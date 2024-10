Intervista a Francesca Sgobba – “Nemmeno Dio può giudicarci” – Fides Edizioni

Abbiamo da poco recensito il romanzo “Nemmeno Dio può giudicarci” di Francesca Sgobba, edito da Fides Edizioni e abbiamo la possibilità di scambiare con lei quattro chiacchiere.

Ciao Francesca, grazie per essere passata a trovarci. Possiamo darci del tu?

D: Che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro?

R: Inizialmente sono partita da una scena che non sapevo esattamente come collocare. Ho analizzato i personaggi che avevo in mente e compreso che desideravo scrivere una storia per un target ai confini fra l’età adolescenziale e la vita adulta, che potesse essere una sorta di “compendio narrativo” per dare importanza alle diverse emozioni ed esperienze di vita di un periodo pieno di cambiamenti.

D: La scrittura è un tuo sogno che stai realizzando oppure l’hai vista come una nuova esperienza e una nuova forma comunicativa /di comunicazione?

R: Decisamente è un sogno che sto realizzando. Da che ricordo, ho sempre avuto piacere nella scrittura: dal componimento di piccole poesie e filastrocche fino a storie più complesse. Negli anni ho cercato di imparare nuove tecniche per metterla in pratica: studiando narrativa per videogiochi e sceneggiatura cinematografica in università, ma ammetto che la pubblicazione di romanzi è sempre stato un sogno nel cassetto.

D: Dal passato ad oggi c’è stata o, almeno in parte sembra, una emancipazione femminile. Quanto secondo te incidono le credenze, i preconcetti e gli stereotipi di genere?

R: Credo che le credenze, i preconcetti e gli stereotipi di genere siano ancora ben presenti nella cultura della nostra società – mi riferisco prevalentemente a quella occidentale, nello specifico italiana, della quale faccio esperienza quotidianamente. La presenza di alcune leggi che possano tutelare il genere femminile all’interno della società non muta le convinzioni del popolo, che senza un’adeguata educazione sul tema risentono dell’influenza culturale che li circonda. Ritengo che l’emancipazione femminile venga messa costantemente in discussione dai preconcetti di genere.

D: Quale significato ha secondo te la parola libertà e quanta importanza?

R: La libertà di ogni individuo, per me, è fondamentale. Intendo il concetto di libertà nei confini della propria persona, ergo vi trovo un limite nell’interazione con le altre persone: la mia libertà termina laddove potrei invalidare quella degli altri. Ogni essere umano dovrebbe essere libero di poter scegliere per se stesso e non arrecarsi il diritto di scelta per chi lo circonda (a eccezione dei minori).

D: Sei ottimista o pessimista rispetto a un rinnovamento collettivo? (crescita, rinascita, Risveglio sociale)

R: Userei i termini “risveglio sociale”, perché non implicano il dimenticare quanto accaduto precedentemente. Mi ritengo ottimista, ma considero di poterlo essere anche solo perché ho “voglia di vivere”: mi reputo parte del rinnovamento collettivo e non intendo smettere di credervi: se lo facessi, non avrei speranze in cui riporre il mio futuro.

D: Secondo te, osservando le diverse fasce generazionali, quanto, se e come sono cambiati i valori nel tempo?

R: È difficile per me esprimermi genericamente sul tema. In ogni generazione avvengono sicuramente dei cambiamenti importanti, ma ritengo che i valori siano principalmente tramandati da quella precedente che, tramite un’educazione differente rispetto a quella a sua volta ricevuta, prova a non ripetere gli errori percepiti durante la crescita. Quindi i valori subiscono una metamorfosi che viene collaudata dalla generazione successiva, che a sua volta adopererà lo stesso atteggiamento in futuro e via discorrendo.

Appurato che nel mio immaginario sono cambiati, anzi perdonate la lunga premessa, credo che la consapevolezza del cambiamento stesso sia un punto chiave dei “nuovi” valori: siamo sia responsabilizzati che onorati dal senso critico di poter cercare di modificarli per garantire a tutti un’esistenza migliore, libera dal pregiudizio e dalle oppressioni.

D: Avremo il piacere di leggere un nuovo racconto?

R: Al momento sto lavorando su una serie di sceneggiature e parallelamente sto scrivendo un secondo romanzo che coinvolge un target diverso rispetto a “Nemmeno Dio può giudicarci”. Mi auguro di presentarlo al più presto!

Sabina Bernardis