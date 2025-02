Intervista a Giorgio Attanasio, “Due minuti d’inferno”, La Bussola Edizioni.

Abbiamo da poco recensito il romanzo “Due minuti d’inferno” di Giorgio Attanasio, edito da La Bussola Edizioni e abbiamo la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao Giorgio, grazie per essere passato a trovarci. Possiamo darci del tu?

D: Qual è il tuo rapporto con la religione?

R: Sono nato in una famiglia credente ed ho fatto le scuole medie dai padri scolopi. Questo, “imprinting”, ovviamente, ha influito in modo importante sulla mia formazione personale e sul mio rapporto con la religione. Oggi giorno, però, a 50 anni suonati posso dirle che questo rapporto si è, diciamo così, evoluto. Ora è meno dogmatico. Meno legato a schemi preconcetti e più aperto all’introspezione ed al pensiero critico.

D: Qual è stata la parte del romanzo più difficile da scrivere?

R: Direi nessuna in particolare. Tutta la stesura del testo è stata relativamente semplice. Forse perché sin da subito avevo le idee ben chiare.

D: Non hai paura che scrivere di certi temi possa essere “pericoloso”?

R: No. Anzi. Penso che oggi giorno sia necessario approcciarsi a questi temi nei termini e nelle modalità che ho provato a impiegare nel corso della narrazione. Il rapporto con il male, inteso non come “entità soprannaturale” ma come “l’effetto reale e concreto sugli altri delle proprie azioni” è oggi giorno troppo spesso sdoganato come la conseguenza inevitabile (e accettabile) di una semplice competizione o, peggio, di un sano agonismo. Invece sarebbe utile soffermarsi a riflettere sulla conseguenza delle proprie scelte e delle proprie azioni. Per evitare di percorrere in modo inconsapevole il terreno infido e scivoloso dell’accettazione del “male minore”.

D: C’è un libro o un autore che ti ha ispirato per la tua storia?

R: Nessuno in particolare.

D: Da lettore che genere prediligi?

R: Sicuramente i thriller. Non necessariamente colorati da tinte fantastiche o esoteriche. E poi ho una certa predilezione per tutta quella narrativa che racconta di miti e leggende storiche. Meglio se contaminata da un po’ di fantasia.

D: Cosa pensi degli audiolibri? E dei libri digitali?

R: Mai ascoltati. Ritengo che la lettura debba essere un’esperienza vissuta come un’azione attiva sul testo (leggo, rileggo, mi soffermo, annoto un pensiero. Poi magari ritorno indietro e leggo un passo per poi riprendere da dove avevo interrotto) e non come un semplice ascolto passivo.

D: Se il tuo romanzo dovesse diventare un film, chi vedresti bene nel ruolo del protagonista?

R: Bella domanda! Diciamo che il personaggio di Marco l’avrei visto molto bene impersonificato da Alessandro Gassman. Marco è più giovane di Gassman ma diciamo che nella mia testa gli somiglia veramente tanto!

D: Stai lavorando ad un nuovo progetto?

R: Altroché! Per adesso sono alla ricerca di una Casa Editrice che sposi appieno l’idea (per certi versi innovativa) del mio secondo romanzo: “I fantasmi di dentro”. E poi ho in fase di lavorazione (anche se ognuno ad un diverso stadio) altri tre manoscritti: “L’illusione del male”, “L’ottavo papiro” ed “Il Marchio”. Diciamo che le idee non mi mancano…

Grazie per essere stato con noi e a rivederci presto tra le pagine de I gufi narranti.

Matteo Melis