. Secondo te è giusto dire che il giallo e il noir siano le migliori cornici per raccontare il passato e il presente? Perché?

Non so se siano le migliori, stando ai dati di vendita sono sicuramente tra le più apprezzate insieme ai romanzi storici che stanno crescendo parecchio nel gradimento dei lettori. Rimane il fatto che la narrativa crime riesce a essere sempre attuale considerando che pietre miliari come Poe, Doyle, Christie, Simenon e il mio amato Scerbanenco continuano a essere letti.

E’ un romanzo questo nel quale si parla molto, e sotto vari aspetti, di violenza sulle donne, di abusi nei loro confronti, di amori malati. Oggi è un tema molto attuale e molto dibattuto. Tu cosa pensi di questa situazione? Perché ne hai voluto parlare nel tuo ultimo libro?

È una continua tragedia, ogni giorno ne sentiamo raccontare nelle cronache. Nel mio romanzo ho declinato il tema in tre varianti: una donna che non accetta i soprusi e si ribella, un’altra che li subisce non rendendosi conto di chi ha al suo fianco, una terza che niente può contro la tragica lucidità della follia.

Ho notato il tuo accenno al fatto che al giorno d’oggi la televisione è entrata sempre più di prepotenza dentro i fatti di cronaca. Ormai le trasmissioni che si occupano dei vari casi di cronaca si sono moltiplicate in maniera esponenziale. Secondo te questo è un bene o un male? Credi che sia una cosa buona che la gente voglia seguire in maniera così attenta tutti questi fatti delittuosi o invece sei dell’idea che non sia sano avere questo interesse così morboso su eventi così tragici?

È un bene per quanto riguarda il mio uso personale, sono un appassionato fruitore di trasmissioni, italiane e straniere, che raccontano reali indagini delle Forze dell’Ordine. Per esempio, la vicenda di Luce l’ho scoperta tramite YouTube in un canale crime statunitense. La morbosità è purtroppo codificata nel DNA umano, basti pensare che negli ultimi anni si è ingigantito sempre più lo squallido turismo nei luoghi colpiti da tragedie o calamità naturali, il cosiddetto “Dark tourism”.

Massimo Bertarelli, in questo tuo romanzo, come negli altri due, non manca una gradevole colonna sonora. Immagino che la playlist di Tombamasselli ricalchi un po’ la tua o sbaglio? Quali sono i tuoi artisti e le tue canzoni preferite? Ti va di suggerirci qualche brano musicale meno conosciuto da poter ascoltare?

Quante pagine posso riempire per risponderti? 🙂 Quando mi allenavo per le maratone, nell’Ipod avevo caricato di tutto, dagli AC/DC alle ouverture di Rossini. Però, l’unico album presente al completo era Animals dei Pink Floyd: la magia delle loro sonorità mi trasportava in un mondo parallelo, mi aiutava a non sentire la fatica. Il Tomba inviterebbe tutti ad ascoltare il Farewell 1 Tour – Live from Melbourne, degli Eagles, ovviamente. Scelta che condivido in… Toto (altra band straordinaria).

Cosa vorresti che rimanesse a un lettore che abbia finito di leggere questo tuo ultimo libro? C’è qualche cosa che vorresti che il lettore portasse con se di queste pagine?

La determinazione di voler leggere i precedenti e l’aspettativa per i futuri. Inoltre, come comunicatomi pochi giorni fa da una lettrice, la positiva ansia di scoprire quale sarà l’evoluzione nell’esistenza di Erri.

Tombamasselli, come già detto anche l’altra volta, è ormai entrato nei nostri cuori e per questo non vediamo l’ora che torni nuovamente in azione pronto per risolvere un nuovo caso. Pensi che vedremo ancora al lavoro Erri? Hai già in mente una nuova storia?

Al Tomba mancano ancora un bel po’ di anni per la pensione! Il quarto è pronto (questa volta va avanti e indietro tra Milano e Cremona), tra qualche giorno prenderà la strada di Genova per approdare in casa Frilli. Se anche questo testo verrà valutato favorevolmente, tra un tot di mesi approderà in libreria. Il quinto mi gira già in testa, ma è presto. Ora voglio godermi tutto quanto Luce saprà regalarmi.

Grazie mille a Massimo Bertarelli per essere stato nostro graditissimo ospite e speriamo di ritrovarlo presto ancora qui sulle pagine dei Gufi Narranti

David Usilla