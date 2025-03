Intervista a Chiara Forlani – “Acque Cattive” (Youcanprint)

Abbiamo da poco recensito “Acque Cattive” (Youcanprint) di Chiara Forlani che torna ancora una volta, nostra graditissima ospite, a trovarci. È sempre un piacere avere la possibilità di poter fare quattro chiacchiere con lei per approfondire le parti più interessanti del suo libro.

Buongiorno Chiara e ben tornata qui sulle nostre pagine, è sempre un grande piacere poter scambiare quattro chiacchiere con te.

Le indagini di Attilio Malvezzi detto “Il Foresto” giungono al terzo capitolo. Questo vuol dire che il pubblico sta apprezzando molto il personaggio che hai creato e le avventure che di volta in volta gli cuci addosso. Secondo te qual è il segreto del successo di questa saga?

Penso che il segreto del successo sia legato a molteplici fattori. In primis il protagonista, un giovane dal fascino selvaggio, insicuro, introverso e pieno di dubbi, ma che ha grandi intuizioni. Anche la sua cerchia familiare è seguita dai lettori con trepidazione, e a questo si aggiunge l’epoca, gli anni Cinquanta del Novecento, che dovrebbero essere gli anni del boom economico, ma che nelle campagne padane sono ancora anni di miseria e fatica da parte del popolo.

Il Foresto sta mettendo su famiglia, la data del matrimonio con Adele è ormai fissata. È un bel cambiamento nella sua prospettiva di vita se pensiamo a come era la sua esistenza durante le vicende raccontate nel primo libro (Delitto sull’Isola Bianca). Avevi già in mente all’inizio questa sua evoluzione oppure è stato un qualcosa che hai maturato via via che scrivevi? Ci saranno ulteriori evoluzioni di questo personaggio?

Sarò sincera: il personaggio è cresciuto con me e mi si è rivelato a poco a poco, avevo in mente a grandi linee lo svolgimento della trilogia ma gli aspetti sentimentali mi si sono presentati in seguito. Tengo molto a queste cosiddette “virgole rosa” che costellano la narrazione, che altrimenti sarebbe troppo drammatica e cruda. I cambiamenti nella vita del Foresto sono stati notevoli, è vero, ma ce ne saranno altri, il mio investigatore improvvisato scoprirà meglio se stesso e il proprio passato, ma queste rivelazioni lo lasceranno ancora più confuso di prima.

In questo capitolo Il Foresto e gli abitanti dell’Isola Bianca (non solo loro ovviamente) si trovano a dover fronteggiare un avvenimento piuttosto drammatico, l’ingrossamento del Po e relativa, tragica, alluvione. Si parla dell’alluvione del novembre del 1951, quella che tanti disastri ha combinato nel Polesine. Sono passati ormai 73 anni. Come mai hai voluto raccontare questo evento?

Sono stata per molti anni insegnante di Lettere nel Polesine, in provincia di Rovigo. In quelle zone il ricordo della Grande Alluvione del 1951 era ancora vivo, ogni anno in novembre se ne celebrava la memoria. Ho avuto modo di vedere i filmati dell’epoca, che sono davvero toccanti, e di ascoltare le testimonianze dei sopravvissuti, perciò ho scelto di rendere omaggio nel mio romanzo a questo tragico evento. Per di più, la vera Isola Bianca, che ha sponde alte, realmente non è stata sommersa dalla piena: lo provano le testimonianze filmate dei suoi veri abitanti.

Negli ultimi anni le terre dell’Emilia e della Romagna stanno vivendo sempre più spesso l’esperienza dell’alluvione. Hanno fatto grande notizia le alluvioni del 2023 e del 2024 che hanno sommerso grandi porzioni del territorio romagnolo. Secondo te come mai ultimamente abbiamo sempre più a che fare con questi fenomeni? Secondo te cosa si può fare per evitare che tragedie simili si possano ripetere?

Sembra banale parlare di cambiamenti climatici e di tropicalizzazione del clima, che porta a fenomeni estremi e a piogge violente concentrate in un breve arco di tempo. Sembra banale, ma a mio parere è questa la vera causa dei disastri, solo che pochi di noi sono disposti a sacrificare le proprie comodità esistenziali per vivere in modo più ecologico. Nel mio piccolo, insieme alla mia famiglia faccio tutto il possibile per non emettere nell’atmosfera sostanze inquinanti: per esempio uso soltanto auto elettriche, non prendo l’aereo perché inquina troppo, mi scaldo con il sole e presto grande attenzione ad avere comportamenti virtuosi. Secondo me dovremmo farlo in tanti, se ne abbiamo la possibilità, e anche la politica dovrebbe andare in questa direzione, promuovendo interventi e incentivi mirati.

Come negli altri libri che hai dedicato al Foresto, anche in questo assistiamo all’evolversi delle vite di alcuni personaggi, più o meno minori. A lungo andare immagino sia complesso riuscire a tenere le fila di tutti le varie evoluzioni dei personaggi. Tu come riesci a gestire tutte le situazioni che metti in scena nel tuo microcosmo narrativo?

Per me è abbastanza semplice, in realtà. Io vivo dentro la storia insieme ai miei personaggi, non ne esco mai, perché loro sono parte di me. In ciascuno di loro c’è una parte diversa della mia personalità, perciò riesco a seguire le loro esistenze e a scrivere in modo coerente. Sono davvero molto appassionata di questa storia, che lega il mio presente al passato, i ricordi alla nostalgia, credo che il lettore percepisca questo forte legame, che catapulta chi legge in un intero mondo, diverso dal presente ma non meno reale pur nella finzione narrativa, che è finzione fino a un certo punto, anche perché la documentazione storica che metto in atto è sempre molto accurata.

Ormai, come detto, questo è il terzo capitolo della saga dedicata al Foresto e, se non sbaglio, c’è già un quarto capitolo in arrivo. Da quello che hai potuto sapere c’è stato un effetto curiosità che grazie ai tuoi libri ha portato i lettori ad andare ad approfondire la conoscenza dei luoghi di cui tratti?

Il quarto capitolo, “Morte al faro”, è appena uscito ed è ancora più misterioso dei precedenti! Certo, più volte mi è stato riferito di pellegrinaggi sui luoghi dei romanzi, in cerca delle vestigia e della tracce del Foresto. Nel caso del quarto episodio, il lettore sarà costretto a spostarsi verso il mare, tra Goro e Comacchio, dovrà perdersi nelle brume e nella bellezza selvaggia dell’Isola dell’Amore, uno scanno di terra su cui sorge un vecchio faro, che oggi ospita un meraviglioso albergo e ristorante raggiungibili solo in barca, romantici e indimenticabili.

Riagganciandomi alla domanda precedente credo che quando un autore racconta nei suoi romanzi di luoghi particolari e magari ai più sconosciuti possa creare verso quei luoghi una curiosità tale da far si che piccole realtà sconosciute trovino una certa notorietà. Secondo te è così? A tuo modo di vedere può essere una cosa positiva?

Certo, mi aspetto che nella prossima primavera-estate l’Isola dell’Amore vedrà un aumento dei turisti, lo auguro davvero al suo fantastico gestore! Per rimanere più vicini a me, io stessa ho accolto molte persone che dopo avere letto i miei libri hanno voluto visitare la mia meravigliosa città, Ferrara, addirittura alcuni hanno percorso un circuito ciclo-turistico lungo gli argini del Po. Per me è una grande soddisfazione vedere valorizzata in questo modo la mia zona, il luogo dove sono nata e ho sempre vissuto.

Il Foresto è sicuramente un personaggio molto amato e spero che possa essere ancora protagonista di molti libri. Tu che progetti hai per questo tuo riuscitissimo personaggio?

Non certo di farlo diventare un padre di famiglia grasso e pacifico, lui deve rimanere irrequieto e irrisolto, esattamente come me. Mettere su famiglia, però, lo porrà di fronte a una serie di responsabilità, dovrà fare delle scelte in campo lavorativo e potrebbe portarlo a decidere di trasferire la sua abitazione. E poi, il proiettile che staziona nel suo cervello continuerà a stare fermo, conficcato com’è nel suo cranio, senza dargli problemi particolari, oppure a un certo punto il Foresto sarà costretto a sottoporsi a una delicata operazione che metterà a rischio la sua vita? Ho già una nuova trama che mi gira per la testa, non vedo l’ora di mettermi a tavolino e di portarla avanti!

Grazie mille a Chiara Forlani per essere passata un’altra volta a trovarci e speriamo di riaverla presto nostra ospite.

David Usilla