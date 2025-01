Intervista a Lucrezia Lombardo – Berggasse 19. Una donna di nome Anna Freud – Les Flaneurs Editore

Abbiamo da poco recensito “Berggasse 19. Una donna di nome Anna Freud” (Les Flaneurs Editore) di Lucrezia Lombardo e abbiamo ora il piacere di scambiare quattro chiacchiere con l’autrice per approfondire i temi principali del libro e farci raccontare qualcosa dei suoi futuri progetti

Buongiorno Lucrezia, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te, ovviamente, non è un problema:

1.Di solito, quando intervistiamo un’autrice per la prima volta, ci piace farci raccontare da lei qualcosa di sé, di quella che è la sua vita al di là della scrittura. Ti va di farci un breve ritratto di te?

Parlarvi un pò meglio di me, significa inevitabilmente raccontare anche della mia scrittura. Ho infatti un rapporto viscerale con essa, basti pensare che porto sempre con me un taccuino e una penna, ritenendo che la quotidianità e i suoi “eventi”, apparentemente banali, possono essere importanti fonti d’ispirazione. A questo proposito mi è capitato d’impiegare dei dialoghi, sentiti al supermercato, come parti di qualche mio scritto… Detto ciò, vengo a rispondere con maggior pertinenza alla domanda. Attualmente svolgo varie attività: sono docente liceale di Filosofia e Storia, nonché docente universitaria a contratto di Filosofia e amo moltissimo dedicarmi all’arte, come spettatrice anzitutto. Ogni volta che posso, difatti, mi reco a qualche esposizione di pittura e di fotografia. Proprio a questi settori mi sono dedicata -e mi sto tutt’ora dedicando- in quanto ho aperto e diretto, assieme a mio marito, una galleria d’arte contemporanea, presso la quale abbiamo ospitato artisti internazionali, oltre a eventi collaterali come conferenze, reading poetici, performance e così via. Un’altra mia grande passione è la natura, faccio lunghe passeggiate ogni volta che posso, perché solo negli spazi aperti riesco a rigenerarmi e a inquadrare le priorità. Il contatto con la natura mi cura dalla frenesia che dilaga e che c’incastra tutti nei suoi ritmi meccanici, allorché c’è un lavoro da svolgere e delle prestazioni sociali da soddisfare. Per me, passeggiare in natura e scrivere rappresentano una via d’uscita dalla gabbia metallica della fretta, della prestazione sociale, dall’etica dell’efficenza e della visibilità, che ci stanno annientando come esseri umani. Sono poi fondamentalmente -anche se non si direbbe- una persona timida, che ama anche la solitudine e che necessita dei propri spazi per pensare, creare, meditare… Per questo non è facile stare con me e ne sono ben conscia!

Amo altresì, profondamente, la lettura e i film d’autore, e anche in questo caso trovo conforto dalla precarietà che dilaga.

Tra le cose che non tollero, invece, vi è senz’altro la stupidità e, con essa, la massificazione, le ideologie, coloro che si rifiutano di avere un pensiero critico, i fanatismi d’ogni sorta, così come i convenevoli, le conversazioni di circostanza e l’egoismo narcisistico, oggi profilo di una vasta percentuale d’individui. Considero infine meravigliosi coloro che sanno essere compassionevoli, premurosi, capaci di gesti d’affetto e di ascolto. In tali semplici atti riconosco, ogni volta, un miracolo.

Hai scelto di parlare di un personaggio abbastanza sconosciuto al grande pubblico, ma che alla luce di quanto poi racconti risulta davvero molto interessante, e questo al di là del fatto che sia figlia di un’icona del secolo scorso. Cosa ti ha spinto a raccontare di Anne Freud, figlia del grande Sigmund Freud?

Senz’altro mi ha spinto il mio amore viscerale per la psicoanalisi e per la filosofia della psicologia, a causa della mia formazione. Inoltre, dopo un viaggio a Vienna, mi sono immersa a tal punto nella vita dei Freud -che già in parte conoscevo, grazie ai miei studi- da desiderare di raccontare la loro storia. Quella di Anna è poi, anzitutto, la vicenda di una giovane idealista, come lo sono anch’io, che ha dovuto ricostruire il proprio rapporto con un padre ingombrante. In questo cammino di emancipazione, che passa tuttavia dal conflitto e dell’accettazione e riscoperta dei propri genitori -sino a giungere alla costruzione del proprio padre e madre interiori- mi sono rivista, poiché anche la mia vita è stata caratterizzata da scelte spesso radicali, da un temperamento testardo e da dure prove. Inoltre, il libro è nato da un’idea meravigliosa della Direttrice de Les Flaneurs, Annachiara Biancardino, la quale, per prima, mi ha parlato di una collana -Le Innominate- che fosse dedicata alle donne di pensiero che la cultura dominate ha ridotto al ruolo di “moglie di”, “figlia di”… Quando mi è stata proposta quest’idea, mi sono immediatamente appassionata e gettata a capofitto nella scrittura, certa che il pensiero sia il miglior strumento che abbiamo a disposizione, per cambiare la realtà e trasformare le ferite in risorse.

Come mai nel titolo hai voluto mettere in evidenza l’indirizzo Berggasse 19?

Berggasse 19 è la strada in cui tutto ha avuto inizio: la psicoanalisi e, con essa, quella visione dell’uomo che ha sconvolto secoli di storia basati sul razionalismo. In quella strada, Anna e Sigmund hanno vissuto, dibattuto, combattuto, fino al 1938, quando, per via dell’annessione dell’Austria al Reich, sono stati costretti a fuggire. Berggasse 19 è dunque il luogo del cuore di Anna, la casa della sua infanzia e formazione e del suo immenso amore per un padre che non l’abbandonerà mai, neppure dopo la morte. Ed è come se, quell’appartamento-studio in Berggasse, fosse il prototipo di ogni esistenza umana. Quelle stanze, difatti, hanno conosciuto gioie e dolori e da lì, nonostante le cadute, ha preso il via una disciplina rivoluzionaria, che non concerne la mera psicologia, bensì riguarda la filosofia, la storia e l’antropologia. Presso quelle stanze, Anna ha trovato la sua strada e, immergermi in quei luoghi, toccando le poltrone su cui Freud sedeva, ammirando il tavolino dove teneva gli scacchi, i suoi taccuini e le sue foto più care, ha aiutato pure me a trovare la mia personale via.

Si dice che Anna Freud, per il suo modo di vivere, di pensare, di agire, per le sue scelte di vita, sia stata un po’ la pioniera del femminismo. Tu cosa ne pensi?

Penso che Anna non avesse in mente di darsi l’appellativo di “femminista”. Tuttavia, se per femminismo intendiamo la possibilità che una donna persegua i propri talenti, che faccia scelte controcorrente rispetto alla cultura in cui vive, che, pur di intraprendere la propria strada, sia disposta a reggere il peso dell’inimicizia di molti, e se per femminismo intendiamo la possibilità che una donna non amputi la propria specificità, ma anzi la realizzi in pieno, fiorendo anche intellettualmente e con gesti di empatia veri, allora, in quel caso, possiamo definire Anna Freud come una femminista. Tengo tuttavia a precisare che la figura di Anna non s’inserisce in alcun movimento politico o civile e che, se volessimo abbinare il vissuto di Anna al trans-femminismo odierno, faremo un grosso errore. Anna, difatti, era dalla parte delle donne, ma soprattutto era dalla parte degli ultimi, al di là di ogni distinzione, poiché era schierata con i più inermi, come i bambini orfani di guerra o vittime di abusi.

Raccontandoci di Anne, ci racconti inevitabilmente molto anche del suo illustrissimo padre. Che figura è stata, secondo te, quella di Sigmund Freud? E’ come te lo immaginavi o hai scoperto qualcosa di diverso rispetto a quello che Freud è nell’immaginario collettivo?

Il Freud di cui Anna racconta, e dunque il vero Freud, ha poco a che vedere con lo psicoanalista che domina l’immaginario collettivo, in quanto, all’interno di esso, Freud è descritto come un guru, oppure come un individuo ossessionato dal tema della sessualità. Ebbene, non è così: Freud era una persona profondamente umana, un padre amorevole, nonostante le difficoltà iniziali con Anna, un marito presente e, soprattutto, era una persona con un grande cuore, che concepiva il proprio lavoro non soltanto come un’occupazione, bensì come una rivoluzione che aveva per scopo lenire la sofferenza dei più inermi. Freud era inoltre una persona umile, lo dimostra l’arredamento frugale scelto per il proprio appartamento, nonché la decisone di tenere uno specchio appeso alla maniglia della finestra dello studio, così da contemplare il tempo che scorre attraverso le rughe e i capelli che imbiancano. Pur nella sua severità, dovuta al fatto di essere un padre esigente, Freud è stato un uomo modernissimo e lungimirante, capace di accogliere la specificità della sua Anna, tanto da considerarla la propria erede spirituale. E’ stato Freud a motivare Anna, affinchè intraprendesse la psicoanalisi, in un’epoca in cui vi erano pochissime donne a seguire quella strada. Freud era inoltre un uomo a cui la vita non ha risparmiato dolori: perse difatti la figlia Sophie, mentre era incinta, e successivamente il nipotino. Nonostante tali ferite, Freud ha continuato a dedicarsi agli altri, mettendo amore in ciò che faceva, con la devozione che solo le grandi anime sanno avere.

Un’altra figura molto interessante ed importante è quella di Dorothy Burlingham, paziente del dottor Freud prima, amica di Anne poi e, infine, sua compagna di vita. Ci fai un breve ritratto di Dorothy?

Dorothy, al pari di Anna -sebbene non si direbbe a una prima lettura- è una donna che deve lottare con l’ambiente sociale e culturale da cui proviene, per riuscire a trovare la propria strada. Figlia di una delle più altolocate famiglie statunitensi, difatti, Dorothy si ritrova comunque coinvolta in un matrimonio che non ha del tutto scelto e in una relazione inappagante. Il marito di Dorothy si suiciderà, lasciandola sola con i tre figli, che risentiranno molto del trauma determinato dalla morte del loro padre. Proprio per trovare un aiuto per i tre figli traumatizzati -ma anche per trovare lei stessa un aiuto- Dorothy si reca a Vienna, dove il grande Sigmund Freud operava. Qui, Dorothy entra in contatto con la psicoanalisi, da prima come paziente, quindi come psicoanalista, in quanto, proprio grazie al dolore subito, trova se stessa. Nella cura dei figli, tuttavia, è Freud che indirizza la donna da Anna, in quanto quest’ultima si stava già dedicando ai disturbi giovanili e adolescenziali. E’ così che Anna e Dorothy si conoscono e dando vita a un sodalizio che le legherà sino alla fine. Il loro, infatti, è un rapporto trasversale e che tiene insieme l’amore per lo studio, quello per l’infanzia e la voglia di cambiare il mondo. Insieme, le due donne fonderanno, a Vienna, i primi Asili di guerra e poi, a Londra, si occuperanno dei bambini sopravvissuti alla Shoah.

Anne e Dorothy si impegnano molto nella creazione dei cosiddetti asili di guerra. Ci puoi spiegare meglio cosa sono?

Potremmo definire tali asili come delle prime case famiglia, presso cui i minori orfani, traumatizzati e provenienti da famiglie povere, venivano accolti con lo scopo di fornire loro quel senso di famiglia, amore e protezione, che gli era mancato. Dorothy e Anna si adoperano per riuscire a curare l’infanzia ferita, essendo le prime ad attenzionare la condizione di estrema vulnerabilità dei minori nei conflitti. Presso tali asili, i bambini stavano al caldo, avevano dei giocattoli, socializzavano, potevano scegliere cosa mangiare e fare esperienza dell’affetto. E’ presso tali asili che Anna comincia a studiare la psiche dei piccoli, prendendo nota dei meccanismi che s’innescano nelle soggettività dei minori traumatizzati e abusati… Tutto materiale che per Anna costituirà parte degli studi sui meccanismi di difesa dell’io. E’ poi interessante dedicare una riflessione agli asili aperti da Anna e Dorothy a Londra, dopo che l’esperienza viennese fu spazzata via dal Nazismo. A Londra, infatti, le due donne, assieme ad altri volontari, accoglieranno una ventina di bambini sopravvissuti alla Shoah e cercheranno di restituire loro un’infanzia e un progetto di vita speranzoso.

Una cosa che mi incuriosisce capire come gli autori abbiano deciso di intraprendere questo percorso artistico. Tu come ti sei avvicinata alla scrittura?

Ho sempre amato scrivere. La poesia, anzitutto, è stata la forma d’espressione che ho prediletto sin dalla giovinezza e attraverso la quale la mia stessa personalità si è formata. Voglio dire: così come sono cresciuta io, è cresciuta con me la scrittura, che considero la mia più fedele compagna. Ovviamente, il mio amore per lo scrivere è stato preceduto -ed è tutt’ora accompagnato- da vaste letture, che spaziano tra i più disparati generi. Tra i banchi di scuola -dove spesso mi annoiavo, ad eccezione che durante le lezioni Letteratura greca e Filosofia- mi nutrivo delle poesie di Leopardi e dello “Zarathustra” di Nietzsche. E’ nato così un viaggio alla scoperta di me stessa e della bellezza che giace nella vita. Un viaggio che è tutt’ora in corso e che si rivela fonte di continuo arricchimento.

Scrivere un libro come questo non può sicuramente prescindere da uno studio preparativo, da un intenso lavoro di ricerca. Che lavoro c’è stato dietro alla realizzazione di quest’opera? Cosa ti ha lasciato a livello personale questo lavoro di studio?

Come affermi, il libro ha richiesto un vasto periodo di studio, a partire dagli scritti di Freud, di Anna, dai loro carteggi e così via. Ho altresì dovuto approfondire saggi storici sulla Vienna mitteleuropea di quegli anni, testi sull’avvento del Nazismo, nonché opere di storia dell’arte sui grandi pittori che operavano in quegli anni presso la capitale austriaca, intercettando, nelle loro tele, quelle stesse tendenze inconsce, che poi Freud ha sistematizzato. Il libro ha tuttavia previsto un altro elemento fondamentale: la mia immedesimazione nella figura di Anna, cosa che ha lasciato -almeno in parte- spazio alle mie interpretazioni. Questo lavoro, così ampio e complesso, mi ha dunque arricchito, anzitutto, con un senso di pienezza. Io stessa mi sono sentita cresciuta dopo aver scritto il romanzo: è stato un pò come compiere un lavoro di anamnesi… Scendere nel profondo della mia psiche, per riuscire a spogliarmi del mio io e diventare Anna.

Per il futuro stai già lavorando a qualche nuovo progetto letterario?

Assolutamente: uscirà a breve una nuova silloge poetica e poi un saggio sul tema della disabilità nella scuola. Sto inoltre lavorando ad un ambizioso progetto: un libro -in forma di saggio divulgativo- sulla questione della felicità nelle dottrine orientali. E poi, chissà quale altra sorpresa riserverà la vita! Io resto in ascolto.

Grazie mille a Lucrezia per essere stata con noi e speriamo di poterla nuovamente ospitare sulle nostre pagine

David usilla