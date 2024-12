Intervista a Enia Rubio – Ramon e Blanca – La chiocciola edizioni

Abbiamo da poco recensito il romanzo di Enia Rubio: “Ramon e Blanca” edito da La chiocciola edizioni, e abbiamo ora la possibilità di conoscere meglio l’autrice.

Ciao Enia, grazie per essere passata a trovarci, possiamo darci del tu?

Certo, ciao a tutti.

Da dove nasce l’ispirazione per Ramon e Blanca? C’è un’esperienza o un luogo in particolare che ha influenzato la storia?

Ramon e Blanca nasce da un’esperienza personale, da un incontro casuale con uomo che all’inizio nemmeno sapevo se mi piaceva. Come dico nella storia, sono “caduta” nel mondo del tango e sono inciampata su di lui, se pur metaforicamente. Ma tutto questo ha cambiato la mia vita. Ho usato il verbo cadere perché è così che succede, io credo, quando si ci si ritrova tra le braccia di mondi e o di persone che non pensavi esistessero. In francese e in inglese innamorarsi si dice “cadere in amore” che credo sia una espressione stupenda e tanto vera. Quando la passione ti prende e si ama davvero qualcosa o qualcuno, ci si cade dentro, forse per caso, forse per volere del destino, ma si cade e lì si resta perché non si vorrebbe essere in nessun altro luogo del mondo.

Nel romanzo, il tango ha un ruolo essenziale. Cosa rappresenta per te questa danza e come pensi possa riflettere le dinamiche dell’amore?

Ecco, come ho risposto sopra, I’m falling in love with tango, je suis tombée amoureux de “lui” ed è stato un amore a prima vista e ricambiato. Infatti in inglese si usa “with” con non “di”, si cade in amore con qualcuno o qualcosa e “noi”, io e il tango, siamo caduti nell’amore insieme. Perdersi nell’abbraccio di tante persone, ritrovare un contatto perduto, una sensualità quasi dimenticata e permettere al corpo, per una volta, di parlare al posto della voce, di comunicare solo attraverso se stesso e il proprio profumo, le proprie movenze, la propria energia credo sia straordinario! Stare tra le braccia del tango credo sia ritrovare un modo di essere uomini e donne da tempo dimenticato, un modo semplice ma vivo, vero, carnale, sia in senso letterale che in senso più alto, quasi spirituale. Mentre balliamo siamo anime che si abbracciano e non hanno bisogno di parole perché sono i corpi e le energie che le contengono, a comunicare. Corpi che si accendono di dolcezza e sensualità.

Un giorno un tanguero mi ha detto che il tango è una storia d’amore che dura il tempo di una tanda (si chiama così lo spazio in cui due ballerini sono una coppia); allora forse non capivo fino infondo questa affermazione ma ora ne sono certa: è così.

Blanca e Ramon conducono vite piene di contraddizioni e scelte difficili. Cosa speri che i lettori possano trarre dal loro percorso?

Tante cose o forse nessuna. Io vorrei che i lettori si emozionassero, sentissero il dolore e la gioia che attraversa tutti i personaggi, la loro fatica ma anche il loro desiderio infinito di vivere, cercare ed essere felici. Sono personaggi assetati d’amore e oggi, più che mai, le persone vanno in cerca di questo, di un modo per essere visti, trovati e per sentirsi amati ed amare. Sicuramente non l’ho scritto con uno scopo preciso, è la storia di persone che fanno scelte, non so se difficili, ma scelte e vogliono decidere della loro vita senza che altri lo facciano per loro. La vita è complessa e nulla è mai solo luce o solo buio, anzi spesso si nasconde più luce e amore dietro a vicende in apparenza oscure o per “i più” sbagliate. Sicuramente vorrei che passasse un messaggio d’amore, vorrei che tutti alla fine della lettura sentissero amore e calore dentro e intorno a sé. Quell’amore che se inciampi, anche molte volte, ti aiuta a risalire, a ritrovare un senso, una strada e che ti ricorda la bellezza che c’è in ogni cosa, anche nel dolore.

Nel libro si toccano temi complessi, come la vulnerabilità e il coraggio di amare. Cosa ti ha spinto ad affrontare questi temi nella storia di Ramon e Blanca? Secondo te, quali sono i più grandi ostacoli all’amore autentico nella società di oggi?

Mi chiedono spesso cosa mi abbia spinto a trattare questi temi, ma rispondo sempre che sono stata guidata in questo da una voce che dentro di me mi mostrava la storia e mi diceva dove dovevano andare e cosa dovevano fare o sentire i miei personaggi. È arrivato tutto un po’ per caso ma sicuramente questi temi albergano dentro di me da sempre. Forse sono parte di me. Ma chi non si sente vulnerabile e assetato d’amore? E chi non ha paura di questo Amore che tutti considerano da sempre un Dio che “muove il sole e le altre stelle”?

Gli ostacoli all’amore non sono fuori ma dentro di noi. Non è un problema, se così vogliamo chiamarlo, della società di oggi, ma di sempre. Per avere il coraggio di amare e darsi all’amore bisogna saper rinunciare a un po’ di sé stessi e credere in quella fiamma che sentiamo dentro di noi quando qualcuno colpisce il nostro cuore, la nostra mente, il nostro corpo. A volte si preferiscono amori tiepidi e sicuri ad amori che sconvolgono, ma anche quelle sono scelte e non per forza sbagliate. Blanca sente fortemente ogni cosa e sente gli altri, quindi anche l’amore per lei deve essere qualcosa che nasce subito, come una scintilla, lo deve riconoscere e se sente legami antichi li stringe come lacci, anche se non desidera altro che essere libera e rendere libero chi ama. Donne così credo facciano paura. E anche l’Amore, quello con la A maiuscola fa paura, oggi ancora di più perché non siamo più abituati a sentire fortemente e lasciarci attraversare dalle emozioni e dai sentimenti. Poi l’amore ha bisogno di tempo e di cura, bisogna sapersi fermare e sapersi curare; ma se non si cura prima se stessi, si può amare davvero qualcuno?

Il profumo ha un ruolo molto evocativo in Ramon e Blanca, rappresentando un legame intimo tra i protagonisti. Cosa ti ha ispirato a esplorare questo aspetto sensoriale e che significato ha per te il profumo nei legami affettivi?

Il profumo, l’odore per me sono fondamentali e fanno sempre parte di quel modo sensoriale e sensuale che a volte sembra dimenticato ma è invece parte integrante del nostro essere umanità animale, con un animus che è spirito, soffio vitale, energia che soffia da un corpo che libera un profumo che è unico, che è solo di quel corpo e di quello spirito e di nessun altro. E l’odore delle persone unisce o divide perché in questo noi siamo ancora profondamente animali, per fortuna. I profumi e gli odori inoltre sono evocativi, creano mistero e magia. Ho vissuto parte della mia vita immersa nella natura e annusato e respirato arie diverse a secondo dei climi e delle stagioni. Ricordo anche che mia madre teneva una scatolina dorata dove riponeva sempre il suo uncinetto: quella scatolina veniva dalla Francia, credo e prima di contenere uncinetti, era stato un piccolo scrigno di profumi mignonnes. Ogni volta che la apriva si sprigionava da quella scatolina un profumo intenso e dolce, inebriante che ancora sento nelle mie narici. Per conoscere le cose io spesso le tocco e le annuso, non mi basta vederle, anzi forse a volte la vista è il senso che più mi inganna e mi porta lontano da ciò che dovrei sentire o percepire davvero.

Quando si è immersi negli abbracci del tango l’odore diventa il secondo senso, dopo il tatto, che si attiva e a volte già solo il profumo della pelle dell’altro ti fa sentire al sicuro o scossa o a disagio o imbarazzata o avvolta e piena di desiderio. Alla fine del ballo tutto finisce, ma l’odore rimane e un po’ dell’altra persona non ti è più sconosciuto.

Buenos Aires è una presenza viva e pulsante nel romanzo. Come hai scelto di caratterizzare questa città e come pensi influisca sulle storie di Ramon e Blanca?

Il protagonista della storia era un tanguero quindi è stato naturale e forse inevitabile ambientarla in Argentina; volevo per il mio racconto un teatro che fosse luogo di incontri tra mondi diversi e inaspettati, in cui tutto potesse succedere e in cui limpido e torbido potessero coesistere quasi indisturbati. Volevo un luogo affascinante ma pieno di contraddizioni e dove poter raccontare anche della miseria e dell’abbandono e di quegli uomini e quelle donne che la vita se la sentono addosso con tutto il suo peso e che cercano un modo per sopravvivere e per vivere, comunque, felici. Volevo raccontare di bambini cresciuti troppo in fretta in un mondo di adulti che non sanno come occuparsi di loro perché pensano a sopravvivere ma che riescono a farcela, grazie anche a persone come Ramon e Blanca, e riescono a trovare risorse dentro di loro per illuminare se stessi e gli altri, essendo spesso lo sguardo chiaro e limpido della vita nella sua essenza e verità.

La narrazione ha un tono poetico e onirico. Come trovi l’ispirazione per bilanciare queste atmosfere con la concretezza dei personaggi? C’è un autore o un’opera che ti ha ispirato in tal senso?

Il tono poetico fa parte di me, io nasco poetessa o meglio “scrittrice di poesie” perché non so se ci si può fregiare del titolo di poeta, visto che è una arte così naturale ma insieme così misteriosa ed esclusiva: la parola poetica è sacra, evoca mondi inesplorati e ancestrali, reconditi e non sempre ciò che noi chiamiamo poesia lo è davvero. Forse la poesia è un dono che a volte arriva, a volte no. Certe parole, in certi momenti, si trasformano in altro, non sono più solo parole, ma magie che prendono vita, altre volte invece, semplicemente, sono parole. E questo credo valga per tutti.

Forse la componente onirica è parte di quella poetica, è la creazione di un mondo sospeso che si trova in un luogo che sta tra la terra e il cielo, proprio come il sogno.

In ogni caso è venuto tutto da sé, un po’ per caso o per il volere di qualcosa che gli antichi chiamavano ispirazione, se non divina, di qualcosa che è invisibile e che a volte sento si trovi attorno a noi.

Consciamente non mi sono ispirata a nessun autore o opera in particolare, inconsciamente credo ci siano l’esperienza letteraria e di vita che escono fuori e che facciano capolino sempre, senza che noi quasi ce ne accorgiamo.

Comunque nulla di ciò che è “Ramon e Blanca” è nato da un pensiero precostruito, preparato, studiato prima, tutto è arrivato un po’ così, una parola alla volta, un episodio alla volta e potrei quindi dire che la prima cosa ad essere inaspettata e magica è stata questa: la mia storia.

Grazie mille a Enia Rubio per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti

Margherita Matteini Palmerini