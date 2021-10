Intervista a G.L. Barone – Cospirazione Gonzaga – Newton

Buongiorno G.L. Barone, intanto grazie mille per avere accettato questa intervista e per aver trovato il tempo di rispondere a queste nostre curiosità. Se non è un problema mi permetterei di darti del tu. Partirei senza indugio con le domande

Essendo la prima volta che recensiamo un tuo libro ci piacerebbe sapere qualcosa di più di te, sapere qualcosa di più di G.L. Barone persona prima ancora che scrittore. Non credo di essere ancora pronto per un’autobiografia, ma ti posso dire che sono una persona curiosa con molti interessi. Mi piace la musica e suono in un gruppo power metal (forse ci conoscete, gli Imperivm di Fallen Away e Last breath). Mi appassiona anche l’economia. Il passatempo che preferisco però è scrivere, il modo che ho per dare un corpo alle mie idee. Quando finisco di scrivere un libro, di solito ho un periodo di vuoto, di buco, in cui neppure i miei altri interessi riescono a riempirmi il tempo, questo mi fa vedere più chiaramente la mia strada

Il tuo ultimo romanzo, Cospirazione Gonzaga (Newton Compton), è per lo più ambientato nella Mantova della fine del 1500. La descrizione della città che tu fai è davvero molto puntuale e dettagliata. Quanto lavoro di documentazione c’è dietro descrizioni così precise?

La documentazione e lo studio del contesto storico o scientifico alla base del libro, di solito occupa 2/3 del tempo. È la fase più importante, in cui la parte di fiction si delinea nella mia testa incastrandosi tra gli avvenimenti storici e i personaggi reali. La scrittura vera e propria (1/3 del tempo) è un po’ come liberare una statua dal blocco di marmo in cui è incastrata. La statua è già lì (così almeno dicevano alcuni noti scultori), un po’ come il mio libro: devo solo trovare il tempo di trascriverlo su carta.

Secondo te il romanzo storico può avere un ruolo “didattico” o credi che solo i saggi possano ammantarsi di tale titolo?

Credo proprio di sì. Il trucco però è quello di creare una ricostruzione storica fedele, che faccia non solo da sfondo, ma da palcoscenico per i personaggi. Che si intersechi con loro, insomma. Non raggiungeremmo lo scopo se creassimo un’avventura del tutto scollegata dal periodo in cui è raccontata. Al contrario, incuriosiamo e, magari spingiamo qualcuno ad approfondire, se la parte storica è parte integrante della fiction.

Sicuramente scrivere un romanzo come questo richiede una approfondita conoscenza della storia. Quando è nata la tua passione per la storia?

Non posso dire che la storia sia la mia passione principale, tant’è che molti miei libri sono ambientati al giorno d’oggi. La mia passione è però raccontare storie accattivanti, e per esserlo ogni storia deve essere immersa nel giusto contesto, che sia la Roma del 2021, la Venezia del ‘700 o la Mantova del ‘500. Dalla vicenda che ho in mente, discende poi la ricerca storica.

Cosa ha fatto scoccare in te la scintilla per ambientare questo romanzo nella Mantova dei Gonzaga?

La figura di Vincenzo Gonzaga mi ha serpe divertito. Il suo amore per il lusso sfrenato, per le feste, per l’arte, per i cavalli. Lo trovavo una figura accattivante e mi è risultato ancora più simpatico per le sue vicende, in particolare quelle alla sua prova di virilità che hanno preceduto le sue seconde nozze (se avete letto il libro sapete cosa intendo). Lo volevo quindi nella storia e volevo la sua Mantova fascinosa. Ciò che non volevo era – come sempre accade nei miei libri con i personaggi realmente vissuti – che lui fosse il protagonista. Da lì la nascita di De Tatti e soci.

In linea di massima i personaggi sono già ben delineati, con una scheda che preparo prima di iniziare a scrivere. Ma non è una regola che vale sempre. Qualche altra volta capita che aspetti specifici, vizi, particolarità, episodi del loro passato, che certamente non ne alterano l’essenza, ma contribuiscono a renderli più veri, nascano durante la scrittura.

Personalmente ho amato molto il trio di detective formato da Bianca Donati, Giulio De Tatti e Ranuccio Gallerani. Credi che li ritroveremo in altri tuoi romanzi o ritieni che il loro percorso si sia concluso con questa avventura?

Sono tre bei personaggi che formano una bella squadra. Non ti nascondo che li avevo pensati per farli riapparire in altre storie anche se non credo che riusciremo a rivederli molto presto.

L’ultima domanda che è quasi di rito mi porta a chiederti se hai già idee per un nuovo romanzo e puoi anticiparci l’epoca storica in cui eventualmente lo ambienterai.

Sto studiando da diversi mesi la Milano degli Sforza e in particolare di Ludovico il Moro a cavallo tra il ‘400 e il ‘500. Periodo complesso, ricco di avvenimenti, di spunti e di personaggi come Leonardo da Vinci, che hanno lasciato il segno tanto se non di più di Vincenzo Gonzaga. Questo periodo mi può dare la possibilità di sviluppare più storie, che credo occuperanno gran parte della mia attività per i prossimi 2 o 3 anni.

Grazie mille a G.L. Barone per essere stato nostro gentile ospite e di averci fatto compagnia con questa intervista. Speriamo di averti qui presto per raccontarci di un nuovo romanzo.

Grazie a voi per l’invito. È stato un piacere.

