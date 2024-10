Intervista a Davide Pappalardo – “L’onda nera” – Pendragon

Abbiamo da poco recensito il romanzo ” L’onda nera ” di Davide Pappalardo, edito da Pendragon e abbiamo la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao Davide, grazie per essere tornato a trovarci. Possiamo darci del tu?

Ciao Sandra, certo e con piacere!

D: Quando hai creato il personaggio di Libero Russo immaginavi già che ti avrebbe portato così lontano?

R: La genesi del personaggio di Libero Russo è stata dirompente, improvvisa e impetuosa. Quando ho creato Libero col romanzo Buonasera signorina l’ho sentito prendere forma velocemente. Era come se stesse solo aspettando di nascere. E no, non sapevo che avrebbe fatto tanta strada fino a diventare anche vecchio.

D: I tuoi romanzi si sviluppano spesso se non sempre in zone geografiche a te note, c’è un motivo particolare o un omaggio alla tua città?

R: Quando ambiento i miei romanzi in Sicilia, a chiamare sono le radici. Non posso sfuggire alla mia terra. C’è un richiamo che a volte crea un’esigenza quasi fisica di mettere in campo ambientazioni, atmosfere, situazioni a me note.

D: Hai sempre scritto gialli, c’è nei tuoi pensieri la possibilità di spaziare in altri generi?

Ti direi di sì, ma non so fino a che punto. Quando mi metto in testa di voler scrivere altro, un romanzo di formazione, una storia di amicizia, viene fuori lo stesso la parte “crime”. Comunque magari un giorno riuscirò a cimentarmi in un genere totalmente diverso.

D: Com’è la vita di uno scrittore siciliano insediato a Bologna?

R: Normale, è la vita di un impiegato che ha la passione per la scrittura e la fortuna di vivere in una città come Bologna che ha tanto da offrire sul versante culturale con confronti, corsi, presentazioni e momenti conviviali.

D: Dai personaggi dei tuoi romanzi, ma anche dai posti/ gesti non mi è difficile pensare che tu possa scrivere i tuoi romanzi su una vecchia macchina da scrivere, raccontaci in realtà dove ami scrivere

R: La macchina è accanto a me quando scrivo ma ha un richiamo simbolico, una sorta di rivendicazione di appartenenza a un mondo “vintage”. E poi c’è l’aspetto sentimentale, perché apparteneva a mio padre. Di solito scrivo a casa. Nella stanza da letto ho una scrivania ed ho creato un mio angolino. Ed è qui che di solito creo riuscendo a concentrarmi e a estraniarmi da tutto ciò che mi circonda.

D: Se Libero Russo dovesse diventare un personaggio televisivo chi vorresti che lo interpretasse? O almeno di chi vorresti avrebbe la voce?

R: Libero Russo da vecchio da Al Pacino, che in realtà è come mi immagino Libero da giovane ma, per ragioni anagrafiche, Al può interpretare l’investigatore da anziano. Per Libero sulla quarantina mi piacerebbe che a farlo fosse Lino Guanciale. Non mi fa impazzire in tv, ma al teatro è strepitoso.

D: È chiaro che ami scrivere e che sai farlo bene, cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto la scrittura?

R: La scrittura mi ha dato una voce, la possibilità di esprimermi, è stato ed è uno strumento potente per fare emergere la mia personalità. Non mi ha tolto niente. Alcune volte però devo stare attento a non caricare la scrittura di aspettative, perché alla prima contrarietà c’è il rischio di avere contraccolpi.

D: Hai già in mente un nuovo progetto da solo o a quattro mani con qualche altro autore della squadra siciliana?

R: In questa fase della mia vita preferisco i progetti individuali. Sto lavorando a un romanzo ambientato di nuovo in Sicilia. Si tratta della storia di alcuni ragazzini di un paese etneo di fantasia che entrano in contatto con un mostro in carne e ossa, ne escono sconfitti e che da adulti hanno la possibilità di riscattarsi.

Grazie per essere stato con noi e a rivederci presto tra le pagine de I gufi narranti.

Grazie a te Sandra e ai Gufi! E alla prossima!

Sandra Pauletto