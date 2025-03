Intervista a Fabio Guaglione Regista, scrittore e molto altro…

Nel corso del tempo ci è capitato diverse volte di recensire fumetti o romanzi che tra le varie firme portavano quella di Fabio Guaglione, e oggi abbiamo l’onore di intervistarlo.

Ciao Fabio Grazie per essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Dobbiamo. Ho 43 anni e la barba bianca. Se non mi dai del tu, vado in paranoia.

Il tuo “Imagoverso” è un progetto originale e ambizioso, che coinvolge moltissimi lavori, vuoi parlarcene?

Sì… siamo stati coraggiosi… forse troppo?? L’Imagoverso nasce in una lunga riunione con Panini Comics. Cercavamo un’idea per realizzare un fumetto insieme… analizzavamo diversi concept che avevo portato, finché il direttore Lupoi entra nella stanza e dice “ma perché dobbiamo sceglierne una? Facciamone quattro, facciamo un Guaglioverso!” Da lì abbiamo cominciato a ragionare sul come creare quattro volumi connessi tra loro in maniera interessante… unica. Per evitare i soliti universi condivisi, o multiversi. Quindi, abbiamo deciso di dare vita a tre storie completamente diverse per genere (un sci fi, un horror e un fantasy-adventure) che sarebbero state collegate tra loro proprio dal fatto che… sono delle storie! Perché nel quarto volume avremmo raccontato la storia della Imaginary Foundation, che si occupa di proteggere il mondo dalla sua stessa immaginazione. Gli Agenti della IF si occupano infatti di contrastare i cosiddetti “imagonoidi”, ovvero creature generate dall’inconscio collettivo, se “smosso” da una storia, che sia un film, un romanzo o… un fumetto! E quindi appunto, “La Fondazione Immaginaria” è sia una storia a sé che un crossover con gli altri tre volumi Panini. Insomma… più complicato da spiegare che da leggere! Non contenti, abbiamo scelto di espandere le storie di “Quarantine Prophets”, “Carisma” e “Carnivalia” – questi i titoli – con altrettanti romanzi, che costituiscono prequel, sequel e storie parallele, grazie alla collaborazione di La Corte Editore. Al momento abbiamo pubblicato 7 volumi complessivamente, e sono in arrivo altri due, per il salone del libro, per un totale di 9… e non vorremmo fermarci.

Mi affascinano molto le potenzialità della tua IF Fondazione Immaginaria o Imaginary Foundation, mi racconti come è nata l’idea e quali progetti futuri hai per lei?

L’idea è nata con Maurizio Temporin, amico e collega sia creativo che… esoterico. Maurizio esplora la narrativa così come fa con la realtà – tramite tarocchi, ipnosi e altre cosette interessanti – e quando cercavamo un’idea su cui lavorare insieme, innamorarsi dello spunto base di IF è stato inevitabile. Ci interessava un protagonista che analizzasse la natura degli archetipi narrativi per affrontare i propri nemici e – ovviamente – se stesso. Inoltre, poter giocare con questa sorta di “men in black della fantasia” ci ha permesso di far interagire i nostri protagonisti con i personaggi dei grandi classici. È stato figo poter scrivere (riscrivere?) Sherlock Holmes, la Sirenetta, Mr Hyde…

Ci piacerebbe che IF diventasse una saga, che affronti il tema del nostro rapporto con l’immaginazione. Oggigiorno penso possa essere ancora più interessante, con l’avvento della AI. Dove e come si posiziona la capacità di immaginare dell’Uomo rispetto a quella di una macchina?

Tra le idee che abbiamo in sviluppo, ma che non siamo ancora riusciti a portare a termine, c’è quella di creare un gioco di ruolo basato su IF…

Ad oggi, sono editi il fumetto per Panini Comics e un bel romanzone per La Corte Editore. Vediamo cosa ci riserva il futuro…

Una casa editrice di fumetti italiana ha messo a disposizione, per i suoi lettori, alcuni volumi in formato digitale, tu che rapporto hai con la lettura digitale, e in particolare con il fumetto digitale?

Sono un boomer. E sono un collezionista. Anzi… un completista. Quindi la mia lettura digitale è molto limitata, quasi nulla. Certo, quando lavoro ai miei progetti fumettistici e li guardo sull’IPad, e vedo la differenza rispetto alla controparte cartacea, capisco che raramente facciamo esperienza delle tavole per come sono state lavorate originariamente, soprattutto a livello del colore.

Qual è stato il primo fumetto che ricordi di aver letto, e quando hai capito che per te il mondo Coming era la tua passione?

I primi ricordi non riguardano fumetti che ho letto, ma che ho sfogliato, guardando le figure. Perché avevo 5 anni e non sapevo ancora leggere. Alcuni numeri sfusi de L’uomo ragno della Corno, o de Il Giornalino dell’Uomo Ragno. Ricordo come se fosse ieri mio padre che mi insegna a leggere su una pubblicità della Girella, nella quarta di copertina di un numero di spidey. Poi quando uscì la serie star comics, la comprai in edicola dal numero uno.

Il mondo dei fumetti è sempre stato la mia passione. Una dimensione privata, nascosta, in cui immergermi, distrarmi, divertirmi, esaltarmi, imparare l’arte della narrazione. Ora lavoro principalmente su altro. Film, serie tv, pubblicità. Ma quando scrivo fumetti… mi diverto davvero, come se tornassi quel bambino che leggeva fumetti in cameretta, e pensava che tutto era possibile.

Tu hai scritto anche dei romanzi sempre all’interno del progetto “Imagoverso”, in particolare abbiamo recensito “Carisma” e “If”, quest’ultimo porta la tua firma anche nel formato romanzo. Quali difficoltà hai trovato nel rapportarti al romanzo rispetto alla graphic novel e al mondo del cinema? C’è speranza che tu produca anche un audiolibro così chiudiamo il cerchio?

Eeeeh, non avete studiato! Ho scritto anche un romanzo che si chiama “L’accordo perfetto”, un domestic thriller. E quello è diventato un audiolibro. E di audiolibro esiste anche “Quarantine Prophets”, nella prima edizione di Harper Collins.

Scherzi a parte… Faccio molta fatica con la prosa. La formulazione di ogni frase, la scelta di ogni parola, mi richiede molto pensiero. Questo perché rispetto ad altri linguaggi, ci ho lavorato molto meno, e sono quindi molto meno “allenato”. O forse sono anche meno portato, non lo saprei. In IF ovviamente ho co-scritto con Maurizio, che invece è uno scrittore pubblicato da quando è giovanissimo.

I lettori più attenti avranno notato che è possibile imbattersi in due romanzi” If” uno più recente edito d La Corte, e uno precedente edito da Mondadori, vuoi fare chiarezza su due volumi?

Semplicemente quello Mondadori risale ad un periodo in cui il progetto totale dell’Imagoverso non esisteva ancora. Con La Corte invece stiamo pubblicando e pubblicheremo tutti i titoli dell’Imagoverso.

In “if” a mio avviso si fa riferimento ai filoni di pensiero che si avvicinano alla legge dell’ attrazione, è solo una mia sensazione?

No, hai assolutamente ragione. Sono argomenti su cui leggo e rifletto molto. La legge dell’attrazione diciamo che è la versione più “pop” di concetti espressi da molti autori, in forme diverse. L’immaginazione ha un potere straordinario, e molto concreto, nelle nostre vite. Forse per questo, più diventiamo grandi e più ci viene fatto credere che non sia così. Un po’ come il “sistema” di Matrix, concepito per tenere costantemente distratti, e schiavi, tutti coloro che ci vivono.

Sempre più opere letterarie, e/o cinematografiche, affrontano il potere della mente: the Stranger Things, l’istituto di Stephen King, tanto per citarne alcuni oltre ovviamente al tuoi “If” e “Mr Evidence”. Credi che questo accada perché è un filone che vende o perché c’è una nuova consapevolezza?

In “IF” il sottotesto è il ruolo dell’immaginazione nel modo in cui viviamo le nostre vite. In questo senso c’è una nuova consapevolezza rispetto a qualche tempo fa. Solo che tutte le volte che questa consapevolezza raggiunge una massa critica, poi accade qualche grande evento a livello sempre più grande, che la mette in discussione. Come se l’universo dovesse fare un “ricalcolo” per riequilibrarsi.

“Mr Evidence” invece parla del disagio della mente umana (seppur affrontandolo in maniera thriller), e credo che anche questo sia un tema sempre più rilevante. Questo perché viviamo tempi molto difficili, ma anche perché sono caduti molti tabù e finalmente si parla di questo tipo di tematiche. Anzi, credo non se ne parli ancora abbastanza.

Nelle tue mille…mila attività c’è anche quella di regista, abbiamo qualche possibilità quindi di vedere una tua opera letteraria trasformarsi in film?

Molto complesso. Al momento, per una serie di motivi diversi, le opere letterarie a cui ho lavorato sono difficilmente proponibili per il mercato dell’audiovisivo italiano, che predilige altri tipi di generi…

Poi, per il futuro, chissà.

Per concludere vorrei parlare di “Mr Evidence” di cui di recente è uscito il sesto episodio su otto. Vuoi raccontarci tu di questa tua creatura? Resta invariato il totale degli otto volumi, o potrebbe trovare nuove strade e nuovi sviluppi?

Come dico sempre al co-autore Adriano Barone, Mr.Evidence è la cosa più difficile che mi sia capitato di scrivere. Un rebus. Tanto cerebrale quanto… umano. I protagonisti sono fuggitivi da un istituto psichiatrico che finiscono a indagare su una serie di omicidi perpetrati da assurdi serial killer. Dovranno quindi affrontare le loro malattie psichiche per poter giungere alla verità. Ognuno di loro infatti soffra di un diverso disturbo che li rende molto particolari e crediamo molto facili da amare per il lettore, che magari si rivede in una loro debolezza o mania. Questo viaggio nella follia diventerà poi uno psycho-spy thriller che… ehm… si sta rivelando molto meno assurdo del previsto, considerando gli ultimi sviluppi nel mondo reale! Al momento sono previsti otto volumi. Stiamo seguendo i disegni del 7, e ultimando la sceneggiatura dell’8. Anche qui… per strade e sviluppi futuri… vedremo. Dipende molto anche dalla volontà della Sergio Bonelli Editore.

Hai mai pensato di pubblicare i tuoi lavori in un formato da edicola, o credi che quel genere di pubblicazioni sia di minor valore rispetto alle storie fumetti venduti in libreria?

Amerei, amerei pubblicare un mio lavoro in edicola! Non esistono pubblicazioni di minor valore, credo semplicemente che con il tempo a canali di distribuzione diversa debba corrispondere un tipo di prodotto diverso (un po’ come nell’audiovisivo si sta diversificando tra film nati per la sala e nati per le piattaforme). Avrei un’idea per un fumetto “popolare” da edicola, un classico rivisitato per i nostri tempi. Prima o poi finalizzo un proposal e lo mando a un editore.

Poi ovvio… tra i miei sogni professionali c’è quello di andare in edicola un giorno, e comprare un Dylan Dog scritto da me…

Siccome sono sicura che sta per uscire qualche nuova magia del tuo cilindro, posso chiederti che cosa dobbiamo aspettarci?

Ehhh… sto lavorando a tante cose, e per la maggior parte ho firmato accordi di riservatezza. Di ufficiale e annunciato c’è “solo” il nuovo volume di “Battaglia”, scritto con Roberto Recchioni, con cui sto lavorando anche alla versione cinematografica per Fabula Pictures. Ma ci vorrà un po’. Un’altra cosa che posso dire è che sto lavorando ad un adattamento cinematografico di “Gli Assediati”, graphic novel edita da Edizioni BD. E come anticipavo prima, al Salone Del Libro 2025 dovrebbero arrivare due nuovi romanzi connessi all’Imagoverso.

Per il resto… purtroppo non posso dire nulla.

Grazie mille a Fabio Guaglione per essere passato a trovarci e per la disponibilità.

Arrivederci a presto sulle pagine dei gufi narranti.

Grazie a voi.

Ci vediamo nei fumetti!

Sandra Pauletto