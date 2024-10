Intervista a Marco Rosson – “Xehon, il potere del Mana”- autoprodotto

Abbiamo da poco recensito il romanzo “Xehon, il potere del Mana” di Marco Rosson, autoprodotto, e abbiamo la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao Marco, grazie per essere passato a trovarci. Possiamo darci del tu?

Certo.

D: Perché come esordio nel mondo della carta stampata hai scelto di scrivere di fantascienza?

R: La fantascienza è probabilmente il mio genere preferito in diversi ambiti, sono cresciuto leggendo libri di fantascienza di Asimov e Dick, perdendomi dentro film che sono diventati delle pietre miliari del genere. La scelta di scrivere di fantascienza è stato un naturale bisogno di trasporre ciò che per me è una passione da molto tempo. Fare cinema di fantascienza in Italia è molto difficile; sembra davvero uno scoglio insormontabile, specialmente a causa dei costi troppo elevati per la realizzazione del film, soprattutto per la CGI. Avevo questa storia in testa da molto tempo mi serviva solo trovare il modo migliore per raccontarla, ho iniziato a scrivere un romanzo perché mi è sembrato il modo più diretto e semplice, dopotutto mettere su carta un progetto è sempre la prima cosa che facciamo. Xhehon potrebbe essere il film che non riuscirò mai a fare ma la speranza resta sempre.

D: Essendo una trilogia, gli altri due volumi li hai già scritti o sono in lavoro?

R: Sto lavorando sul secondo romanzo “Xehon le due lune”, ma se devo essere sincero speravo di trovare un editore che fosse interessato al progetto. In autopubblicazione onestamente non so se continuerò la trilogia. Comunque ho in testa sicuramente gli ultimi due capitoli della saga e due Spin off (che sarebbero due prequel sulla storia di Eron)

D: Che differenza c’è, a tuo avviso, tra scrivere un romanzo e dirigere un film?

R: Sono due mondi molto diversi, ma allo stesso tempo molto affascinanti. I film sono molto impegnativi dal punto di vista produttivo e realizzativo, e sono sempre vincolati al budget a disposizione (nel mio caso sempre molto limitato). Il bello della scrittura, invece, è proprio nella libertà creativa. Per esempio, se scrivo che un’astronave atterra a Milano, in un film devo poi metterla in scena, quindi ciò che scrivo deve sempre essere vincolato al budget. Nei romanzi posso scrivere quello che voglio, perché non ho questi vincoli, e questa è forse la differenza più importante di tutte. Nella mia esperienza, i romanzi permettono di avere la massima creatività possibile. Un’altra grande differenza che ho notato, e alla quale non mi sono ancora abituato, è la risposta del pubblico. Un film è molto più diretto: una persona vede il film in due ore e puoi avere subito un feedback immediato. Durante le proiezioni, puoi vedere direttamente l’effetto di una determinata scena sul pubblico. Con i libri è tutto molto più lento; il processo di valutazione e giudizio è più lungo, e questa è una cosa a cui non mi sono ancora tanto abituato.

D: Quello che un tempo si definiva fantascienza è ormai quotidianità, cos’è per te la fantascienza?

R: La fantascienza è per me il modo più creativo per raccontare e immaginare il futuro o nuovi mondi. Anche il cinema ha radici nella fantascienza: i primi film di Georges Méliès erano infatti opere di fantascienza. Oggi, la fantascienza sta evolvendo rapidamente, e in alcuni casi la realtà sta superando la fantasia. Tuttavia, questo aspetto rappresenta per me la parte più affascinante della natura umana: la capacità di immaginare mondi e futuri sempre più complessi, che con il tempo diventano reali o quasi. La nostra immaginazione rende possibile l’impossibile, spingendoci a innovare e a esplorare nuovi orizzonti.

D: Perché hai scelto come protagonista un ragazzino?

R: Quando ho iniziato a pensare a questa storia, ero poco più grande di Deshon. Da molti anni ho in mente la storia degli Xehon. Mi affascinava l’idea di creare un nuovo mondo per i ragazzi. Alla fine, il libro è un’avventura in cui i giovani protagonisti crescono gradualmente fino a diventare adulti. Ho sempre amato le storie in cui c’è una vera e propria evoluzione e crescita dei personaggi. Inoltre, desideravo avvicinare i più giovani al meraviglioso genere della fantascienza.

D: Qual è stata la parte della tua storia più difficile da raccontare?

R: Onestamente, è stato molto difficile raccontare tutto il romanzo. Negli anni ho provato a dargli varie forme: prima come sceneggiatura di un film, poi come serie, e solo alla fine è diventato un romanzo. Nella storia ci sono stati un paio di punti critici, come il finale, che mi hanno messo in difficoltà. Volevo evitare lo “spiegone finale” tipico dei miei film, ma allo stesso tempo desideravo mantenere uno stile cinematografico con un climax conclusivo. È stato complicato riuscirci, mantenendo nascoste alcune parti della storia che verranno svelate più avanti.

D: C’è qualcosa di te nel ragazzino protagonista?

R: Sì e no. Il protagonista è, in alcuni aspetti, proprio il mio opposto. Ho cercato di creare un personaggio che seguisse lo stile dell’eroe classico, ma con i suoi traumi e demoni personali che si porterà sempre dietro. Per me era fondamentale mettere in luce il cambiamento del personaggio nel corso del primo romanzo e lungo tutta la trilogia.

D: Nel Mana è possibile vedere un parallelismo con la FORZA di Star Wars?

R: Sicuramente c’è un’influenza da parte di Star Wars, una saga che ho sempre amato. Tuttavia, piuttosto che con la FORZA, il Mana potrebbe avere un parallelismo maggiore con il Chakra come “energia vitale”. Nel libro, il Mana è un’energia naturale generata dal pianeta e distribuita a tutte le sue forme di vita. Gli Xehon hanno l’abilità di percepirla e manipolarla. Nei prossimi libri spiegherò meglio la sua importanza: ogni pianeta genera questa energia, creando anche un’impronta identificativa. Tutti i pianeti producono Mana, e ciascun tipo di Mana viene percepito in maniera unica

D: Stai lavorando ad un nuovo progetto cinematografico?

R: Attualmente sto cercando di completare la stesura di un libro sul cinema che ho iniziato qualche mese fa. In seguito, mi piacerebbe partire con la preparazione di un nuovo film documentario sul razzismo, che sto scrivendo.

Grazie per essere stato con noi e a rivederci presto tra le pagine de I gufi narranti.

Grazie a VOI

Sandra Pauletto