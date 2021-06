Intervista a Carmelo Greco – Focara di sangue – Fogliodivia edizioni

Abbiamo da poco recensito “Focara di sangue” (Edizioni Fogliodivia) di Carmelo Greco e abbiamo ora la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere

Buongiorno Carmelo, se sei d’accordo, ti darei del tu. Partiamo con le domande:

È la prima volta che ti recensiamo e che di conseguenza abbiamo il piacere di intervistarti. Ci piacerebbe conoscerti meglio sia dal punto di vista umano che da quello artistico. Ti va di dirci tre pregi e tre difetti?

Non è facile parlare di sé, soprattutto perché chi scrive preferisce che siano le sue opere, i suoi romanzi a parlare al posto suo. Per questo lascio che sia il lettore a scoprire, tra le righe di Focara di sangue, quali possano essere i miei pregi e i miei difetti. Sperando, ovviamente, che soprattutto i secondi non facciano da ombra alla lettura del libro.

Hai scelto di ambientare il tuo romanzo in un luogo fittizio, che sicuramente è collocabile in Puglia, che non esiste sulle carte geografiche. Come mai questa scelta?

È una scelta dettata dall’appartenenza alla tradizione narrativa che vuole trasformare la storia in metastoria, non per attenuarne potenza e verità, ma per conferirgli valore simbolico perenne. Dietro la Vigata di Andrea Camilleri tutti sappiamo che c’è Porto Empedocle, eppure la città in cui si svolgono le indagini del commissario Montalbano è qualcosa di più di quella reale. È un paese che appartiene ormai al mondo dell’arte e non soltanto a quello della geografia. Per questo è immortale.

Le tradizioni popolari come la focara di cui parli credi abbiano sempre lo stesso valore o le vecchie tradizioni anche al sud si vanno perdendo?

Le tradizioni continuano a essere coltivate, se possibile con maggiore dispendio di risorse e maggiore clamore. Basti pensare alla notte della Taranta, che ormai attira migliaia di curiosi e visitatori. Semmai si sta perdendo il legame con l’origine, con il motivo per cui si festeggia. Ma questo è fisiologico, non bisogna farne una tragedia.

Il Sud che racconti è un luogo dove forse i giovani sono costretti loro malgrado a crescere troppo in fretta e a fare i conti con una realtà molto complicata che li rende facili prede del mondo della malavita. Quale ruolo credi possa avere la letteratura per dare voce a questo dramma?

La grande scrittrice americana Flannery O’Connor sosteneva che la narrativa è la più umile delle forme d’arte. L’etimologia di “umile” è la stessa di humus, terra. La letteratura è utile se aiuta chiunque legga a scoprire qualcosa di terra terra, di vero nella sua semplicità, ma che non sempre si vuole o si può guardare. E questo vale per i giovani e per i meno giovani.

C’è qualche passaggio della storia che si è rivelato più difficile da scrivere?

Quello in cui ho dovuto scoprire a forza che la speranza è l’ultima parola su tutti noi, compresi i protagonisti del romanzo.

Quando scrivi da parte tua c’è una immedesimazione nelle vicende dei protagonisti oppure tendi più ad avere un atteggiamento da osservatore esterno che racconta la storia in maniera super partes?

È una immedesimazione super partes, perché ogni personaggio chiede la tua completa attenzione e dedizione, per cui devi concedergli entrambe quando serve, farti condurre, ma poi provare a tirare le fila. Comunque non puoi essere un osservatore neutrale, sei un tifoso, seppure di una specie strana, perché tifi per tutte le squadre in campo.

Sei già al lavoro su nuovi progetti letterari? Se sì, ti va di anticiparci qualcosa?

Ho cominciato a scrivere più di una storia, ma confesso che la pandemia è stata un fenomeno dirompente che, di fronte a così tante persone colpite, mi ha interrogato sull’utilità della letteratura. Sto provando a rispondere a questo interrogativo e vorrei che il mio prossimo romanzo potesse in qualche modo lenire il dolore, alleviare la fatica di quanti sono rimasti toccati in vari modi dal Covid-19.

Grazie a Carmelo Greco per essere stato con noi e speriamo di averlo presto di nuovo ospite sulle pagine de I gufi narranti

David Usilla