Intervista a Maria Cristina Russo autrice di “Lia”, Ivvi Editore

Abbiamo da poco recensito il romanzo “Lia” di Maria Cristina Russo, edito da Ivvi editore e abbiamo la possibilità di scambiare con lei quattro chiacchiere.

Ciao Maria Cristina, grazie per essere passata a trovarci. Possiamo darci del tu?

Ciao e grazie a voi per avermi accolta. Il tu va benissimo!

D: Quanto di autobiografico o di esperienze di vita è contenuto in questo libro?

R: Di autobiografico, per mia fortuna, nulla. Diciamo che mi sono ispirata soprattutto alle vicende di cronaca che troppo spesso occupano le pagine di giornali e notiziari, oltre al fatto che mi è capitato di incontrare, nel mio percorso di vita, donne che avevano o avevano avuto esperienza diretta o indiretta di violenza domestica. Spesso queste esperienze seppur taciute sono ben visibili e non parlo di un fatto esclusivamente fisico, perché non sempre quei segni sono evidenti, ma parlo di un disagio psicologico soprattutto, perché certi segnali ci sono eccome, basta avere quel minimo di sensibilità che ti porta a capire quando ti trovi di fronte ad una donna che subisce la predominanza eccessiva del proprio compagno-marito-fidanzato. Non dimentichiamo che la violenza non è sempre e solo fisica, ma anche psicologica che è la forma più sottile ed insidiosa e alla quale spesso è associata quella economica.

D: Cosa ha scatenato in te la voglia di scrivere un testo su questa tipologia di realtà?

R: Forse il bisogno di aggiungere il mio grido di allarme ai tanti che ci sono e che restano inascoltati; forse l’egoistico bisogno di liberarmi di un fardello di emozioni che cominciavano a pesare sul mio animo. Diciamo che la mia speranza è stata quella di spronare in qualche modo le coscienze di chi sa ma fa finta di non vedere e di chi subisce ma ha paura di non essere ascoltata e creduta.

D:Qual è stata la parte più difficile da scrivere del tuo romanzo?

R: Sicuramente il finale, volevo che la narrazione fosse il più possibile vicina alla realtà che non sempre è rose e fiori, anzi diciamo pure che il più delle volte è tutta rovi e spine. Ovviamente l’ho fatto pur con la consapevolezza che chi legge cerca sempre il lieto fine mentre il finale da me scelto avrebbe potuto penalizzare il tutto, ma ho preferito mantenere fede alla narrazione, senza forzarne la sua naturale evoluzione.

D: Cosa pensi del narcisismo patologico?

R: Credo che sia una malattia che ha radici sicuramente nella famiglia e nel rapporto genitoriale; parliamoci francamente siamo tutti un po’ narcisisti, basta dare uno sguardo in giro per i social per rendersi conto che per molti la situazione è sfuggita di mano. Diciamo che è un malessere che parte dall’insicurezza e dalla non accettazione del se e per questo chi ne è affetto tende a scaricare sul proprio compagno/compagna la responsabilità del proprio malessere al punto da cercare l’affermazione della propria identità la debolezza e l’amore di chi ti sta vicino. Comunque non essendo una psichiatra preferisco non addentrarmi in un campo che richiede competenza e studi approfonditi.

D: Per te cos’è la parità tra i sessi?

R: Una chimera, un qualcosa di ancora irrisolto a dispetto delle lotte fatte per raggiungerla. Posso dirti cosa dovrebbe essere e cioè la possibilità di poter agire in tutti i campi grazie alle proprie capacità e i propri meriti, ma mi rendo conto che ancora non è così perché fino a quando si continuerà a parlare di quote rosa e diritti delle donne vuol dire che, sebbene siano stati fatti passi avanti nella collocazione sociale delle donne, ancora tanto c’è da fare purtroppo. Io mi riterrò soddisfatta quando le donne per dimostrare la loro capacità in qualsiasi campo non dovranno più mascolinizzarsi, ma potranno mostrare il proprio essere femmine senza per questo avere paura.

D: Quali consigli ti senti di dare alle donne di oggi?

R: Essere sempre loro stesse senza rinunce e senza paure e continuare la lotta per creare una società realmente egualitaria.

D: Se ci sarà o non ci sarà un seguito, hai già iniziato a scrivere il prossimo lavoro?

R: Io ho tempi di elaborazione molto lunghi, mi sono concessa una bella pausa dopo Lia, così come feci dopo il mio primo libro. Sono una di quelle scrittrici che poi all’improvviso si chiude in casa e ne esce quando ha finito di scrivere. Comunque al momento sto prendendo appunti.

D: Un libro che consiglieresti di leggere?

R: Difficile da dire anche perché ho tanti libri del cuore ma, per esempio, ad una/un adolescente che vuole avvicinarsi alla lettura consiglierei sicuramente Piccole Donne di Louisa May Alcott, perché è un libro di formazione che ha stimolato molto la mia fantasia, oltre al fatto che è scritto benissimo.

D: Il tuo scrittore preferito?

R: Anche qui è difficile esprimermi perché i libri e i loro autori sono un po’ come stare davanti alla vetrina di un pasticcere e non sapere cosa scegliere: diciamo che ho una predilezione per gli scrittori di matrice spagnola.

Grazie a Maria Cristina Russo per essere stata con noi, e a rivederci presto tra le pagine de I gufi narranti.

Sabina Bernardis